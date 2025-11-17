Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mine Koşan ile Çağla Şıkel olayı mahkemeye taşındı! İşten çıkarma krizi büyüyor

Kocalı Hürmüz müzikalinde özel konuk olarak sahne alan Mine Koşan'ın Çağla Şıkel ile tartışma yaşadığı iddiaları dolaşırken, Koşan'ın projeden telefonla çıkarıldığı iddiası gündem oldu. Koşan, hiçbir gerekçe sunulmadan işine son verildiğini belirterek hukuki süreci başlattığını açıkladı.

Mine Koşan ile Çağla Şıkel olayı mahkemeye taşındı! İşten çıkarma krizi büyüyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 09:21

Sadık Şendil'in klasik eseri "7 Kocalı Hürmüz", yıllar sonra yeniden sahneye taşındı. Müzikalde özel konuk sanatçı olarak yer alan Mine Koşan yer alırken diğer başrol oyuncusu ise oldu. Müzikalde Çağla Şıkel ve Mine Koşan'ın yaşadığı ve KOşan'ın telefonla işten çıkarıldığı iddia edildi.

MİNE KOŞAN İLE ÇAĞLA ŞIKEL ARASINDA KRİZ

Müzikalin perde açmasının ardından kulis tarafında gerginlik yaşandığı iddia edildi. Buna göre Mine Koşan'ın, kendisine verilen işarete rağmen sahneye geç çıkması nedeniyle sahnedeki akışın aksadığı öne sürüldü. Çağla Şıkel'in bu nedenle "Zamanında sahneye girmedi" diyerek sitem ettiği ileri sürüldü.

Mine Koşan ile Çağla Şıkel olayı mahkemeye taşındı! İşten çıkarma krizi büyüyor

Koşan'la ilgili yapım ekibine kuliste aşırı sigara içtiği yönünde şikayetler iletildiği de iddialar arasında yer aldı. Bu gelişmelerin ardından yapımcıların sanatçıyı arayarak projedeki görevine son verdiği öne sürüldü.

Mine Koşan ile Çağla Şıkel olayı mahkemeye taşındı! İşten çıkarma krizi büyüyor

MİNE KOŞAN SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

İddialar sonrası Mine Koşan'dan açıklama geldi. Usta sanatçı, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin telefonla müzikalden çıkarıldığını söyleyerek durumu mahkemeye taşıdğını belirtti. Koşan, avukatı Halil Çelik tarafından hazırlanan ve kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı açıklamada, "Kamuoyuna duyuru, sanatçı Mine Koşan, 22 Ekim – 18 Aralık tarihleri arasında düzenli olarak yer aldığı 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinden hiçbir gerekçe gösterilmeksizin telefonla çıkarılmıştır. Tüm oyunlarda sahne almış ve görevini eksiksiz yerine getirmiştir. Yaşanan haksızlığın giderilmesi için yasal sürecimiz başlatılmıştır." dedi.

Mine Koşan ile Çağla Şıkel olayı mahkemeye taşındı! İşten çıkarma krizi büyüyor
