İran, Trump'ın 'kabul edilemez' dediği teklifte ısrarcı! Savaşa dönüş sinyalleri
İsrail, İran, ABD savaşında anlaşma kapıları yeniden kapandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın teklifinin 'kabul edilemez' olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise ABD'nin 14 maddelik ateşkes teklifini kabul etmekten başka seçeneğinin olmadığını belirtti. İran'ın başka herhangi bir teklife onay vermeyeceğini belirten Kalibaf, anlaşma olmadıkça ABD'nin ödeyeceği bedelin artacağını ifade etti. İsrail ise Lübnan'a yönelik ateşkese rağmen saldırılarından vazgeçmedi.
İşte ABD, İsrail, İran savaşında yaşanan son gelişmeler...
İSRAİL'DEN LÜBNAN'DA BİR EVE HAVA SALDIRISI
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
TRUMP YENİDEN ASKERİ OPERASYONLARA DÖNEBİLİR!
CNN International'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın müzakere yöntemlerinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle askeri operasyonları yeniden başlatmayı daha ciddi şekilde değerlendiriyor.
İRAN: ABD'NİN BAŞKA ŞANSI YOK!
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından ABD ve İran arasındaki dolaylı barış görüşmeleri ve ülkelerin birbirine sunduğu tekliflerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin halkının sahip olduğu haklardan taviz vermeyeceğine işaret eden Galibaf, "İran halkının 14 maddelik teklifte belirtilen haklarını kabul etmekten başka alternatif yoktur. Başka herhangi bir yaklaşım tamamen sonuçsuz kalacak; peş peşe gelen başarısızlıklardan ibaret olacaktır. Onlar işi ne kadar ağırdan alırlarsa, Amerikan vergi mükellefleri bunun bedelini o kadar çok ödeyecektir" dedi.
ABD'DEN DEVRİM MUHAFIZLARI'NA YAPTIRIM
ABD ve İran arasındaki gerilim sürerken, Washington yönetiminden İran Devrim Muhafızları Ordusu’na karşı yeni bir hamle geldi. ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, OFAC İran petrolünün Çin'e satışına ve sevkiyatına aracılık ederek DMO’ya finansman sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.