Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

13.05.2026

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı hazırlığını yaptı! Trump 'anlaşma yoksa savaş var' mesajını verdi

ABD, İran, İsrail savaşında herkesin eli tetikte! ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) raporlarına göre, İran'da füze üsleri yeniden devreye girdi. ABD basının servis ettiği raporlara göre, Başkan Donald Trump'ın söylediğinin aksine İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca 30 füze üssünü operasyonel hale getirdiği belirtildi. Çin yolcusu olan Trump, Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran savaşını görüşeceklerini söyledi. İran ile anlaşma sağlanamazsa saldırıların yeniden başlayacağını duyurdu. İsrail ise Lübnan'a yönelik saldırıların vazgeçmedi. Lübnan'da İsrail'in saldırıları nedeniyle her geçen gün can kaybı artıyor.

İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler... 

Tarih 08:26

İRAN, ABD VE İSRAİL SALDIRILARINA HAZIRLIKLI

New York Times'ın haberine göre, gizli ABD istihbarat raporları, İran’ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu ortaya koydu. Mayıs ayı başındaki istihbarat bulguları, İran’ın Hürmüz Boğazı boyunca uzanan 33 füze üssünden 30’u da dahil olmak üzere tesislerinin çoğuna yeniden operasyonel erişim sağladığını gösteriyor.

Tarih 06:05

''YA ANLAŞMA YAPACAĞIZ YA YOK EDİLECEKLER''

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran'la görüşmelerin sürdüğünü ve ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını vurgulayan Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de İran halkı için iyi olacağına inandığını söyledi. Trump, İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunarak, "İran'la ilgili (süreçte) tüm kontrol bizde. İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her halükarda biz kazanacağız, ya barışçıl bir şekilde ya da başka bir şekilde. Durum çok basit, İran'ın nükleer silaha sahip olması söz konusu değil. Biz oyun oynamayız. Onlar nükleer silaha sahip olamayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Tarih 04:17

İRAN'DAN 'SESSİZLİK SUÇ ORTAKLIĞIDIR' MESAJI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, uluslararası topluma seslendiği mesajında böyle zamanlarda sessizliğin, kötülükle suç ortaklığı anlamına geldiğini vurgulayarak, "Barbarlık ve tahakküm yolunu reddediyorsanız, dünya kanunsuzluk ve esaret uçurumuna sürüklenmeden önce konuşacak, harekete geçecek ve tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun. Seçim sizin. Tarih yaşananları hatırlayacak" dedi.

Tarih 01:21

ABD VE BAE'DEN KRİTİK GÖRÜŞME

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, ABD Başkanı Donald Trump ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüştü.

Tarih 00:33

ANLAŞMA SAĞLANMAZSA 'ÇEKİÇ' GELECEK!

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ateşkesin bozulması halinde İran'a yönelik başlatılacak askeri "operasyonun" adını "Çekiç" olarak değiştirmeyi düşündüğü iddia edildi.

