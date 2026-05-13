Seri büyükbaş hayvan hırsızlığı: Milyonlarca liralık zarar! Besiciler korku içinde

Almanya'nın doğusunda bulunan Brandenburg eyaletindeki besicileri hırsızlık korkusu sardı. Eyaletin Polonya sınırına yakın bölgesinde son 3 haftada 149 büyükbaş hayvan çalındı.
Polis, seri hayvan hırsızlığı soruşturması başlatarak özel ekip kurdu.
Nisan ayının sonunda Brandenburg eyaletinin Elbe-Elster bölgesinde 70 büyükbaş hayvanın bir gecede çalınmasıyla başlayan hırsızlık vakası 8 Mayıs'ta Oberspreewald-Lausitz bölgesindeki Radusch kasabasından 48 büyükbaş hayvanın çalınması ile devam etti. Her iki hırsızlık vakasındaki toplam zararın ise en az 125 bin euro olduğu bildirildi.
Brandenburg eyaletindeki besicilerin korkulu rüyası haline gelen hırsızlar 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece ise Polonya sınırına yakın Spree-Neisse bölgesindeki Grano köyünde 31 sığırı çalarak kayıplara karıştı. Tamamı damızlık olan hayvanları çalınan çiftçi polise toplam zararının 6 haneli rakamlara ulaştığını bildirdi.
Brandenburg eyaleti Çiftçiler Birliği Başkanı Henrik Wendorff, çalınan hayvanların kulak küpeleri takması ve veri tabanında kayıtlı olması nedeniyle Almanya içinde kesilemeyeceğini bu nedenle muhtemelen yurt dışında yasadışı olarak kesildiklerini düşündüklerini söyledi.
Wendorff, "Profesyonelce faaliyet gösteren bir grup olduklarını varsayıyoruz. Almanya'da kayıt olmadan yasal kesim mümkün değil bu nedenle hayvanların çalınarak yurtdışına hatta Avrupa Birliği dışına götürülmeleri muhtemel" dedi.
Wendorff, bu tür hırsızlıklar için özel bir hayvan nakliye kamyonuna, bir gecede yüklenebilmeleri için de profesyonel becerilere sahip ekibe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Brandenburg polisi ise Nisan ayının sonunda başlayan ve hedefli bir operasyon olduğunu değerlendirdiği seri hayvan hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve özel ekip kurulduğunu bildirdi.