İran, Trump'ın 'kabul edilemez' dediği teklifte ısrarcı! Savaşa dönüş sinyalleri

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından ABD ve İran arasındaki dolaylı barış görüşmeleri ve ülkelerin birbirine sunduğu tekliflerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin halkının sahip olduğu haklardan taviz vermeyeceğine işaret eden Galibaf, "İran halkının 14 maddelik teklifte belirtilen haklarını kabul etmekten başka alternatif yoktur. Başka herhangi bir yaklaşım tamamen sonuçsuz kalacak; peş peşe gelen başarısızlıklardan ibaret olacaktır. Onlar işi ne kadar ağırdan alırlarsa, Amerikan vergi mükellefleri bunun bedelini o kadar çok ödeyecektir" dedi.