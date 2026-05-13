Almanya'nın doğusunda bulunan Brandenburg eyaletindeki besicileri hırsızlık korkusu sardı. Eyaletin Polonya sınırına yakın bölgesinde son 3 haftada 149 büyükbaş hayvan çalındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Seri büyükbaş hayvan hırsızlığı: Milyonlarca liralık zarar! Besiciler korku içinde Almanya'nın doğusundaki Brandenburg eyaletinde, son 3 haftada 149 büyükbaş hayvan çalınması üzerine besiciler korku yaşarken, polis seri hırsızlık soruşturması başlattı. Nisan sonundan bu yana toplam 149 büyükbaş hayvan çalındı. Çalınan hayvanların toplam zararının en az 125 bin euro olduğu bildirildi. Son olayda, 12-13 Mayıs gecesi 31 sığır çalındı. Çiftçiler Birliği Başkanı, hayvanların yurt dışında yasadışı olarak kesildiğini düşünüyor. Polis, hırsızlıklarla ilgili özel bir ekip kurarak soruşturma başlattı.

Polis, seri hayvan hırsızlığı soruşturması başlatarak özel ekip kurdu.

TOPLAM ZARAR EN AZ 125 BİN EURO

Nisan ayının sonunda Brandenburg eyaletinin Elbe-Elster bölgesinde 70 büyükbaş hayvanın bir gecede çalınmasıyla başlayan hırsızlık vakası 8 Mayıs'ta Oberspreewald-Lausitz bölgesindeki Radusch kasabasından 48 büyükbaş hayvanın çalınması ile devam etti. Her iki hırsızlık vakasındaki toplam zararın ise en az 125 bin euro olduğu bildirildi.

DÜN 31 SIĞIR ÇALINDI

Brandenburg eyaletindeki besicilerin korkulu rüyası haline gelen hırsızlar 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece ise Polonya sınırına yakın Spree-Neisse bölgesindeki Grano köyünde 31 sığırı çalarak kayıplara karıştı. Tamamı damızlık olan hayvanları çalınan çiftçi polise toplam zararının 6 haneli rakamlara ulaştığını bildirdi.

HAYVANLARIN HEPSİ KÜPELİ

Brandenburg eyaleti Çiftçiler Birliği Başkanı Henrik Wendorff, çalınan hayvanların kulak küpeleri takması ve veri tabanında kayıtlı olması nedeniyle Almanya içinde kesilemeyeceğini bu nedenle muhtemelen yurt dışında yasadışı olarak kesildiklerini düşündüklerini söyledi.

Wendorff, "Profesyonelce faaliyet gösteren bir grup olduklarını varsayıyoruz. Almanya'da kayıt olmadan yasal kesim mümkün değil bu nedenle hayvanların çalınarak yurtdışına hatta Avrupa Birliği dışına götürülmeleri muhtemel" dedi.

EKİPLER HIRSIZLARIN PEŞİNDE

Wendorff, bu tür hırsızlıklar için özel bir hayvan nakliye kamyonuna, bir gecede yüklenebilmeleri için de profesyonel becerilere sahip ekibe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Brandenburg polisi ise Nisan ayının sonunda başlayan ve hedefli bir operasyon olduğunu değerlendirdiği seri hayvan hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve özel ekip kurulduğunu bildirdi.