17°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nde hijyen krizi büyüyor! "Sette yetişkin bezi kullanıyor"

Kızılcık Şerbeti dizisinde her sezon yeni bir kaos haberi ortaya atılıyor. İlk olarak sezon ortasında Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması izleyici şaşırtırken, son bölümde Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılmasının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kızılcık Şerbeti oyuncularının bir bir diziden ayrılmasının sebebi olarak ise Feyza Civelek'in hijyen kurallarına dikkat etmemesi olduğu iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'nde hijyen krizi büyüyor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
10:27
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
10:34

Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan ayrılıkların ardından çok konuşulan iddialar ortaya atıldı. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan 'ın ayrılık sebebi de tekrar gündeme geldi. Emrah Altıntoprak'ın 'in hijyen kurallarına dikkat etmediği için diziden ayrıldığı iddia edildi.

EMRAH ALTINTOPRAK, FEYZA CİVELEK'İN HİJYEN KURALLARINA DİKKAT ETMEDİĞİ İÇİN Mİ AYRILDI?

Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak, diziden ayrılır ayrılmaz rol arkadaşı Feyza Civelek'i takipten çıktı. Ayrılık sonrası birbirlerini takibi bırakan ikiliden Feyza Civelek, "Ben işin gerçeğini söylesem daha doğru olur. İlk ben takipten çıktım ve ben sevmediklerimi engelliyorum ve direkt engelledim" derken, ortaya yeni bir iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'nde hijyen krizi büyüyor! "Sette yetişkin bezi kullanıyor"

Müge Dağıstanlı konuyla ilgili yazdığı yazıda çok konuşuldu. Dağıstanlı, "Emrah Altıntoprak’ın diziden ayrılma sebebi ise TV tarihinde görülmemiş, duyulmamış cinsten bir olay! Altıntoprak dizide eşini oynayan Feyza Civelek’in kişisel hijyenine dikkat etmemesi yüzünden karşılıklı sahnelerde çok zorlanıyormuş. Bunu çok kibar yolla dile getirse de, sonuç alamamış. Sonunda dayanamaz noktaya gelmiş. Sıkıntısını açıkça dile getiren oyuncu, kendisine bir an evvel final yazılmasını istemiş." dedi.

Kızılcık Şerbeti'nde hijyen krizi büyüyor! "Sette yetişkin bezi kullanıyor"

FEYZA CİVELEK'İN YETİŞKİN BEZİ KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada Kızılcık Şerbeti setinde çalıştığını iddia eden bir kullanıcı ise, Civelek’in tuvalete gitmemek için yetişkin bezi kullandığının öne sürüldüğü, sette ise bu durumun konuşulduğu iddia edildi. İddiayı ortaya atan kullanıcı, çalışanların koku ve hijyen konusunda rahatsızlık yaşadığını ileri sürdü.

Kızılcık Şerbeti'nde hijyen krizi büyüyor! "Sette yetişkin bezi kullanıyor"

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ESKİ KOSTÜMCÜSÜNDEN OLAY SÖZLER

Kızılcık Şerbeti'nden Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılmasının ardından ortaya çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılık nedeninin, koltuğa işerken yakaladığı Feyza Civelek'le tartışması olduğu iddia edildi. Bu iddiaların ardından Sibel Taşçıoğlu ile bir düğüne katılan set çalışanı, 'Altına işemeyenler olarak...' notuyla paylaşım yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nde hijyen krizi büyüyor! "Sette yetişkin bezi kullanıyor"
