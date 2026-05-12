Hantavirüs endişesi dünyayı sararken Tayland'dan da kötü haber geldi

Dünya Hollanda merkezli MV Hondius yolcu gemisinden başlayıp birçok ülkede vakaların görülmesine neden olan hantavirüs endişesini yaşarken Tayland'dan gelen haber endişeleri daha da artırdı.
Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı, ülkedeki yarasalarda yeni bir koronavirüs türünün tespit edildiğini doğruladı.
Bakanlık yetkilileri, şu ana kadar insanlarda herhangi bir vaka görülmediğini ve mevcut durumda salgın riskinin düşük seviyede olduğunu açıkladı.
İlk bulgular, yeni virüsün, Kovid-19'a kıyasla hasta etme ve bulaşma potansiyelinin çok daha düşük olduğuna işaret ediyor.
Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia Limanı'ndan hareket etmişti. Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki bir Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan tarihlerinde Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.
Santa Elena'ya geldiğinde gemiden 30 kadar yolcunun yanı sıra hayatını kaybeden yolcunun cesedi ile semptom bulunan Hollandalı eşi de ayrılmıştı.
Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da hayatını kaybetmişti.
İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 Mayıs'ta MV Hondius, Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.
Capo Verde yetkililerinin geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.
Tenerife'den tahliye edilen yolculardan 1 Fransız ve 1 ABD'li de ülkelerine gittiklerinde hantavirüs testleri pozitif çıkmıştı.