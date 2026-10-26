Sadece sevmek istemişti: Yediği tekmeyle gözünü yerde açtı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Serkan Karakuş, ahırındaki büyükbaş hayvanlara yem verdikten sonra yanlarında bir süre dolaştı. Hayvanlardan birini sevmek için elini uzatan Karakuş bir anda hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Art arda tekme atan hayvan Karakuş’u yere devirdi. Güçlükle ayağa kalkan adam, ahırdan sekerek uzaklaştı. O anlar ise ahırın güvenlik kamerası ile kaydedildi.