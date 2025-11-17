Kenan İmirzalıoğlu, "Botokslu" iddialarına ateş püskürdü: Maşallah diyeceklerine

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının sunuculuğuyla adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizi projesiyle sevenlerini heyecanlandırdı. Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Kenan İmirzalıoğlu, yeni imajıyla ise "botokslu" iddialarına sebep oldu.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN SON HALİNİ GÖRENLER DÖNÜP BİR DAHA BAKTI

Uzun bir aranın ardından ABİ dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun değişimi dikkat çekti. Oldukça zayıfladığı gözlemlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun botoks yaptırdığı da iddia edildi.

Eşi Sinem Kobal'ın paylaştığı karede bambaşka bir görünüme kavuştuğu görülen Kenan İmirzalıoğlu, "botoks" iddialarını ise yalanladı.

KENAN İMİRZALIOĞLU' "MAŞALLAH DEYECEKLERİNE"

İddiaların büyümesinin ardından İmirzalıoğlu'nun yakın çevresine duruma tepki gösterdiği öne sürüldü. Ünlü oyuncunun, hakkında çıkan söylentilere dair "Maşallah diyeceklerine botokslu diyorlar" dediği iddia edildi.