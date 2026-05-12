İran'dan ABD'ye müzakere resti: Başka alternatif yok

ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını 'teslimiyet' olarak görerek reddeden İran, kendi şartlarını sıraladığı karşı teklifini sundu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın teklifinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Taraflar arasında ateşkes umudu giderek zayıflarken, Donald Trump'ın açıklamalarının ardından savaşın yeniden başlama ihtimali gündemde.
Yaşanan gelişmelerin ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ABD'ye bir kez daha meydan okudu. Galibaf, sosyal medya hesabından ABD ve İran arasındaki dolaylı barış görüşmeleri ve ülkelerin birbirine sunduğu tekliflerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Tahran yönetiminin halkının sahip olduğu haklardan taviz vermeyeceğine işaret eden Galibaf, "İran halkının 14 maddelik teklifte belirtilen haklarını kabul etmekten başka alternatif yoktur. Başka herhangi bir yaklaşım tamamen sonuçsuz kalacak; peş peşe gelen başarısızlıklardan ibaret olacaktır." dedi.
Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin küresel ekonomi üzerindeki etkilerinden Amerikalıların başta enerji fiyatları olmak üzere olumsuz etkilendiğine gönderme yapan Galibaf, "Onlar işi ne kadar ağırdan alırlarsa, Amerikan vergi mükellefleri bunun bedelini o kadar çok ödeyecektir" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifine ilişkin, "Bize gönderilen o berbat metni gördükten sonra ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyleyebilirim. Okumayı tamamlamamıştım bile. Zamanımı buna harcamaya değmez dedim. Şu anda ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.