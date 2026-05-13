İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda bulunan Pardis bölgesinde bir gece 9 deprem meydana geldi. Halk depremlerin ardından endişeye kapıldı. İran devlet medyası, depremlerden en büyüğünün 4,6 olduğunu duyurdu.

Dinle Özetle

Komşu İran bir gecede 9 kez sallandı! Halk endişelendi: Büyük depremin habercisi mi? Türkiye de etkilenebilir Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 104

HABERİN ÖZETİ Komşu İran bir gecede 9 kez sallandı! Halk endişelendi: Büyük depremin habercisi mi? Türkiye de etkilenebilir İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Pardis bölgesinde bir gece 9 deprem meydana geldi, halk endişeye kapıldı. Depremlerin en büyüğü 4,6 olarak duyuruldu. Depremler, Moşa fay hattına yakın noktada hissedildi. Herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar bildirilmedi. Uzmanlar, ileride daha büyük bir deprem uyarısı yaptı. Sismolog Mehdi Zare, sarsıntıların enerjinin boşalması mı yoksa büyük deprem öncesi uyarı mı olduğunun net olmadığını belirtti. Tahran'ın deprem riski, yoğun nüfus, plansız yapılaşma ve yetersiz hazırlık gibi faktörlerle de artıyor. Tahran, Kuzey Tahran, Moşa ve Rey fay hatları gibi büyük aktif fay hatlarına yakın konumda bulunuyor.

Depremlerin, İran’ın en aktif sismik bölgelerinden biri olarak gösterilen Moşa fay hattına yakın noktada hissedildiği belirtildi. Herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar bildirilmedi.

Uzmanlar, Tahran çevresindeki aktif fay hatlarında biriken tektonik baskının ileride daha büyük bir depreme yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ancak uzmanlar, kısa süre içinde art arda çok sayıda sarsıntı yaşanmasının dikkat çekici olduğuna işaret etti.

BÜYÜK DEPREM İÇİN UYARI NİTELİĞİNDE Mİ?

Mehr ajansına konuşan sismolog Mehdi Zare, meydana gelen sarsıntıların fay hattındaki birikmiş enerjinin boşalması anlamına mı geldiğinin yoksa daha büyük bir deprem öncesi uyarı niteliği mi taşıdığının henüz net olmadığını söyledi.

Zare, Tahran’ın deprem riskinin yalnızca aktif fay hatlarından kaynaklanmadığını, yoğun nüfus, plansız yapılaşma ve yetersiz hazırlık seviyesinin de olası bir felaketin etkilerini büyütebileceğini ifade etti.

MİLYONLARCA KİŞİNİN YAŞADIĞI TAHRAN FAY HATLARINA YAKIN

Yaklaşık 14 milyon kişinin yaşadığı Tahran; Kuzey Tahran, Moşa ve Rey fay hatları gibi büyük aktif fay hatlarına yakın konumda bulunuyor.

İranlı uzmanlar uzun yıllardır başkent yakınlarında meydana gelebilecek büyük bir depremin yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısını yapıyor.

Öte yandan İran’da, 2003 yılında meydana gelen Bam depreminde 30 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.