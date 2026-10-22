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Mavi Kadin Anne Çocuk
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:18

Elektronik sigara çocuklarda bağımlılık yapar mı? Uzmanlar bu risklere dikkat çekiyor

Renkli tasarımları ve meyve aromalarıyla özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çeken elektronik sigaralar, ciddi sağlık riskleri taşıyor. Nikotin içeren bu cihazlar, gelişmekte olan beyni etkileyebiliyor ve bağımlılığa zemin hazırlayabiliyor. Atlas Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zehra Dilek Kanmaz, elektronik sigaraların solunum yolları ve genel sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Elektronik sigara çocuklarda bağımlılık yapar mı? Uzmanlar bu risklere dikkat çekiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:18

Elektronik sigaralar, son yıllarda gençler arasında yaygınlaşan ve zaman zaman zararsız bir alternatif olarak değerlendirilen ürünler arasında yer alıyor. Ancak bu cihazların oluşturduğu aerosol, yalnızca su buharından oluşmuyor, akciğerlere ulaşabilen kimyasal maddeler ve zararlı parçacıklar da içerebiliyor.

  • Nikotin içeren ürünler çocuklarda ve ergenlerde bağımlılık riskini artırabiliyor.
  • Solunan aerosol, solunum yollarında tahrişe ve öksürüğe neden olabiliyor.
  • Nikotin, kalp atış hızını ve kan basıncını geçici olarak yükseltebiliyor.
  • Nikotinsiz olarak pazarlanan ürünler de zararlı kimyasallar içerebiliyor.
  • Aromalı ve renkli tasarımlar, özellikle gençlerin bu ürünlere ilgisini artırabiliyor.

ELEKTRONİK SİGARADA BAĞIMLILIK RİSKİ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zehra Dilek Kanmaz, kullanımının akciğerler, solunum sistemi ve genel sağlık üzerindeki olası zararlarına ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Elektronik sigaraların çocuklar ve gençler açısından taşıdığı en önemli risklerden biri nikotin bağımlılığı. 

Beyin gelişimi ergenlik döneminde devam ettiği için nikotine maruz kalmak, dikkat, öğrenme, hafıza ve dürtü kontrolü gibi işlevleri olumsuz etkileyebiliyor. 

Elektronik sigara çocuklarda bağımlılık yapar mı? Uzmanlar bu risklere dikkat çekiyor

Nikotin bağımlılığı, kişinin ürünü kullanmayı sürdürme isteğini artırırken kullanım sıklığının da zamanla yükselmesine yol açabiliyor.

İlk denemeler çoğunlukla merak, arkadaş çevresinin etkisi veya aromalı ürünlerin cazibesiyle başlayabiliyor. 

ELEKTRONİK SİGARA AKCİĞERLERE ZARAR VERİR Mİ?

Elektronik sigaralar, içerdikleri sıvıyı ısıtarak solunabilen bir aerosol oluşturuyor. 

Bu aerosol; nikotin, uçucu organik bileşikler, çok küçük parçacıklar, aroma vericilerden kaynaklanan kimyasallar ve cihazın yapısına bağlı olarak bazı metalleri içerebiliyor. 

Elektronik sigara çocuklarda bağımlılık yapar mı? Uzmanlar bu risklere dikkat çekiyor

İçeriğin tamamı her üründe aynı olmadığı gibi maruz kalınan maddelerin miktarı da cihazın özelliklerine ve kullanım biçimine göre değişebiliyor.

Solunum yollarının bu maddelere maruz kalması boğazda tahriş, öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi belirtilere yol açabiliyor. 

Astım gibi solunum yolu hastalıkları bulunan çocuklarda ve gençlerde şikâyetlerin artması da mümkün olabiliyor.

Elektronik sigara çocuklarda bağımlılık yapar mı? Uzmanlar bu risklere dikkat çekiyor

Elektronik sigara kullanımıyla ilişkili ciddi akciğer hasarı vakaları da bildirildi. 

Özellikle geçmişte görülen EVALI olarak adlandırılan elektronik sigara veya elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hasarı salgınında, THC içeren bazı ürünler ve E vitamini asetat önemli bir etken olarak belirlendi. 

Bununla birlikte, bu bulgular bütün elektronik sigara kaynaklı risklerin yalnızca bu maddelerden kaynaklandığı anlamına gelmiyor.

Elektronik sigara çocuklarda bağımlılık yapar mı? Uzmanlar bu risklere dikkat çekiyor

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI DA ETKİLENEBİLİYOR

Elektronik sigaranın oluşturduğu riskler yalnızca solunum sistemiyle sınırlı kalmıyor. Nikotin, sempatik sinir sistemini uyararak kalp atış hızında ve kan basıncında geçici yükselmelere neden olabiliyor. 

Ayrıca damarların işleyişi ve kan damarlarının iç yüzeyini oluşturan hücreler üzerindeki etkileri nedeniyle kalp ve damar sağlığı açısından da endişe uyandırıyor.

Elektronik sigara çocuklarda bağımlılık yapar mı? Uzmanlar bu risklere dikkat çekiyor

NİKOTİNSİZ ELEKTRONİK SİGARA GÜVENLİ Mİ?

Elektronik sigara ürünleriyle ilgili yaygın yanlış inanışlardan biri, nikotin içermeyen seçeneklerin tamamen zararsız olduğu düşüncesi. 

Oysa nikotin bulunmasa bile sıvının ısıtılması sırasında solunum yollarını tahriş edebilen maddeler ortaya çıkabiliyor. 

Aroma vericilerin ağız yoluyla tüketilmesi ile ısıtılarak akciğerlere çekilmesi de aynı maruziyet biçimi değil.

Elektronik sigara çocuklarda bağımlılık yapar mı? Uzmanlar bu risklere dikkat çekiyor

ANNE BABALAR ELEKTRONİK SİGARA KULLANIMINI NASIL FARK EDEBİLİR?

Çocukların elektronik sigara kullanıp kullanmadığını anlamak her zaman kolay olmayabilir. 

Bazı cihazlar küçük boyutları nedeniyle kalem, USB bellek veya farklı elektronik aksesuarlarla karıştırılabiliyor. 

Meyve ve şekerleme kokularına benzeyen aromalar da ailelerin dikkatini çekebiliyor.

Sık tekrarlayan öksürük, boğaz tahrişi, hırıltı veya nefes darlığı gibi belirtiler değerlendirilmesi gereken işaretler arasında bulunuyor. 

 

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ETİKETLER
#Elektronik Sigara
#Nikotin
#Atlas Üniversitesi Hastanesi
#Anne Çocuk
#Zehra Dilek Kanmaz
#Evali
#Mavi Kadin
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