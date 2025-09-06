Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Sivilcelerin Sorumlusu Bakın Neymiş… Yıllarca Yanlış Bilmişiz!

Yüzünüzde çıkan sivilceler için yıllarca çikolatayı, yağlı yiyecekleri veya yeterince temizlenmeyen cildinizi mi suçladınız? Oysa sivilcenin ardında yatan gerçekler, sandığınızdan çok daha farklı!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sivilcelerin Sorumlusu Bakın Neymiş… Yıllarca Yanlış Bilmişiz!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 12:00

, özellikle ergenlik döneminde başlayan ve yetişkinlikte de devam edebilen, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir cilt sorunudur. Yüzdeki, sırttaki ve göğüsteki sivilceler, sadece fiziksel bir rahatsızlık olmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal kaygı ve özgüven sorunlarına da neden olabilir. Çözüm arayışında olan birçok kişi, "Acaba çok mu çikolata yedim?", "Yüzümü yeterince yıkamıyor muyum?" gibi sorularla kendini sorgular. Ancak modern dermatoloji, sivilcenin ardındaki karmaşık mekanizmaları çözerek, yaygın inanışların birçoğunun sadece şehir efsanesi olduğunu kanıtlıyor. Sivilce, basit bir hijyen sorunundan ziyade, vücudun iç işleyişiyle ilgili daha derin bir konudur.

Sivilcelerin Sorumlusu Bakın Neymiş… Yıllarca Yanlış Bilmişiz!

SİVİLCEYE GERÇEKTEN NE SEBEP OLUR?

Sivilceyle ilgili en yaygın yanlışlardan biri, çikolata ve yağlı yiyeceklerin sivilceye doğrudan neden olduğudur. Uzun yıllar boyunca bu teori yaygın kabul görse de, yapılan bilimsel araştırmalar, çikolatanın kendisinin değil, içerdiği yüksek şeker ve süt gibi diğer bileşenlerin dolaylı olarak akneyi tetikleyebileceğini göstermektedir. Aynı şekilde, sivilcenin sadece yüzü yeterince yıkamamakla ilgili bir hijyen sorunu olduğu düşüncesi de eksiktir. Elbette temizlik önemlidir, ancak sivilce, tek başına kirli bir ciltten kaynaklanmaz.

Sivilcelerin Sorumlusu Bakın Neymiş… Yıllarca Yanlış Bilmişiz!

SİVİLCENİN GERÇEK SORUMLULARI

Modern dermatoloji, sivilce oluşumunun ardında yatan temel nedenlerin , hormonal ve çevresel faktörlerin birleşimi olduğunu belirtir.

  • Hormonlar ve Genetik Yatkınlık: Sivilcenin en büyük sorumlusu, hormonlardır. Özellikle ergenlik döneminde artan androjen hormonları, ciltteki yağ bezlerinin (sebase bezler) normalden daha fazla yağ (sebum) üretmesine neden olur. Bu durum, gözeneklerin tıkanmasına ve sivilce oluşumuna zemin hazırlar. Genetik yatkınlık da bu hormonal sürece karşı cildin nasıl tepki vereceğini belirler. Ailede sivilce sorunu yaşayan kişilerin, bu sorunu yaşama olasılığı daha yüksektir.
  • Bakteriler ve Gözenek Tıkanıklığı: Cildimizde doğal olarak bulunan Propionibacterium acnes (P. acnes) adlı bakteriler, normalde zararsızdır. Ancak artan yağ üretimiyle birlikte tıkanan gözenekler, bu bakterilerin hızla çoğalması için ideal bir ortam oluşturur. Bakteriler, yağlarla beslenerek iltihaplanmaya neden olur ve bu da sivilcenin kızarık, şiş ve ağrılı hale gelmesine yol açar.
  • Yüksek Glisemik İndeksli Gıdalar: Sivilce ve beslenme arasındaki ilişki, çikolatadan çok daha karmaşıktır. Yüksek glisemik indeksli gıdalar (şeker, beyaz unlu mamuller, patates cipsi vb.), kan şekerini hızla yükseltir. Bu durum, vücutta daha fazla insülin üretilmesine neden olur. Artan insülin seviyeleri ise, sivilce oluşumunu tetikleyebilecek olan androjen hormonlarının aktivitesini artırabilir. Süt ve süt ürünlerinin de bazı kişilerde akneyi artırabileceği yönünde araştırmalar bulunmaktadır.
  • Stres: Günlük hayatın stresi, sadece ruh sağlığımızı değil, cilt sağlığımızı da doğrudan etkiler. Stresli olduğumuzda vücut, kortizol adı verilen stresi azaltıcı hormonları salgılar. Ancak kortizol hormonu, ciltteki yağ bezlerinin daha fazla yağ üretmesine neden olarak sivilce oluşumunu artırabilir.
Sivilcelerin Sorumlusu Bakın Neymiş… Yıllarca Yanlış Bilmişiz!

AKNELERLE MÜCADELEDE DOĞRU YÖNTEMLER

Sivilceyle mücadele, sadece bir veya iki yöntemle değil, bütünsel bir yaklaşımla ele alınmalıdır. İşte doğru ve etkili yöntemler:

  • Nazik Temizlik: Cildinizi günde iki kez, sivilceye eğilimli ciltler için özel olarak formüle edilmiş, nazik bir temizleyiciyle yıkamak önemlidir. Yüzü sert bir şekilde ovalamaktan kaçının, zira bu durum cildi tahriş edebilir ve iltihaplanmayı artırabilir.
  • Cilt Bariyerini Güçlendirme: Sivilceye eğilimli ciltlerin de neme ihtiyacı vardır. Doğru nemlendirici seçimi, cildin koruyucu bariyerini güçlendirir ve tahrişi azaltır. Ayrıca, güneşin UV ışınları da sivilce izlerini koyulaştırabilir. Güneş koruyucu kullanmak, bu lekelerin oluşumunu engellemeye yardımcı olur.
  • Beslenme Alışkanlıkları: Yüksek glisemik indeksli gıdalardan kaçınmak ve bol meyve, sebze, tam tahıllı gıdalar ve sağlıklı yağlar içeren dengeli bir diyet uygulamak, sivilce tedavisini destekleyebilir.
  • Stres Yönetimi: Meditasyon, yoga, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve hobiler edinmek gibi yöntemlerle stresi yönetmek, sivilce oluşumunu tetikleyen kortizol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.

Sivilce, basit bir hijyen probleminden çok, genetik, hormonal ve çevresel faktörlerin birleşimiyle oluşan karmaşık bir cilt rahatsızlığıdır. Bu nedenle, sivilceyle mücadele ederken doğru nedenleri bilmek ve bütünsel bir yaklaşım benimsemek, kalıcı çözümler için hayati öneme sahiptir. Eğer sivilce sorununuz şiddetliyse veya uyguladığınız yöntemlerle düzelmiyorsa, mutlaka bir dermatologa başvurmanız gerekir. Bir uzman, cilt tipinize ve sorununuzun kaynağına uygun, en etkili tedavi yöntemini belirleyecektir.

Sivilcelerin Sorumlusu Bakın Neymiş… Yıllarca Yanlış Bilmişiz!
ETİKETLER
#stres
#genetik
#beslenme
#sivilce
#cilt sağlığı
#Dermatoloji
#Hormonlar
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.