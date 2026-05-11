Hantavirüs nedeniyle yolcularından 3’ünün hayatını kaybettiği kruvaziyer gemisi bir süredir dünya gündeminde...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! 3 Türk yurda getirildi Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinden getirilen 3 vatandaşın takibinin ve izolasyon süreçlerinin başladığını ve şu ana kadar herhangi bir belirti görülmediğini duyurdu. Uluslararası bir seyahat gemisinden 3 vatandaş ambulans uçakla ülkeye getirilmiştir. Bu vatandaşlar için yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, yeni getirilen vatandaşlardan da gerekli numuneler alınmıştır. Alınan numunelerin sonuçları negatif çıkmıştır. Vatandaşlar önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemlerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptom rastlanmamıştır.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Gemideki 3 Türk yolcu, Sağlık Bakanlığı’na ait bir uçakla bugün İspanya’dan Türkiye’ye getirildi ve evlerinde karantinaya alındı.

TEST SONUÇLARI NEGATİF

Sağlık Bakanlığı, daha önce ülkeye getirilen 2 kişiyle birlikte toplam 5 Türk vatandaşının test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır"

HANTAVİRÜS NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hantavirüs, genellikle fare ve kemirgenlerin taşıdığı virüslerin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. İnsanlara çoğunlukla kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle kirlenmiş havanın solunmasıyla bulaşır. Belirtiler ilk etapta grip gibi başlar, ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, ilerleyen vakalarda ise akciğerlerde ciddi solunum yetmezliği veya böbrek sorunlarına yol açabilir.