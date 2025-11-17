Hazal Kaya ve Melisa Döngel'den yer kapma savaşı! O anlar kameraya yansıdı

Başrollerinde Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı 'Sekizinci Aile' dizisinin dün akşam galası yapıldı.

SEKİZİNCİ AİLE DİZİSİ MERAK UYANDIRDI

Dijital platformda yayınlanacak Sekizinci Aile dizisinde yönetmen koltuğunda Ali Atay otururken, senaryosunu ise Atay, Cihan Talay ile kaleme aldı.

HAZAL KAYA VE MELİSA DÖNGEL OLAYI GALAYA DAMGA VURDU

Dün gece galası yapılan geceye Hazal Kaya ile Ali Atay çifti kızları Süreyya'yı da alarak geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplamak için bir araya gelen oyuncular arasında yaşanan yer kapma mücadelesi dikkat çekti.

Hazal Kaya ile Melisa Döngel yer konusunda kısa süreliğine anlaşamadı. Melisa Döngel'in yer kapma savaşındaki mimikleri kameraya yansırken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.