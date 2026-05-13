Yunanistan'dan Avrupa'daki başka bir ülkeye gitmeyi planlayan 4 düzensiz göçmen yanlış otobüse binince İpsala Sınır Kapısı'nda yakalandı. İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsünde detaylı arama ve kimlik kontrolü yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Filmleri aratmayan olay: Avrupa’ya gideceklerdi, İpsala'da yakalandılar Yunanistan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen 4 düzensiz göçmen, yanlış otobüse binerek İpsala Sınır Kapısı'nda yakalandı. İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsünde arama ve kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde, yolcular arasına gizlenmiş 4 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmenlerin, Avrupa'daki başka bir ülkeye gitmeyi planlarken yanlışlıkla Türkiye'ye giden otobüse bindikleri belirlendi.

DİĞER YOLCULARIN ARASINA GİZLENMEYE ÇALIŞTILAR

Kontrollerde, yolcular arasına gizlenerek ülkeye giriş yapmaya çalışan 4 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yunanistan üzerinden Avrupa'daki başka bir ülkeye gitmeyi planlayan göçmenlerin, yanlışlıkla Türkiye'ye hareket eden otobüse bindikleri belirlendi.