Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü ile Erdal Kömürcü'sü yıllar sonra buluştu!

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinin başrolünde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldı. Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterleri Abuzer Kömürcü ve oğlu Erdal, ise yıllar sonra bir araya geldi.
Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü ve Erdal Kömürcü karakterleri de unutulmazlar arasındaki yerini koruyor. Kendilerine has sözleri ve mimikleriyle bir döneme damga vuran iki oyuncu yıllar sonra buluştu.
Prof. Dr. Abuzer Kömürcü ve oğlu Erdal Kömürcü yıllar sonra bir araya geldi. Abuzer Kömürcü'yü oynayan Muhammed Cangören ile oğlu Erdal'ı oynayan Sefa Zengin, bir örnek giyinerek yıllar sonra kameralara beraber poz verdi.
Sosyal medyayı sallayan pozun ardından yorumlar da gecikmedi. 57 yaşındaki Sefa Zengin'in değişimi dikkat çekerken, 74 yaşındaki Muhammed Cangören'in aynı kalmasına yorum yağdı.