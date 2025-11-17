Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Acun Ilıcalı açıkladı: Milli voleybolcu Meryem Boz Survivor 2026'da yarışacak

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2026'nın yeni yarışmacısı açıkladı. Acun Ilıcalı, milli voleybolcu Meryem Boz'un Ünlüler takımına katıldığını duyurdu.

Acun Ilıcalı açıkladı: Milli voleybolcu Meryem Boz Survivor 2026'da yarışacak
Survivor 2026 kadrosu genişlemeye devam ediyor. , altıncı yarışmacı olarak milli voleybolcu Meryem Boz'un takımında yer alacağını duyurdu. Başarılı sporcu, güçlü parkur performansıyla yarışmaya damga vurması beklenen isimler arasında gösteriliyor.

MERYEM BOZ SURVIVOR 2026 KADROSUNDA

Survivor 2026 All Star için hazırlıklar devam ediyor. Acun ılıcalı bir bir yarışmacıları sosyal medya hesabından duyurmaya başladı. Acun Ilıcalı son olarak ise milli voleybolcu Meryem Boz'un Survivor 2026 kadrosuna katıldığını duyurdu.

Acun Ilıcalı açıkladı: Milli voleybolcu Meryem Boz Survivor 2026'da yarışacak

Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Milli voleybolcumuz Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum.'' dedi.

Acun Ilıcalı açıkladı: Milli voleybolcu Meryem Boz Survivor 2026'da yarışacak

SURVIVOR 2026 ÜNLÜLER KADROSU

Acun Ilcıalı daha önce ise; Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat'ın Survivor 2026 kadrosuna katıldığını açıkladı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Milli voleybolcu Meryem Boz Survivor 2026'da yarışacak

Survivor 2026 sezonunun açıklanan ilk yarışmacısı şarkıcı Bayhan oldu. Acun Ilıcalı katıldığı programda Bayhan hakkında konuştu ve "Bayhan çok önemli bizim için. Ne zamandır popüler aynı zamanda sevilen ve bir şekilde Türkiye’de konuşulan ünlü getirmiyorduk. Bu sene orada biraz değişiklik yaptık. Devamı da var zaten. Güzel bir kadro. Ama işin içine gönüllüleri de sokacağız. Bugün castingim var" dedi.

Acun Ilıcalı açıkladı: Milli voleybolcu Meryem Boz Survivor 2026'da yarışacak

Meryem Boz kaç yaşında?
3 Şubat 1988 doğumlu Meryem Boz, Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Sarıyer Belediyespor'da pasör çaprazı olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcudur.
#acun ılıcalı
#all star
#Ünlüler
#Survivor 2026
#Meryem Boz
#Survivor Türkiye
#Magazin
