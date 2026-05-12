Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hantavirüs endişesi dünyayı sararken Tayland'dan da kötü haber geldi

Dünya hantavirüs endişesini yaşarken Tayland'da Covid-19'un bir başka türü tespit edildi. Uzmanlar henüz bu türün insana bulaştığına dair kanıt göremediklerini bildirdi.

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 15:47

Dünya Hollanda merkezli MV Hondius yolcu gemisinden başlayıp birçok ülkede vakaların görülmesine neden olan endişesini yaşarken 'dan gelen haber endişeleri daha da artırdı.

Dünya genelinde MV Hondius yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakaları endişe yaratırken, Tayland'da yarasalarda yeni bir koronavirüs türü tespit edildiği haberi geldi.
Hollanda merkezli MV Hondius yolcu gemisinde hantavirüs vakaları görüldü ve gemi yolcuları farklı ülkelere dağıldı.
Tayland'da yarasalarda yeni bir koronavirüs türü tespit edildiği doğrulandı.
Tayland yetkilileri, yeni koronavirüs türünün insanlarda vaka yapmadığını ve salgın riskinin düşük olduğunu belirtti.
MV Hondius gemisinden tahliye edilen bazı yolcularda hantavirüs testleri pozitif çıktı.
Geminin Cabo Verde'de yanaşmasına izin verilmemesi üzerine, yolcuların indirilmesi için gemi Tenerife'ye getirilmişti.
YENİ BİR KORONAVİRÜS TÜRÜ

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı, ülkedeki yarasalarda yeni bir türünün tespit edildiğini doğruladı.

Bakanlık yetkilileri, şu ana kadar insanlarda herhangi bir vaka görülmediğini ve mevcut durumda salgın riskinin düşük seviyede olduğunu açıkladı.

İlk bulgular, yeni virüsün, Kovid-19'a kıyasla hasta etme ve bulaşma potansiyelinin çok daha düşük olduğuna işaret ediyor.

HANTAVİRÜS VAKALARI

Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia Limanı'ndan hareket etmişti. Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki bir Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan tarihlerinde Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

Santa Elena'ya geldiğinde gemiden 30 kadar yolcunun yanı sıra hayatını kaybeden yolcunun cesedi ile semptom bulunan Hollandalı eşi de ayrılmıştı.

Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 Mayıs'ta MV Hondius, Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Capo Verde yetkililerinin geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.

Tenerife'den tahliye edilen yolculardan 1 Fransız ve 1 ABD'li de ülkelerine gittiklerinde hantavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

