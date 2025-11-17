Menü Kapat
17°
Magazin
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

16 Kasım Pazar reyting sonuçları 2025 || Bereketli Topraklar, Çarpıntı, Sahtekarlar, Teşkilat…Dün en çok ne izlendi?

16 Kasım 2025 Pazar reyting sonuçları televizyon dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Çünkü ekranların en iddialı yapımlarından olan Bereketli Topraklar, Çarpıntı, Sahtekarlar ve Teşkilat dizileri dün akşam yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Milyonları televizyon başına kilitleyen bölümlerin sona ermesinin ardından ise “Dün en çok ne izlendi?” sorusuna cevap aranmaya başlandı…

16 Kasım Pazar reyting sonuçları 2025 || Bereketli Topraklar, Çarpıntı, Sahtekarlar, Teşkilat…Dün en çok ne izlendi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 09:02

16 Kasım 2025 Pazar akşamı ’de Bereketli Topraklar, ’de Çarpıntı, ’de Sahtekarlar, ’de ise Teşkilat dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Ekran yolculuğuna bu sezon başlayan dizilerin karşısında 6 sezondur en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Teşkilat dizisi seyirciye nefessiz anlar yaşattı. Dev bütçelerle hazırlanan yapımların yayın hayatının devamına ilişkin en önemli faktörlerden sonuçları ise ekran severler tarafından günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı…

16 Kasım Pazar reyting sonuçları 2025 || Bereketli Topraklar, Çarpıntı, Sahtekarlar, Teşkilat…Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Show TV’de Bereketli Topraklar dizisi 3. Bölümüyle, Star TV’de Çarpıntı dizisi 10. Bölümüyle, Now TV’de Sahtekarlar 6. Bölümüyle, TRT1’de ise Teşkilat dizisi 157. Bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde ATV’de Kim Milyoner Olmak İster ile heyecanlı anlar yaşanırken, TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü izleyiciyle buluştu. Ayrıca dün akşam Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisinin tekrar bölümü yeniden izleyici karşısına çıktı.

16 Kasım Pazar reyting sonuçları 2025 || Bereketli Topraklar, Çarpıntı, Sahtekarlar, Teşkilat…Dün en çok ne izlendi?

16 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 16 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en kadar izlendiğini gösteren liste resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

