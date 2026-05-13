ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın çevre ülkelere misillemeler yapmasıyla yükselen gerilime dair farklı iddialar ortaya atıldı. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gizli saldırı iddiasının ardından Suudi Arabistan'ın da İran'a gizli hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Körfez'de gölge savaşları: 'Bir başka ülke de İran'a saldırdı' iddiası ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın çevre ülkelere misillemeler yapmasıyla yükselen gerilimde, BAE ve Suudi Arabistan'ın İran'a gizli saldırılar düzenlediği iddia edildi. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gizli saldırı iddiasının ardından Suudi Arabistan'ın da İran'a gizli hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ve İran Dışişleri Bakanlığı iddialara ilişkin yorum yapmadı. Haberde, BAE'nin de daha önce Wall Street Journal tarafından gündeme getirilen İran'a yönelik askeri saldırılar düzenlediği belirtildi. Reuters'a konuşan Batılı ve İranlı kaynaklar, Suudi Arabistan'ın saldırılar konusunda İran'ı önceden bilgilendirdiğini ve ardından diplomatik temasların başladığını öne sürdü. Batılı kaynaklar, ateşkese günler kala Suudi Arabistan'a yönelen saldırıların İran yerine Irak'tan geldiğini değerlendirdi.

Suudi Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırının mart ayı sonunda yapıldığı belirtildi. Reuters, hedef alınan noktaları ise bağımsız olarak doğrulayamadığını aktardı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Reuters’ın yorum talebine verdiği cevapta saldırı iddialarını doğrudan doğrulamazken, İran Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yapmadı.

'BAE DE GİZLİCE SALDIRDI' İDDİASI

Ayrıca haberde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de İran’a yönelik askeri saldırılar düzenlediği ve bunun daha önce Wall Street Journal tarafından gündeme getirildiği hatırlatıldı.

Reuters, Suudi Arabistan ve BAE’nin attığı adımların, Körfez monarşilerinin İran saldırılarına doğrudan karşılık vermeye başladığını gösterdiğini yazdı.

Reuters’a konuşan Batılı ve İranlı kaynaklar, Suudi Arabistan’ın saldırılar konusunda İran’ı önceden bilgilendirdiğini ve sonrasında taraflar arasında yoğun diplomatik temasların başladığını öne sürdü.

Haberde, Riyad yönetiminin yeni misilleme tehditlerinin ardından iki ülke arasında gerilimi düşürmeye yönelik bir anlayışın oluştuğu belirtildi.

ATEŞKES ÖNCESİNDE SALDIRILAR IRAK TARAFINDAN YAPILDI

Reuters’ın derlediği Suudi Savunma Bakanlığı açıklamalarına göre, 25-31 Mart haftasında Suudi Arabistan’a yönelik 105’ten fazla füze ve dron saldırısı gerçekleşirken, bu sayı 1-6 Nisan döneminde 25’in biraz üzerine düştü.

Batılı kaynaklar, ateşkese günler kala Suudi Arabistan’a yönelen saldırıların İran yerine Irak’tan geldiğinin değerlendirildiğini aktardı. Bu durumun, Tahran’ın doğrudan saldırıları sınırladığı ancak müttefik grupların faaliyetlerini sürdürdüğü şeklinde yorumlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan’ın, Irak topraklarından düzenlenen saldırılar nedeniyle 12 Nisan’da Irak Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığı ifade edildi.

Haberde, Suudi Arabistan’ın bir yandan askeri karşılık verirken diğer yandan İran’la iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştığı değerlendirmesine yer verildi.