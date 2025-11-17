Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Nurcan Yıldız ile Berke Sevigen evlendi! Siyaset, sanat ve iş dünyası akın etti

CHP'de 4 dönem milletvekilliği yapan, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in oğlu Berke Sevigen ile iş adamı Bayram Yıldız'ın kız kardeşi Nurcan Yıldız evlendi. Düğünde sanat, siyasi ve iş dünyasından birçok kişi katılırken, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise nikah şahidi oldu.

Nurcan Yıldız ile Berke Sevigen evlendi! Siyaset, sanat ve iş dünyası akın etti
17.11.2025
17.11.2025
Sait Yıldız – Fahriye Yıldız çiftinin kızları Nurcan Yıldız ile Mehmet Sevigen – Gülay Sevigen çiftinin oğulları Berke Sevigen, dünyaevine girdi. 'nda gerçekleştirilen düğüne, siyaset, ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

NURCAN YILDIZ İLE BERKE SEVİGEN EVLENDİ

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğüne, Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, İlhan Kesici, Süleyman Soylu, Muharrem İnce, İstanbul Valisi Davut Gül, Doğu Perinçek, Hüsamettin Özkan, Suzan Sabancı, Cavit Çağlar, Tuncay Özilhan, Orhan Gencebay, Yüksel Mermer, Yavuz Bingöl, Coşkun Sabah, Cengiz Kurtoğlu, Erol Evgin, Selami Şahin, Kubat ve Mehmet Aslan gibi iş, siyaset ve sanat dünyasında ünlü isimler katıldı.

Nurcan Yıldız ile Berke Sevigen evlendi! Siyaset, sanat ve iş dünyası akın etti

FUNDA ARAR İLE MAHSUN KIRMIZIGÜL SAHNE ALDI

Düğünde Funda Arar ve Kubat sahne alırken Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl ve birçok sanatçı ve oyuncu da davetliler arasında yer aldı.

Nurcan Yıldız ile Berke Sevigen evlendi! Siyaset, sanat ve iş dünyası akın etti
