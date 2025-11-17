Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül ayrıldı!

Yemin, Sol Yanım, ve Baba gibi dizilerde olan Özge Yağız, 2023 yılında yayınlanan Safir dizisinde rol arkadaşı Burak Berkay Akgül ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin evleneceği konuşulurken, ayrılık haberi takipçilerini üzdü.

ÖZGE YAĞIZ İLE BURAK BERKAY AKGÜL AYRILDI

İki yıldır birlikte olan Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül2ün ayrıldığı iddia edildi. Birbirlerini sosyal medyadan takip eden ikili, yan yana oldukları tüm kareleri sildi.

Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül'ün bu hamleyi bir anlık kararla mı, yoksa ayrılıktan sonra mı aldıkları merak konusu oldu. İkilinin birbirlerini takip etmeye devam etmesi, "Barışırlar" iddialarını güçlendirdi.

Yeni dizisi için Rize'de olan Özge Yağız, günübirlik geldiği İstanbul'da verdiği röportajda uzak mesafe ilişkisinin zor olduğunu ve sevgilisi Burak Berkay'ın 1 kere Rize'ye gittiğini belirtti.

Burak Berkay Akgül, geçtiğimiz ay Özge Yağız'ın doğum gününü, ''Seninle gülmek, büyümek, hayalleri paylaşmak ve her gün yeniden sevmek.. İyi ki varsın, iyi ki doğdun sevgilim.'' notuyla paylaştı.