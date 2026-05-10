Dünyada büyük bir paniğe neden olan hantavirüsün, Hollanda merkezli MV Hondius yolcu gemisine nasıl geldiği ortaya çıktı. Gemide ilk hastalanan ve ilk hayatını kaybeden 70 yaşındaki Leo Schilperoord'un ornitolog yani kuş bilimci olduğu öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ Hantavirüs çöplükten çıktı! İlk hayatını kaybeden kişinin seyahat geçmişi sırrı çözdü Hantavirüsün MV Hondius gemisine nasıl bulaştığı, ilk hayatını kaybeden 70 yaşındaki ornitolog Leo Schilperoord'un Arjantin'deki bir çöplük alanını ziyaret etmesiyle ortaya çıktı. Gemide ilk hastalanan ve hayatını kaybeden Leo Schilperoord'un ornitolog (kuş bilimci) olduğu öğrenildi. Leo ve eşi Mirjam Schilperoord, nadir kuş türlerini gözlemlemek için Arjantin'in Ushuaia kenti yakınlarındaki bir çöplük alanını ziyaret etti. Uzmanlar, çöplükteki farelerin hantavirüs taşıdığını ve kemirgen dışkılarından yayılan virüsün bulaşmış olabileceğini belirtti. Çift, çöplük ziyaretinden dört gün sonra gemiye bindi. Leo Schilperoord, gemide hastalanarak 11 Nisan'da hayatını kaybetti. Leo Schilperoord'un cenazesiyle birlikte gemiden ayrılan eşi Mirjam Schilperoord da hastalanarak Johannesburg'da hayatını kaybetti.

NADİR KUŞLAR İÇİN ÇÖPLÜK ZİYARETİ

Leo, Güney Amerika turu öncesinde eşi Mirjam Schilperoord ile birlikte beş aylık kuş gözlem gezisine çıktı. Şili ve Uruguay'a giden çift ardından Arjantin'e gitti. New York Post'un haberine göre, Leo ve Mirjam Schilperoord, Arjantin’in Ushuaia kenti yakınlarında bulunan büyük bir çöplük alanını ziyaret etti. Bölgenin, “Darwin karakarası” isimli nadir kuş türünü gözlemlemek isteyen kuş gözlemcilerinin uğrak noktası olduğu öğrenildi.

KUŞLARIN YANI SIRA FARELER DE ORADAYDI

Uzmanlar ise bu çöplükte nadir kuşların yanı sıra uzun kuyruklu pirinç fareleri olduğunu da belirtti. Bu fareler, hantavirüs taşıyordu. Yetkililer, kemirgen dışkılarından havaya yayılan virüslü parçacıkların Schilperoord çiftine bulaştığını düşünüyor. Yerel rehber Gastón Bretti, bölgenin kuş gözlemcileri arasında oldukça popüler olduğunu belirterek, “Çok fazla kuş olduğu için çöplüklere gitmek yaygın bir durum” dedi.

ÇÖPLÜKTEN GEMİYE

Çift, çöplük ziyaretinden sadece 4 gün sonra ise MV Hondius yolcu gemisine bindi. Gemideki yolcuların çoğunun da uş gözlemcisi ve bilim insanı olduğu öğrenildi. Leo Schilperoord’da kısa süre sonra ateş, baş ağrısı, mide ağrısı ve ishal belirtileri başladı. Sağlık durumu hızla kötüleşen Schilperoord, 11 Nisan’da gemide hayatını kaybetti.

EŞİNE HANTAVİRÜS BULAŞTIRDI

Eşinin cenazesiyle birlikte gemiden ayrılan Mirjam Schilperoord ise Güney Afrika’nın Johannesburg kentine geçti. Ancak Hollanda’ya gitmek için bineceği aktarma uçuşuna sağlık durumu nedeniyle kabul edilmedi. Havaalanında fenalaşan Mirjam Schilperoord da ertesi gün hayatını kaybetti.