Elektronik sigara çocuklarda bağımlılık yapar mı? Uzmanlar bu risklere dikkat çekiyor

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UYGULAMALAR
İstanbul
Elektronik sigaralar, son yıllarda gençler arasında yaygınlaşan ve zaman zaman zararsız bir alternatif olarak değerlendirilen ürünler arasında yer alıyor. Ancak bu cihazların oluşturduğu aerosol, yalnızca su buharından oluşmuyor, akciğerlere ulaşabilen kimyasal maddeler ve zararlı parçacıklar da içerebiliyor.
Atlas Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zehra Dilek Kanmaz, elektronik sigara kullanımının akciğerler, solunum sistemi ve genel sağlık üzerindeki olası zararlarına ilişkin uyarılarda bulunuyor.
Elektronik sigaraların çocuklar ve gençler açısından taşıdığı en önemli risklerden biri nikotin bağımlılığı.
Beyin gelişimi ergenlik döneminde devam ettiği için nikotine maruz kalmak, dikkat, öğrenme, hafıza ve dürtü kontrolü gibi işlevleri olumsuz etkileyebiliyor.
Nikotin bağımlılığı, kişinin ürünü kullanmayı sürdürme isteğini artırırken kullanım sıklığının da zamanla yükselmesine yol açabiliyor.
İlk denemeler çoğunlukla merak, arkadaş çevresinin etkisi veya aromalı ürünlerin cazibesiyle başlayabiliyor.
Elektronik sigaralar, içerdikleri sıvıyı ısıtarak solunabilen bir aerosol oluşturuyor.
Bu aerosol; nikotin, uçucu organik bileşikler, çok küçük parçacıklar, aroma vericilerden kaynaklanan kimyasallar ve cihazın yapısına bağlı olarak bazı metalleri içerebiliyor.
İçeriğin tamamı her üründe aynı olmadığı gibi maruz kalınan maddelerin miktarı da cihazın özelliklerine ve kullanım biçimine göre değişebiliyor.
Solunum yollarının bu maddelere maruz kalması boğazda tahriş, öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi belirtilere yol açabiliyor.
Astım gibi solunum yolu hastalıkları bulunan çocuklarda ve gençlerde şikâyetlerin artması da mümkün olabiliyor.
Elektronik sigara kullanımıyla ilişkili ciddi akciğer hasarı vakaları da bildirildi.
Özellikle geçmişte görülen EVALI olarak adlandırılan elektronik sigara veya elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hasarı salgınında, THC içeren bazı ürünler ve E vitamini asetat önemli bir etken olarak belirlendi.
Bununla birlikte, bu bulgular bütün elektronik sigara kaynaklı risklerin yalnızca bu maddelerden kaynaklandığı anlamına gelmiyor.
Elektronik sigaranın oluşturduğu riskler yalnızca solunum sistemiyle sınırlı kalmıyor. Nikotin, sempatik sinir sistemini uyararak kalp atış hızında ve kan basıncında geçici yükselmelere neden olabiliyor.
Ayrıca damarların işleyişi ve kan damarlarının iç yüzeyini oluşturan hücreler üzerindeki etkileri nedeniyle kalp ve damar sağlığı açısından da endişe uyandırıyor.
Elektronik sigara ürünleriyle ilgili yaygın yanlış inanışlardan biri, nikotin içermeyen seçeneklerin tamamen zararsız olduğu düşüncesi.
Oysa nikotin bulunmasa bile sıvının ısıtılması sırasında solunum yollarını tahriş edebilen maddeler ortaya çıkabiliyor.
Aroma vericilerin ağız yoluyla tüketilmesi ile ısıtılarak akciğerlere çekilmesi de aynı maruziyet biçimi değil.
Çocukların elektronik sigara kullanıp kullanmadığını anlamak her zaman kolay olmayabilir.
Bazı cihazlar küçük boyutları nedeniyle kalem, USB bellek veya farklı elektronik aksesuarlarla karıştırılabiliyor.
Meyve ve şekerleme kokularına benzeyen aromalar da ailelerin dikkatini çekebiliyor.
Sık tekrarlayan öksürük, boğaz tahrişi, hırıltı veya nefes darlığı gibi belirtiler değerlendirilmesi gereken işaretler arasında bulunuyor.