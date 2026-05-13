Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Komşu İran bir gecede 9 kez sallandı! Halk endişelendi: Büyük depremin habercisi mi? Türkiye de etkilenebilir

İran'da bir gecede 9 deprem meydana geldi. Halk yeniden 'büyük deprem' endişesi yaşamaya başladı. Uzmanlar ise bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyardı. İran'da meydana gelebilecek bir büyük deprem ise Türkiye'yi de etkileyebilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Komşu İran bir gecede 9 kez sallandı! Halk endişelendi: Büyük depremin habercisi mi? Türkiye de etkilenebilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 12:49

'ın başkenti 'ın doğusunda bulunan Pardis bölgesinde bir gece 9 meydana geldi. Halk depremlerin ardından endişeye kapıldı. İran devlet medyası, depremlerden en büyüğünün 4,6 olduğunu duyurdu.

Komşu İran bir gecede 9 kez sallandı! Halk endişelendi: Büyük depremin habercisi mi? Türkiye de etkilenebilir

0:00 104
HABERİN ÖZETİ

Komşu İran bir gecede 9 kez sallandı! Halk endişelendi: Büyük depremin habercisi mi? Türkiye de etkilenebilir

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Pardis bölgesinde bir gece 9 deprem meydana geldi, halk endişeye kapıldı.
Depremlerin en büyüğü 4,6 olarak duyuruldu.
Depremler, Moşa fay hattına yakın noktada hissedildi.
Herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar bildirilmedi.
Uzmanlar, ileride daha büyük bir deprem uyarısı yaptı.
Sismolog Mehdi Zare, sarsıntıların enerjinin boşalması mı yoksa büyük deprem öncesi uyarı mı olduğunun net olmadığını belirtti.
Tahran'ın deprem riski, yoğun nüfus, plansız yapılaşma ve yetersiz hazırlık gibi faktörlerle de artıyor.
Tahran, Kuzey Tahran, Moşa ve Rey fay hatları gibi büyük aktif fay hatlarına yakın konumda bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Depremlerin, İran’ın en aktif sismik bölgelerinden biri olarak gösterilen Moşa fay hattına yakın noktada hissedildiği belirtildi. Herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar bildirilmedi.

Komşu İran bir gecede 9 kez sallandı! Halk endişelendi: Büyük depremin habercisi mi? Türkiye de etkilenebilir

Uzmanlar, Tahran çevresindeki aktif fay hatlarında biriken tektonik baskının ileride daha büyük bir depreme yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ancak uzmanlar, kısa süre içinde art arda çok sayıda sarsıntı yaşanmasının dikkat çekici olduğuna işaret etti.

BÜYÜK DEPREM İÇİN UYARI NİTELİĞİNDE Mİ?

Mehr ajansına konuşan sismolog Mehdi Zare, meydana gelen sarsıntıların fay hattındaki birikmiş enerjinin boşalması anlamına mı geldiğinin yoksa daha büyük bir deprem öncesi uyarı niteliği mi taşıdığının henüz net olmadığını söyledi.

Zare, Tahran’ın deprem riskinin yalnızca aktif fay hatlarından kaynaklanmadığını, yoğun nüfus, plansız yapılaşma ve yetersiz hazırlık seviyesinin de olası bir felaketin etkilerini büyütebileceğini ifade etti.

Komşu İran bir gecede 9 kez sallandı! Halk endişelendi: Büyük depremin habercisi mi? Türkiye de etkilenebilir

MİLYONLARCA KİŞİNİN YAŞADIĞI TAHRAN FAY HATLARINA YAKIN

Yaklaşık 14 milyon kişinin yaşadığı Tahran; Kuzey Tahran, Moşa ve Rey fay hatları gibi büyük aktif fay hatlarına yakın konumda bulunuyor.

İranlı uzmanlar uzun yıllardır başkent yakınlarında meydana gelebilecek büyük bir depremin yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısını yapıyor.

Öte yandan İran’da, 2003 yılında meydana gelen Bam depreminde 30 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Depremleri önlemek için mikro sarsıntılar ürettiler: Fay hatlarına su pompalandı
Körfez'de gölge savaşları: 'Bir başka ülke de İran'a saldırdı' iddiası
ETİKETLER
#deprem
#iran
#fay hattı
#tahran
#Sismoloji
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.