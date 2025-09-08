Meme kanseri ilacında dönüm noktası: BioNTech geliştirdi

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in meme kanserine karşı geliştirdiği yeni ilacı, üçüncü faz klinik çalışmalarda başarı gösterdi.

BioNTech'ten yapılan açıklamada 3. faz testlerde hedefe yönelik bir ilaç olan BNT323 kod adlı ilacın artık cerrahi olarak tedavi edilemeyen "HER2 pozitif meme kanseri"ni yavaşlatmada etkili olduğu kaydedildi.

Biontech'in kurucu ortaklarından Özlem Türeci gelişmeyi bir dönüm noktası olarak niteledi.

Bu çalışma BioNTech’in ileri aşama onkoloji programları arasında ilk büyük başarısı oldu.

BioNTech ve ilacı geliştirirken birlikte çalıştığı Çinli ortağı "Duality Biologics" (dualiti bayolociks) ilacın Çin dışında da geliştirilmesinin planlandığını duyurdu.

Şu an için ilacın piyasaya çıkış tarihi belli değil.

Çin dışındaki ülkelerde de onay alınabilmesi için çalışmalar sürüyor.