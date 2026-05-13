Komşu İran bir gecede 9 kez sallandı! Halk endişelendi: Büyük depremin habercisi mi? Türkiye de etkilenebilir

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda bulunan Pardis bölgesinde bir gece 9 deprem meydana geldi. Halk depremlerin ardından endişeye kapıldı. İran devlet medyası, depremlerden en büyüğünün 4,6 olduğunu duyurdu.
Depremlerin, İran’ın en aktif sismik bölgelerinden biri olarak gösterilen Moşa fay hattına yakın noktada hissedildiği belirtildi. Herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar bildirilmedi.
Uzmanlar, Tahran çevresindeki aktif fay hatlarında biriken tektonik baskının ileride daha büyük bir depreme yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ancak uzmanlar, kısa süre içinde art arda çok sayıda sarsıntı yaşanmasının dikkat çekici olduğuna işaret etti.
Mehr ajansına konuşan sismolog Mehdi Zare, meydana gelen sarsıntıların fay hattındaki birikmiş enerjinin boşalması anlamına mı geldiğinin yoksa daha büyük bir deprem öncesi uyarı niteliği mi taşıdığının henüz net olmadığını söyledi.
Zare, Tahran’ın deprem riskinin yalnızca aktif fay hatlarından kaynaklanmadığını, yoğun nüfus, plansız yapılaşma ve yetersiz hazırlık seviyesinin de olası bir felaketin etkilerini büyütebileceğini ifade etti.
Yaklaşık 14 milyon kişinin yaşadığı Tahran; Kuzey Tahran, Moşa ve Rey fay hatları gibi büyük aktif fay hatlarına yakın konumda bulunuyor.
İranlı uzmanlar uzun yıllardır başkent yakınlarında meydana gelebilecek büyük bir depremin yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısını yapıyor.
Öte yandan İran’da, 2003 yılında meydana gelen Bam depreminde 30 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.