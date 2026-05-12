Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Gündeme bomba gibi düştü: ABD ve İsrail'in gölgesindeki ülkeden İran'a saldırı iddiası!

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık çevre ülkeleri hedef alan İran'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gizli askeri saldırılar düzenlediği öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gündeme bomba gibi düştü: ABD ve İsrail'in gölgesindeki ülkeden İran'a saldırı iddiası!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 09:46

, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık çevre ülkelere yaptığı misillemelerle karşılık verirken Birleşik Arap Emirlikleri'nin de () Tahran'a gizli saldırılar düzenlediği iddiasını The Wall Street Journal (WSJ) yazdı.

Gündeme bomba gibi düştü: ABD ve İsrail'in gölgesindeki ülkeden İran'a saldırı iddiası!

0:00 148
HABERİN ÖZETİ

Gündeme bomba gibi düştü: ABD ve İsrail'in gölgesindeki ülkeden İran'a saldırı iddiası!

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık İran'ın çevre ülkelere yaptığı misillemelere karşı Tahran'a gizli saldırılar düzenledi.
WSJ, ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, BAE'nin nisan ayında İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lavan Adası'nda bulunan bir rafineriyi hedef aldığını öne sürdü.
Bu saldırının büyük bir yangına yol açarak rafinerinin kapasitesinin büyük bölümünü aylarca devre dışı bıraktığı belirtildi.
Kaynaklar, o tarihte ateşkesin henüz tam olarak yürürlüğe girmemesi nedeniyle ABD'nin saldırıya tepki göstermediğini ve BAE dahil savaşa katılmak isteyen diğer Körfez ülkelerinin katılımını memnuniyetle karşıladığını aktardı.
Savaş boyunca ABD ile BAE'nin güçlü askeri işbirliği sürdürdüğü iddia edildi.
İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi, Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın 'düşman saldırısından' kaynaklandığını ve yangın çıktığını açıklamıştı.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Gündeme bomba gibi düştü: ABD ve İsrail'in gölgesindeki ülkeden İran'a saldırı iddiası!

'BAE RAFİNERİYİ VURDU!'

Gazetenin ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, BAE'nin nisan ayında ateşkes sırasında İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lavan Adası'nda bulunan bir rafineriyi hedef aldığı öne sürüldü. Haberde söz konusu saldırının büyük bir yangına yol açarak rafinerinin kapasitesinin büyük bölümünü aylarca devre dışı bıraktığı belirtildi.

Gündeme bomba gibi düştü: ABD ve İsrail'in gölgesindeki ülkeden İran'a saldırı iddiası!

'ABD İLE BAE GÜÇLÜ ASKERİ İŞBİRLİĞİ SÜRDÜRDÜ'

Habere göre, kaynaklar o tarihte ateşkes henüz tam olarak yürürlüğe girmediği için ABD'nin saldırıya tepki göstermediğini ve BAE dahil savaşa katılmak isteyen diğer Körfez ülkelerinin katılımını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

BAE'nin İran'ın misilleme saldırılarından sonra Körfez bölgesinde "çatışmacı tutum sergilediğine" işaret eden kaynaklar, savaş boyunca ABD ile BAE'nin güçlü askeri işbirliği sürdürdüğü iddiasında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve BAE Dışişleri Bakanlığı saldırılar hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Gündeme bomba gibi düştü: ABD ve İsrail'in gölgesindeki ülkeden İran'a saldırı iddiası!

BEYAZ SARAY: TÜM SEÇENEKLER TRUMP'IN ELİNDE

Beyaz Saray ise savaş sırasında BAE'nin rolüne ilişkin sorulara cevap vermedi ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde tüm seçeneklerin bulunduğunu ve ABD'nin İran üzerinde azami baskı gücüne sahip olduğunu savundu.

Gündeme bomba gibi düştü: ABD ve İsrail'in gölgesindeki ülkeden İran'a saldırı iddiası!

İRAN'DAKİ RAFİNERİDE MEYDANA GELEN PATLAMA

ABD ve İsrail’in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi ise 8 Nisan'da Basra Körfezi'nde İran'a ait Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın "düşman saldırısından" kaynaklandığını ve rafineride yangın çıktığını açıklamıştı.

Gündeme bomba gibi düştü: ABD ve İsrail'in gölgesindeki ülkeden İran'a saldırı iddiası!

Saldırının ardından rafineride çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, çalışanların zamanında tahliyesi sayesinde herhangi bir can kaybı bildirilmediği aktarılmıştı.

İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi, ülkenin yakıt tedarik ve dağıtım ağının istikrarlı olduğunu bildirmiş ve halka yakıt tüketimini kontrol altında tutmaları çağrısında bulunmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran, Trump'ın 'kabul edilemez' dediği teklifte ısrarcı! Savaşa dönüş sinyalleri
İran'dan ABD'ye müzakere resti: Başka alternatif yok
ETİKETLER
#Saldırı
#WSJ Magazine
#iran
#bae
#Rafineri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.