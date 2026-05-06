Sağlık
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

BioNTech’ten flaş Covid-19 aşısı kararı: Artık üretilmeyecek

Pandemi döneminde adını dünyaya duyuran Biyoteknoloji firması BioNTech, Covid-19 aşısının üretimini tamamen sonlandıracağını duyurdu.Firma, aşıların üretimini ABD'li iş ortağı Pfizer'a devredecek.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 15:16

Almanya merkezli üretim yapan biyoteknoloji firması , yaptığı açıklamada köklü bir yeniden yapılanma sürecine gireceğini belirtti. Covid-19 aşısının üretimini tamamen sonlandıracağını duyuran BioNTech, aşıların üretimini ABD'li iş ortağı Pfizer'a devredecek. BioNTech Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu yıl içinde Almanya'daki son dozları üretmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

BioNTech’ten flaş Covid-19 aşısı kararı: Artık üretilmeyecek

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, Covid-19 aşısı üretimini sonlandırarak köklü bir yeniden yapılanmaya gideceğini duyurdu.
BioNTech, Covid-19 aşısının üretimini ABD'li iş ortağı Pfizer'a devredecek ve Almanya'daki son dozları bu yıl içinde üretecek.
Bu yeniden yapılanma kapsamında Idar-Oberstein, Marburg, Singapur ve Tübingen'deki dört üretim tesisi kapatılacak ve 2027 sonuna kadar satışa çıkarılacak.
Yaklaşık 1.860 kişinin işten çıkarılması bekleniyor.
Yeniden yapılanma kararı, Covid-19 salgınının sona ermesiyle aşılara olan talebin düşmesi ve şirketin kanser ile diğer hastalıkların tedavisine odaklanması nedeniyle alındı.
Şirketin ilk çeyrek zararı 531,9 milyon euroya yükseldi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

4 TESİS KAPANACAK, 2 BİNE YAKIN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Yeniden yapılanma kararı gereğince, şirketin Almanya'nın Idar-Oberstein ve Marburg kentlerindeki, Singapur'daki ve 2025 sonunda bünyesine kattığı rakip şirket CureVac'a ait Tübingen'deki üretim tesisleri kapatılacak. Söz konusu tesislerin 2027 sonuna kadar tamamlanması ve tesislerin satışa çıkarılması planlanıyor. Şirketin ayrıca, yapılanma kapsamında bin 860 kişinin işine son vermesi bekleniyor.

YENİDEN YAPILANMA KARARINA AŞI TALEBİNİN DÜŞMESİ NEDEN OLDU

BioNTech, Covid-19 salgının sona ermesinin ardından aşılara olan talebin düşmesi sonucu yeniden yapılanma kararı aldığını ifade ederek, kanser ve diğer hastalıkların tedavisine odaklanılacağını açıkladı.

İLK ÇEYREKTEKİ ZARAR 500 MİLYONU AŞTI

Şirketin, bu yılın ilk çeyreğinde gelirleri 182,8 milyon eurodan 118,1 milyon euroya gerilerken, net zararı ise 531,9 milyon euroya yükseldi.

ŞAHİN VE TÜRECİ MART AYINDA GÖREVLERİNDEN AYRILDI

Öte yandan, BioNTech'in kurucuları Türk kökenli Uğur Şahin ve Özlem Türeci ise geçtiğimiz mart ayında yeni bir girişim başlatmak üzere görevlerinden ayrıldıklarını açıklamıştı.

