ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını 'teslimiyet' olarak görerek reddeden İran, kendi şartlarını sıraladığı karşı teklifini sundu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın teklifinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran'dan ABD'ye müzakere resti: Başka alternatif yok İran'ın ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını reddederek kendi karşı teklifini sunması ve ABD Başkanı Trump'ın bu teklifi kabul edilemez bulması bölgedeki ateşkes umutlarını zayıflatırken, İran Meclis Başkanı Galibaf ABD'ye meydan okuyarak halkının haklarından taviz vermeyeceğini belirtmiştir. İran, ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını 'teslimiyet' olarak görüp reddetti ve kendi şartlarını içeren bir karşı teklif sundu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın karşı teklifinin kabul edilemez olduğunu belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'ye meydan okuyarak İran halkının 14 maddelik teklifte belirtilen haklarını kabul etmekten başka alternatif olmadığını söyledi. Galibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin küresel ekonomi üzerindeki etkilerinden bahsederek Amerikalıların daha fazla bedel ödeyeceğini ima etti. Trump, İran'ın teklifini 'berbat metin' olarak nitelendirerek ateşkesin 'yaşam destek ünitesine bağlı' olduğunu ifade etti.

Taraflar arasında ateşkes umudu giderek zayıflarken, Donald Trump'ın açıklamalarının ardından savaşın yeniden başlama ihtimali gündemde.

GALİBAF: TEKLİFİNİ KABUL ETMEKTEN BAŞKA ALTERNATİFLERİ YOK

Yaşanan gelişmelerin ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ABD'ye bir kez daha meydan okudu. Galibaf, sosyal medya hesabından ABD ve İran arasındaki dolaylı barış görüşmeleri ve ülkelerin birbirine sunduğu tekliflerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tahran yönetiminin halkının sahip olduğu haklardan taviz vermeyeceğine işaret eden Galibaf, "İran halkının 14 maddelik teklifte belirtilen haklarını kabul etmekten başka alternatif yoktur. Başka herhangi bir yaklaşım tamamen sonuçsuz kalacak; peş peşe gelen başarısızlıklardan ibaret olacaktır." dedi.

HÜRMÜZ KOZUYLA TEHDİT

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin küresel ekonomi üzerindeki etkilerinden Amerikalıların başta enerji fiyatları olmak üzere olumsuz etkilendiğine gönderme yapan Galibaf, "Onlar işi ne kadar ağırdan alırlarsa, Amerikan vergi mükellefleri bunun bedelini o kadar çok ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

TRUMP İRAN’A GÖZDAĞI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifine ilişkin, "Bize gönderilen o berbat metni gördükten sonra ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyleyebilirim. Okumayı tamamlamamıştım bile. Zamanımı buna harcamaya değmez dedim. Şu anda ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.