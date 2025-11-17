16 Kasım Pazar reyting sonuçları 2025 || Bereketli Topraklar, Çarpıntı, Sahtekarlar, Teşkilat…Dün en çok ne izlendi?

16 Kasım 2025 Pazar akşamı Show TV’de Bereketli Topraklar, Star TV’de Çarpıntı, Now TV’de Sahtekarlar, TRT1’de ise Teşkilat dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Ekran yolculuğuna bu sezon başlayan dizilerin karşısında 6 sezondur en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Teşkilat dizisi seyirciye nefessiz anlar yaşattı. Dev bütçelerle hazırlanan yapımların yayın hayatının devamına ilişkin en önemli faktörlerden reyting sonuçları ise ekran severler tarafından günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı…

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Show TV’de Bereketli Topraklar dizisi 3. Bölümüyle, Star TV’de Çarpıntı dizisi 10. Bölümüyle, Now TV’de Sahtekarlar 6. Bölümüyle, TRT1’de ise Teşkilat dizisi 157. Bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde ATV’de Kim Milyoner Olmak İster ile heyecanlı anlar yaşanırken, TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü izleyiciyle buluştu. Ayrıca dün akşam Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisinin tekrar bölümü yeniden izleyici karşısına çıktı.

16 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 16 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en kadar izlendiğini gösteren liste resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.