Başarılı YouTuber Ruhi Çenet, Hantavirüs vakalarının tespit edildiği ve üç kişinin yaşamını yitirdiği gemide bulunduğunu ifade etti. Yolculuğun 24’üncü gününde gemiden ayrılan Çenet, yaşadığı süreci “Ucuz kurtuldum” sözleriyle özetledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ruhi Çenet ölümcül virüs tespit edilen gemideydi! “3 kişi hayatını kaybetti, ucuz kurtuldum” Başarılı YouTuber Ruhi Çenet, Hantavirüs vakalarının tespit edildiği ve üç kişinin hayatını kaybettiği MV Hondius isimli gemide bulunduğunu ve yolculuğun 24. gününde ayrıldığını belirtti. Ruhi Çenet, 23 farklı ülkeden 150'yi aşkın yolcunun bulunduğu MV Hondius gemisinde Hantavirüs nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiği bir yolculukta bulunduğunu ifade etti. Çenet, belgesel çekimi için çıktığı bu yolculukta, gemiden ayrıldıktan sadece bir gün sonra hayatını kaybeden bir kişinin eşinin de yaşamını yitirdiğini ve ardından üçüncü ölümün gerçekleştiğini aktardı. Hantavirüs tespit edilen gemide görevli tek doktorun da hastalık nedeniyle yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Yaklaşık bir ay süren sefer sırasında ilk ölümün zorlu okyanus koşullarından kaynaklandığını düşündüğünü ancak durumun daha sonra ciddiyetini anladıklarını dile getirdi. 18 milyon abonesi bulunan Ruhi Çenet, gerekli kan testlerini yaptırdığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu takipçilerine bildirdi.

RUHİ ÇENET ÖLÜMCÜL VİRÜS TESPİT EDİLEN GEMİDEYDİ

23 farklı ülkeden 150’yi aşkın yolcunun yer aldığı MV Hondius isimli gemide, Hantavirüs nedeniyle üç kişinin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye doğru seyir halinde olan gemide Çenet’in de bulunduğu öğrenildi.

Belgesel çekimi için bu yolculuğa çıktığını belirten Çenet, “Dünyanın en uzak yerleşimlerinden biri olan Tristan da Cunha’ya ulaşarak çekimlerimizi tamamladık” dedi.

Yaklaşık bir ay süren sefer sırasında ilk ölümün zorlu okyanus koşullarından kaynaklandığını düşündüğünü ifade eden Çenet, durumun daha sonra çok daha ciddi olduğunu anladıklarını dile getirdi.

“Ben 24’üncü günde gemiden indim. Ancak gemi yolculuğa 10 gün daha devam etti. Ben indikten sadece bir gün sonra hayatını kaybeden kişinin eşi de yaşamını yitirdi. Ardından üçüncü ölüm gerçekleşti” sözleriyle süreci aktardı. Çenet ayrıca gemide görevli tek doktorun da hastalık nedeniyle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

YouTube’da 18 milyon abonesi bulunan Çenet, sağlık durumuna ilişkin de bilgi paylaştı. İki çocuk babası içerik üreticisi, kendisini merak edenlere teşekkür ederek gerekli kan testlerini yaptırdığını ve durumunun iyi olduğunu ifade etti.

RUHİ ÇENET KİMDİR?

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990 tarihinde Aydın’da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Manisa ve Bandırma’da geçiren Çenet, üniversite eğitimini 2007 yılında gittiği Hindistan’da tamamladı ve 2011’de Türkiye’ye döndü.

Türkiye’ye dönüşünün ardından 19 Eylül 2012’de “Ruhi Çenet Videoları” adlı YouTube kanalını açarak içerik üretmeye başladı. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Çenet, özellikle bilgilendirici, eğitici ve belgesel tarzındaki videolarıyla Türkiye’nin önde gelen YouTuber’ları arasında yer aldı. Bağımsız bir belgesel yapımcısı olarak da çalışmalarını sürdüren Çenet, 2019 yılında Cansu Gizem Çenet ile evlendi.

2022 yılı itibarıyla İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce dillerinde de içerik üretmeye başlayan Çenet’in Sümeyra adında YouTuber bir kardeşi bulunmaktadır.

2024 yılında ise yaşadığı siber saldırı süreciyle gündeme gelen Çenet, bir iş birliği e-postasındaki .exe uzantılı dosyayı açması sonucu kanalının iki kez ele geçirildiğini açıkladı. Bu süreçte kanalında YouTube politikalarını ihlal eden yayınlar yapılırken, yaklaşık 1 milyon TL’ye yakın maddi kayıp yaşadığını belirtti. Kanalı daha sonra YouTube tarafından eski videolarıyla birlikte yeniden erişime açıldı.

