Nurcan Yıldız ile Berke Sevigen evlendi! Siyaset, sanat ve iş dünyası akın etti

Sait Yıldız – Fahriye Yıldız çiftinin kızları Nurcan Yıldız ile Mehmet Sevigen – Gülay Sevigen çiftinin oğulları Berke Sevigen, dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğüne, siyaset, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.
Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğüne, Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, İlhan Kesici, Süleyman Soylu, Muharrem İnce, İstanbul Valisi Davut Gül, Doğu Perinçek, Hüsamettin Özkan, Suzan Sabancı, Cavit Çağlar, Tuncay Özilhan, Orhan Gencebay, Yüksel Mermer, Yavuz Bingöl, Coşkun Sabah, Cengiz Kurtoğlu, Erol Evgin, Selami Şahin, Kubat ve Mehmet Aslan gibi iş, siyaset ve sanat dünyasında ünlü isimler katıldı.
Düğünde Funda Arar ve Kubat sahne alırken Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl ve birçok sanatçı ve oyuncu da davetliler arasında yer aldı.