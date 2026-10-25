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Sağlık
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 00:43

13-17 yaş grubunda sigara tablosu: Bakan Memişoğlu çarpıcı verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'deki 13-17 yaş grubunun yüzde 30'unun sigara kullandığını belirterek "Dramatik bir sorunla karşı karşıyayız" dedi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 00:43

,  "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeliyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programını başlattıklarını belirterek Türkiye’nin öncelikli sağlık sorunlarına ve bu alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

HABERİN ÖZETİ

13-17 yaş grubunda sigara tablosu: Bakan Memişoğlu çarpıcı verileri paylaştı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin öncelikli sağlık sorunlarına ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, özellikle 13-17 yaş arası gençlerde sigara kullanımının yüksekliğine dikkat çekti.
Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programını "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeliyle başlattıklarını belirtti.
Türkiye'nin öncelikli sağlık sorunlarını obezite, tütün ve kötü alışkanlıklar, uyuşturucu, davranışsal bağımlılıklar ve düşük doğurganlık hızı olarak sıraladı.
13-17 yaş arasındaki 7,5 milyon genç nüfusun 2,5 milyonunun, yani yüzde 30'unun sigara kullandığını ve toplumun sigaraya başlama yaş ortalamasının 17 olduğunu açıkladı.
Aile hekimlerinin çalışmalarıyla son bir yılda 8 bin kişiye henüz klinik belirti oluşmadan kanser tanısı konulduğunu vurguladı.
Ücretsiz kanser taramalarıyla 31 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
13-17 yaş grubunda sigara tablosu: Bakan Memişoğlu çarpıcı verileri paylaştı


MEMİŞOĞLU: "13-17 YAŞ ARASININ YÜZDE 30'U SİGARA KULLANIYOR"

Türkiye’nin beş temel sağlık sorunu bulunduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, bunları obezite, tütün ve kötü alışkanlıklar, uyuşturucu, davranışsal bağımlılıklar ve düşük doğurganlık hızı olarak sıraladı. Bakan Memişoğlu, toplumun sağlığını korumak için özellikle obezite ve tütün kullanımıyla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Tütün kullanımının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye’de 2025 yılında 8,5 milyar paket satıldığını, sigaraya harcanan peşin paranın yıllık 15 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bakan Memişoğlu, "Bugün son yapılan araştırmasında Türkiye’de şu anda 13 ile 17 yaş arasındaki çocukların, gençlerin nüfusu 7,5 milyon. 7,5 milyonluk bu nüfusun 2,5 milyonu sigara kullanıyor. Yani 13 ile 17 yaş arasındaki nüfusun yüzde 30’u sigara kullanıyor bu toplumda şu anda. Ve toplumun sigaraya başlama yaş ortalaması 17 Türkiye’de. Onun için dramatik bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu özellikle size belirtiyorum" şeklinde konuştu.

13-17 yaş grubunda sigara tablosu: Bakan Memişoğlu çarpıcı verileri paylaştı


Aile hekimlerinin çalışmalarıyla son bir yılda 8 bin kişiye henüz klinik belirti oluşmadan kanser tanısı konulduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, erken teşhisin önemini vurguladı. Memişoğlu, aile hekimleri aracılığıyla hastanelerden randevu alınabildiğini, hastaların belirtileri ve geçmişlerine ilişkin bilgilerin ilgili hekimlere elektronik sistem üzerinden iletilebildiğini kaydetti.
Sağlık kurulu raporuyla kullanılan ilaçların teminini kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler yaptıklarını belirten Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin ilaç yazma ve rapor düzenleme yetkilerinin genişletildiğini söyledi. Ücretsiz kanser taramalarının sürdüğünü ifade eden Bakan Memişoğlu, bütün taramalarla 31 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi.

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#sigara
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#kemal memişoğlu
#sağlık bakanı
#Sağlıklı Türkiye Yüzyılı
#Sağlık
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