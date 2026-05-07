Atlantik açıklarında seyreden MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin ölümüne neden olan Hantavirüsü dikkatleri üzerine çekti. Dünya genelinde herkesi alarma geçiren Hantavirisü, Türkiye’de olup olmadığıyla merak edildi. Özellikle de ünlü Türk Youtuber Ruhi Çenet’in de içinde bulunduğu lüks gemi de ortaya çıkan Hantavirüsü hakkında merak edilenlerle araştırılıyor. Peki, Hantavirüs Türkiye’de var mı? Hantavirüs Ruhi Çenet’e bulaştı mı? sorularını sizin için araştırdık.

HABERİN ÖZETİ Hantavirüs Türkiye’de var mı? Hantavirüs Ruhi Çenet’e bulaştı mı? Atlantik açıklarında seyreden MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin ölümüne neden olan Hantavirüsü, Türkiye'de daha önce tespit edilen vakalarla birlikte merak konusu oldu. Hantavirüsü, genellikle fare ve sıçan gibi kemirgenlerden insanlara bulaşan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir virüs türüdür. Virüs, enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğünün kuruyup havaya karışmasıyla solunum yoluyla bulaşır; kapalı alanlarda temizlik risk oluşturabilir. Hantavirüsünün belirtileri ilk olarak yüksek ateş, kas ağrısı ve halsizlik şeklinde başlar, ilerleyen durumlarda nefes darlığı ve böbrek sorunları görülebilir. Türkiye'de geçmiş yıllarda, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde kemirgen temasıyla ilişkili Hantavirüsü vakaları tespit edilmiş, ancak yayılımı düşük olmuştur. Ünlü Youtuber Ruhi Çenet'in de Hantavirüsü alarmı verilen gemide bulunduğu, ancak virüsün kendisine bulaşıp bulaşmadığına dair kamuoyunda detaylı bilgi bulunmadığı belirtilmiştir.

HANTAVİRÜS TÜRKİYE’DE VAR MI?

Atlantik rotasında seyreden lüks yolcu gemisi MV Hondius, son zamanlarda dünyanın gündeminde yer alıyor. 3 kişinin ölümüne neden olan Hantavirüsün ortaya çıktığı MV Hondius adlı gemi dikkatleri üzerine çekiyor. Seferinin son günlerine yaklaşan yolcu gemisinde bazı yolcuların ağır solunum sorunları gibi semptomları yaşaması büyük yankı uyandırdı.

İlk belirtiler olarak yüksek ateş, kas ağrısı ve halsizlik şeklinde başlayan semptomlar, ilerleyen saatlerde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açmasıyla kırmızı alarma geçildi. Gemide bulunan sağlık çalışanlarının ilk müdahalesine rağmen üç yolcunun hayatını kaybetmesiyle ortaya çıkan Hantavirüsü, hakkında merak edilenlerle araştırılmaya başlandı.

Hantavirüsü nedir?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, hantavirüsü hakkında “Hantavirüs, genellikle fare ve sıçan gibi kemirgenlerden insanlara bulaşan bir virüs türüdür. Çok yaygın olmasa da bulaştığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.” diyerek virüsün ana nedenini açıkladı.

Ayrıca virüs genellikle enfekte olmuş kemirgenlerin idrarı, dışkısı ya da tükürüğünün kuruyup havaya karışması sonucu ortaya solunum yoluyla bulaşmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle de kapalı alanlarda yapılan temizlik ortaya çıkan partiküller risk oluşturuyor.

İnsandan insana bulaşma durumu çok nadir gibi görülen Hantavirüsü, Türkiye’de görülüp görülmediğiyle de merak ediliyor. Lüks yolcu gemisinin rota geçmişi nedeniyle bu virüsü kaptığı düşünülürken, Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya’da Hantavirüsünün semptomları görülmeye başladı.

Türkiye’de ise kamuoyunda yer alan bilgilere göre, geçmiş yıllarda Hantavirüsü vakası tespit edildi. Özellikle de Karadeniz Bölgesi’nde kemirgen temasıyla ilişkisi olduğu ifade edilen bu vakalar sağlık otoriteleri tarafından da kayıt altına alındı. Ancak o dönemlerde vakaların sayısı oldukça düşük olması nedeniyle geniş bir yayılım söz konusu olmadığı söyleniyor.

HANTAVİRÜS RUHİ ÇENET’E BULAŞTI MI?

Ünlü Youtuber Ruhi Çenet, Hantavirüsü alarmı verilen gemide olduğun kendi sosyal medyasından duyurmasıyla gündemde yer aldı. Yaklaşık bir aydır gemi de seyahat ettiğini belirten Ruhi Çenet, bunun okyanus yolculuğundan kaynaklandığını düşündüğünü ifade etti.

Ancak daha sonra durumun daha farklı olduğundan söz eden Ruhi Çenet, 24. günde gemiden inerek başına gelenleri anlatarak dikkatleri üzerine çekti. Arama motorlarında Hantavirüsünün Ruhi Çenet’e bulaşıp bulaşmadığı da merak edilirken konu hakkında kamuoyunda detaylı bir bilgi bulunmuyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Nadir olarak görülen ve bulaşıcılığı ile adeta tehlike saçan Hantavirüsü hakkında Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Fatma Bozkurt, Hantavirüsünün ilk zamanlarda normal bir grip vakası gibi göründüğünü ifade ederek ‘İlk olarak yüksek ateş, şiddetli kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, bulantı ve kusma görülür. Hastalık ilerledikçe ise, nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma hissi, bazı durumlarda böbrek sorunları görülebilir. Özellikle nefes darlığı geliştiğinde durum ciddi hale gelebilir.’ açıklamalarında bulundu.

Ayrıca Hantavirüsünün ölümcül olup olmadığı da merak edilirken, ölüm oranlarının hastalığı türüne göre değişkenlik gösterdiğini ifade etti. Özellikle de akciğerleri ve böbrekleri etkileyen bu virüsün erken teşhisle ve hastane de tedavisiyle hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırdığını ifade etti.