Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! 3 Türk yurda getirildi

Hantavirüs nedeniyle yolcularından 3’ünün hayatını kaybettiği kruvaziyer gemisi bir süredir dünya gündeminde...
Gemideki 3 Türk yolcu, Sağlık Bakanlığı’na ait bir uçakla bugün İspanya’dan Türkiye’ye getirildi ve evlerinde karantinaya alındı.
Sağlık Bakanlığı, daha önce ülkeye getirilen 2 kişiyle birlikte toplam 5 Türk vatandaşının test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır"
Hantavirüs, genellikle fare ve kemirgenlerin taşıdığı virüslerin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. İnsanlara çoğunlukla kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle kirlenmiş havanın solunmasıyla bulaşır. Belirtiler ilk etapta grip gibi başlar, ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, ilerleyen vakalarda ise akciğerlerde ciddi solunum yetmezliği veya böbrek sorunlarına yol açabilir.