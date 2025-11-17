Acun Ilıcalı açıkladı: Milli voleybolcu Meryem Boz Survivor 2026'da yarışacak

Survivor 2026 All Star kadrosu genişlemeye devam ediyor. Acun Ilıcalı, altıncı yarışmacı olarak milli voleybolcu Meryem Boz'un Ünlüler takımında yer alacağını duyurdu. Başarılı sporcu, güçlü parkur performansıyla yarışmaya damga vurması beklenen isimler arasında gösteriliyor.

Survivor 2026 All Star için hazırlıklar devam ediyor. Acun ılıcalı bir bir yarışmacıları sosyal medya hesabından duyurmaya başladı. Acun Ilıcalı son olarak ise milli voleybolcu Meryem Boz'un Survivor 2026 kadrosuna katıldığını duyurdu.

Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Milli voleybolcumuz Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum.'' dedi.

SURVIVOR 2026 ÜNLÜLER KADROSU

Acun Ilcıalı daha önce ise; Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat'ın Survivor 2026 kadrosuna katıldığını açıkladı.

Survivor 2026 sezonunun açıklanan ilk yarışmacısı şarkıcı Bayhan oldu. Acun Ilıcalı katıldığı programda Bayhan hakkında konuştu ve "Bayhan çok önemli bizim için. Ne zamandır popüler aynı zamanda sevilen ve bir şekilde Türkiye’de konuşulan ünlü getirmiyorduk. Bu sene orada biraz değişiklik yaptık. Devamı da var zaten. Güzel bir kadro. Ama işin içine gönüllüleri de sokacağız. Bugün castingim var" dedi.