TGRT Haber
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi: Bu şarlatan

Hasan Can Kaya'nın iki yıl önce programında söylediği sözler tekrar gündem oldu. Hasan Can Kaya'nın sözleri tepki toplarken, bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral, "Bu şarlatan ebleh komedyene" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi: Bu şarlatan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 15:36

'nın iki yıl önce programında söylediği sözler topladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hasan Can Kaya'ya tepki göstererek, "Dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum" dedi.

HASAN CAN KAYA'NIN SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Hasan Can Kaya, programına katılan bir seyirciye görünüşü üzerinden, "Sen, Hz. İsa EYT'den yararlansaymış böyle olurmuş gibi görünüyorsun. İnsanlığı selamlamak ister misin?" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi: Bu şarlatan

OKTAY SARAL'DAN HASAN CAN KAYA'YA TEPKİ GELDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, söz konusu görüntüyü alıntılayarak Hasan Can Kaya'ya sert ifadelerle tepki gösterdi. Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Saral'ın açıklaması kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi: Bu şarlatan

HASAN CAN KAYA'DAN ÖZÜR MESAJI GELDİ

İki yıl önce Konuşanlar’a katılan bir konuğumuzu Hz. İsa’ya benzettiğim şakadan ötürü sosyal medyada yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip etmekteyim. Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını özellikle belirtmek isterim. Tüm inançlara, değerlere ve görüşlere saygı; benim, ekibimin ve programımızın temel prensibidir. Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade eder, söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde dilerim.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi: Bu şarlatan
