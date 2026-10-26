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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 12:27

Oktay Saral istifa ettiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 2016 yılından bu yana yürüttüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. “Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur.” diyen Saral sözlerine “Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.” şeklinde devam etti.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Oktay Saral istifa ettiğini açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 12:27

Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden ettiğini duyurdu. Saral açıklamasında “Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Oktay Saral istifa ettiğini açıkladı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Oktay Saral, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Saral, makamların gelip geçtiğini, asıl meselenin durulan değerler olduğunu belirtti.
Kararının, inandığı değerlerden ve millete hizmet etme iradesinden geri adım atmak anlamına gelmediğini vurguladı.
Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Oktay Saral açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın ’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.

Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.

Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim.

Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin.

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ETİKETLER
#cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#İstifa
#Oktay Saral
#Başdanışmanlık
#Gündem
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