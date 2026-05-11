ABD lideri Trump, İran'ın cevabını 'kabul edilemez' buldu! İsrail saldırı sinyali verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran yönetiminin hala ortadan kaldırılması gereken zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu belirterek, İran’la savaşın "henüz bitmediğini" söyledi. CBS News’e röportaj veren Netanyahu, "Bence çok şey başardık. Ancak İran’dan çıkarılması gereken nükleer malzeme hala mevcut olduğu için bu iş bitmedi" diye konuştu.