Hantavirüs çöplükten çıktı! İlk hayatını kaybeden kişinin seyahat geçmişi sırrı çözdü

Dünyada büyük bir paniğe neden olan hantavirüsün, Hollanda merkezli MV Hondius yolcu gemisine nasıl geldiği ortaya çıktı. Gemide ilk hastalanan ve ilk hayatını kaybeden 70 yaşındaki Leo Schilperoord'un ornitolog yani kuş bilimci olduğu öğrenildi.
Leo, Güney Amerika turu öncesinde eşi Mirjam Schilperoord ile birlikte beş aylık kuş gözlem gezisine çıktı. Şili ve Uruguay'a giden çift ardından Arjantin'e gitti. New York Post'un haberine göre, Leo ve Mirjam Schilperoord, Arjantin’in Ushuaia kenti yakınlarında bulunan büyük bir çöplük alanını ziyaret etti. Bölgenin, “Darwin karakarası” isimli nadir kuş türünü gözlemlemek isteyen kuş gözlemcilerinin uğrak noktası olduğu öğrenildi.
Uzmanlar ise bu çöplükte nadir kuşların yanı sıra uzun kuyruklu pirinç fareleri olduğunu da belirtti. Bu fareler, hantavirüs taşıyordu. Yetkililer, kemirgen dışkılarından havaya yayılan virüslü parçacıkların Schilperoord çiftine bulaştığını düşünüyor. Yerel rehber Gastón Bretti, bölgenin kuş gözlemcileri arasında oldukça popüler olduğunu belirterek, “Çok fazla kuş olduğu için çöplüklere gitmek yaygın bir durum” dedi.
Çift, çöplük ziyaretinden sadece 4 gün sonra ise MV Hondius yolcu gemisine bindi. Gemideki yolcuların çoğunun da uş gözlemcisi ve bilim insanı olduğu öğrenildi. Leo Schilperoord’da kısa süre sonra ateş, baş ağrısı, mide ağrısı ve ishal belirtileri başladı. Sağlık durumu hızla kötüleşen Schilperoord, 11 Nisan’da gemide hayatını kaybetti.
Eşinin cenazesiyle birlikte gemiden ayrılan Mirjam Schilperoord ise Güney Afrika’nın Johannesburg kentine geçti. Ancak Hollanda’ya gitmek için bineceği aktarma uçuşuna sağlık durumu nedeniyle kabul edilmedi. Havaalanında fenalaşan Mirjam Schilperoord da ertesi gün hayatını kaybetti.