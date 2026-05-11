Ruhi Çenet'ten yeni hantavirüsü açıklaması! 'Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim'

Türk Youtuber Ruhi Çenet’in de içinde bulunduğu Hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği gemi gündem olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yapan Çenet, karantinada olduğunu belirterek, "Hastalık belirtim yok. Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim" dedi.

Atlantik Okyanusu'nda Hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide bulunan Türk Youtuber Ruhi Çenet, kendisi hakkında yayılan yanlış bilgilere karşı bir açıklama yaparak karantinada olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini belirtti.
Hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Hollanda bayraklı MV Hondius isimli yolcu gemisinde bulunan Ruhi Çenet, karantinada olduğunu ve hastalık belirtisi göstermediğini açıkladı.
Çenet, gemi yolculuğunun belgesel çekimi için olduğunu ve kendisinin 24. günde gemiden indiğini, indikten bir gün sonra ilk ölümün gerçekleştiğini belirtti.
Sosyal medyada düğüne katıldığına dair çıkan fotoğrafların eski olduğunu ve salgın ilan edilmeden önceki döneme ait olduğunu ifade etti.
Çenet, bilgi paylaşıldığı andan itibaren karantina uyguladığını ve Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduğunu belirtti.
Ruhi Çenet, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Karantinada olduğunu belirten Çenet, "Hakkımda çok fazla yanlış bilgi yayılmaktadır. Hastalık belirtim yoktur. Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim" dedi.

NE OLMUŞTU?

1 Nisan günü Arjantin’den yola çıkan Hollanda bayraklı MV Hondius isimli yolcu gemisi tüm dünyanın gündemine bomba gibi oturdu. 3 kişinin de ölümüne neden olan hantavirüsü, panik ve endişeye neden olurken gemi de bulunan Ruhi Çenet’te konu hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti.

Belgesel çekimi için bu yolculuğa çıktığını ifade eden Ruhi Çenet, yaklaşık bir ay süren yolculuğunda ilk ölümün okyanus koşullarından olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ancak durumun daha sonra ciddi olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Ruhi Çenet, yolcu gemisi hakkında yaptığı ilk açıklamalarında “Ben 24’üncü günde gemiden indim. Ancak gemi yolculuğa 10 gün daha devam etti. Ben indikten sadece bir gün sonra hayatını kaybeden kişinin eşi de yaşamını yitirdi. Ardından üçüncü ölüm gerçekleşti” sözlerini ifade ederek yaşadıklarını hayranlarına ve sevenlerine açıkladı.

Youtube’da yayınladığı içeriklerle 18 milyon aboneye ulaşan Ruhi Çenet, belgesel çekimi için bulunduğu gemiden inmesiyle evinde kendini karantinaya aldığını da ifade etti. sağlık durumu hakkında kendi sosyal medyasından da açıklamalar yapan Ruhi Çenet, son günlerde düğüne gittiği iddiasıyla dikkat çekti.

Yaklaşık bir ay süren gemi yolculuğundan sonra hantavirüsü hakkında açıklamalar yapan Ruhi Çenet, belgesel çekimi için o gemide olduğunu ifade etti. Gemide yaşanan olayların ardından gündeme gelen Ruhi Çenet, sosyal medyada bir düğüne katıldı iddiasıyla gündem oldu.

Ruhi Çenet’in bir düğünde çekilen fotoğrafı kısa sürede gündem olurken, pek çok kişi tarafından da sert tepkilerle karşılaştı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu haber sonrası Ruhi Çenet’ten hantavirüsü hakkında bir açıklama daha geldi.

Tepkilerin artmasıyla açıklama yapan Ruhi Çenet, görüntülerin eski olduğunu ve salgın açıklanmadığı döneme ait olduğunu ifade etti. “Daha önce çekildiğim bir fotoğraf, 2 Mayıs'tan sonra çekilmişim gibi gösteriliyor. Düğüne katıldığım tarihte, Hantavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmamıştı. Bilgi paylaşıldığı andan itibaren, her ihtimale karşı uygulamasındayım. Hâlâ herhangi bir semptom göstermemekteyim.” Sözlerini kullandı.

