Hantavirüs tespit edilen geminin tahliyesinde son gelişme: Sıra 42 günlük endişeli bekleyişte

İspanya'nın güneyindeki Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'nda 2 gündür demirleyen, Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı "MV Hondius" gemisi tahliyelerin sona ermesiyle Rotterdam'a hareket etti.

İki gündür Tenerife'de liman girişinde demir atarak bekleyen MV Hondius, kötü hava şartları sebebiyle son yolcuların karaya çıkartılmasında kolaylık olması açısından Sahil Güvenlik kurumunun tavsiyesiyle kısa süreliğine limana yanaştırıldı.

Gemiden son olarak karaya çıkartılan 27 yolcu, otobüslerle Tenerife Havalimanına götürülerek, burada bekleyen ve kendilerini Hollanda'ya götürecek 2 uçağa bindi.

Gemi, sadece 27 mürettebatıyla Rotterdam'a doğru hareket etti.

Tahliye operasyonuna katılan tüm askeri, sivil personel ve yolculara olası bir virüs bulaşma riskine karşı koruma kıyafetleri giydirildi.

Geminin ayrılmasıyla birlikte liman ve çevresinin tamamen dezenfekte edileceği duyuruldu.

YOLCULAR TAKİP EDİLECEK

Geminin ayrılmasından sonra 3 İspanyol bakan (İçişleri, Sağlık ve Bölgesel Politika ve Demokratik Bellek) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghenreyesus, basına yaptıkları açıklamada, "çok başarılı bir tahliye operasyonu olduğunu" söyledi.

Ghebreyesus, İspanyol bakanlara ve Başbakan Pedro Sanchez'e teşekkür ederek, "Görev tamamlandı. İspanya hükümetinin kararlılığı her şeyin yolunda gitmesini sağladı." dedi.

DSÖ Genel Direktörü, "MV Hondius gemisinden çıkan yolcuların gerekli takibinin yapılacağını" belirterek, "Bu şekilde herkes ihtiyaç duyduğu yardımı alacak. Gemide daha uzun süre kalsalardı durum daha da kötü olurdu." açıklamasında bulundu.

42 GÜN KARANTİNA SÜRECEK

Ghebreyesus, "Yolcular ülkelerinde gerekli kontrol ve bakım altında olacaklardır. Karantina süresi, bilimin öngördüğü şekilde, dünden itibaren geçerli olmak üzere 6 hafta, 42 gündür. Hastanede veya evlerinde karantinada kalabilirler." diye konuştu.

Durumun Kovid-19'la ilgisi olmadığını yineleyen Ghebreyesus, tahliye edilen yolcuları kabul edecek ülkelerden "anlayış ve empati" istedi.

İspanya Sağlık Bakanı Garcia da "Büyük bir başarı ile operasyonu sona erdirdik. DSÖ'ye ve destek veren tüm ülkelere, Avrupa Birliği Komisyonu'na, tüm yerel çalışanlara ve Kanarya Adaları halkına teşekkür ederiz." dedi.

GEMİDEKİ VAKALAR DÜNYAYI KAYGILANDIRDI

Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia Limanı'ndan hareket etmişti.

Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan'da Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

Gemi, Santa Elena'ya geldiğinde 30 kadar yolcu burada inmiş, hayatını kaybeden yolcunun cesedi ve semptomu bulunan Hollandalı eşi de gemiden ayrılmıştı. Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da ölmüştü.

İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 Mayıs'ta, MV Hondius'un Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada Hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Capo Verde yetkililerinin, geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.

Tenerife'den tahliye edilen yolculardan 1 Fransız ve 1 Amerikalının da ülkelerine gittiği Hantavirüs testleri pozitif çıktı.

HANTAVİRÜS

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.