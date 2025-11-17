Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül ayrıldı!

Safir dizisinde tanışan Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül, kısa süre sonra aşklarını sosyal medyadan duyurdu. Evlenecekleri konuşulan Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül birbirlerini takipten çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül ayrıldı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 15:02

Yemin, Sol Yanım, ve Baba gibi dizilerde olan , 2023 yılında yayınlanan Safir dizisinde rol arkadaşı ile yaşamaya başladı. Çiftin evleneceği konuşulurken, haberi takipçilerini üzdü.

ÖZGE YAĞIZ İLE BURAK BERKAY AKGÜL AYRILDI

İki yıldır birlikte olan Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül2ün ayrıldığı iddia edildi. Birbirlerini sosyal medyadan takip eden ikili, yan yana oldukları tüm kareleri sildi.

Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül ayrıldı!

Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül'ün bu hamleyi bir anlık kararla mı, yoksa ayrılıktan sonra mı aldıkları merak konusu oldu. İkilinin birbirlerini takip etmeye devam etmesi, "Barışırlar" iddialarını güçlendirdi.

Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül ayrıldı!

Yeni dizisi için Rize'de olan Özge Yağız, günübirlik geldiği İstanbul'da verdiği röportajda uzak mesafe ilişkisinin zor olduğunu ve sevgilisi Burak Berkay'ın 1 kere Rize'ye gittiğini belirtti.

Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül ayrıldı!

Burak Berkay Akgül, geçtiğimiz ay Özge Yağız'ın doğum gününü, ''Seninle gülmek, büyümek, hayalleri paylaşmak ve her gün yeniden sevmek.. İyi ki varsın, iyi ki doğdun sevgilim.'' notuyla paylaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acun Ilıcalı açıkladı: Milli voleybolcu Meryem Boz Survivor 2026'da yarışacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hazal Kaya ve Melisa Döngel'den yer kapma savaşı! O anlar kameraya yansıdı
ETİKETLER
#ayrılık
#dizi
#aşk
#burak berkay akgül
#özge yağız
#çift
#Safir
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.