Elektronik sigara sandığınız kadar masum değil! Likitlerdeki bu maddeler sağlığı tehdit ediyor

Peki nikotinsiz elektronik sigaralar daha mı az zararlı? Elektronik sigara likitlerinde hangi tehlikeli maddeler bulunabiliyor? Bu ürünler akciğerlere ve kalbe nasıl zarar verebiliyor, bağımlılık ve kanser riski taşıyor mu?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İmran Özdemir, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada elektronik sigaranın sağlığı tehdit eden risklerini açıkladı. Özdemir, özellikle nikotinsiz ürünlerin güvenli kabul edilmemesi gerektiğini vurgularken gençler, elektronik sigara kullanıcıları ve pasif maruziyete kalan kişiler için önemli uyarılarda bulundu