17°
Magazin
Kenan İmirzalıoğlu, "Botokslu" iddialarına ateş püskürdü: Maşallah diyeceklerine

Uzun bir aranın ardından Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştığı A.B.İ. dizisiyle ekrana dönen Kenan İmirzalıoğlu, yüzündeki değişimle gündeme geldi. "Botokslu" iddialarına sinirlenen Kenan İmirzalıoğlu, "Maşallah desinler" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının sunuculuğuyla adından söz ettiren , yeni dizi projesiyle sevenlerini heyecanlandırdı. ile başrolü paylaşan Kenan İmirzalıoğlu, yeni imajıyla ise "botokslu" iddialarına sebep oldu.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN SON HALİNİ GÖRENLER DÖNÜP BİR DAHA BAKTI

Uzun bir aranın ardından ABİ dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun değişimi dikkat çekti. Oldukça zayıfladığı gözlemlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı da iddia edildi.

Kenan İmirzalıoğlu, "Botokslu" iddialarına ateş püskürdü: Maşallah diyeceklerine

Eşi Sinem Kobal'ın paylaştığı karede bambaşka bir görünüme kavuştuğu görülen Kenan İmirzalıoğlu, "botoks" iddialarını ise yalanladı.

Kenan İmirzalıoğlu, "Botokslu" iddialarına ateş püskürdü: Maşallah diyeceklerine

KENAN İMİRZALIOĞLU' "MAŞALLAH DEYECEKLERİNE"

İddiaların büyümesinin ardından İmirzalıoğlu'nun yakın çevresine duruma tepki gösterdiği öne sürüldü. Ünlü oyuncunun, hakkında çıkan söylentilere dair "Maşallah diyeceklerine botokslu diyorlar" dediği iddia edildi.

Kenan İmirzalıoğlu, "Botokslu" iddialarına ateş püskürdü: Maşallah diyeceklerine
