Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

11.05.2026

ABD lideri Trump, İran'ın cevabını 'kabul edilemez' buldu! İsrail saldırı sinyali verdi

ABD, İran, İsrail savaşında anlaşma sağlanamadı. İran'ın cevabından ABD Başkanı Donald Trump memnun kalmadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran'da savaş hedeflerine ulaşamadıklarını söyledi. Netanyahu, saldırıların yeniden başlayabileceği sinyalini verdi. Ayrıca Netanyahu, Trump'ın ''İran'a gitmek istediğini'' söylediğini aktardı. İsrail ise Lübnan'da ateşkesi tanımamaya devam ediyor, saldırılarını sürdürüyor. 

İşte İran, İsrail, ABD savaşında yaşanan son gelişmeler...

Tarih 09:19

İRAN: ABD'NİN TEKLİFİ İRAN'IN TESLİM OLMASI ANLAMINA GELİYORDU

İran devlet televizyonu, ABD'nin önerdiği ve Tahran'ın dün cevapladığı taslak tasarıya ilişkin bir bildiri yayımladı. Bildiride, "Tahran, Trump'ın aşırı talepleri karşısında İran'ın teslim olması anlamına gelen ABD planını reddetmiştir." ifadelerine yer verildi. İran'ın ABD'ye sunduğu öneride, Washington'un savaş tazminatı ödemesi ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınmasının istediği aktarıldı.

Ayrıca İran'ın, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini de ABD tarafına ilettiği kaydedildi.

Tarih 08:10

NETANYAHU'DAN SALDIRI SİNYALİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran yönetiminin hala ortadan kaldırılması gereken zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu belirterek, İran’la savaşın "henüz bitmediğini" söyledi. CBS News’e röportaj veren Netanyahu, "Bence çok şey başardık. Ancak İran’dan çıkarılması gereken nükleer malzeme hala mevcut olduğu için bu iş bitmedi" diye konuştu.

Tarih 07:20

HİZBULLAH SALDIRISINDA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, dün ülkenin kuzeyine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tarih 04:21

İSRAİL: ABD'NİN YARDIMINA GEREK KALMADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in çok yüksek teknolojili dev bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, ABD'nin İsrail'e yılda 3,8 milyar dolar olan mali desteğini ve "askeri işbirliğinin mali bileşenini" sıfıra indirmek istediklerini söyledi.

Tarih 02:33

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tarih 00:38

İRAN: DÜŞMAN İHA'SI İMHA EDİLDİ

İran ordusu, ülkenin güneybatısında "düşmana" ait bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

 

Tarih 00:03

TRUMP: İRAN'IN CEVABI HİÇ HOŞUMA GİTMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran’ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda Trump, "İran'ın sözde temsilcilerinden gelen cevabı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

