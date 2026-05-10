Üç kişinin hayatını kaybettiği, hastaların olduğu hantavirüslü gemi MV Hondius, İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na geldi. Yolcuların tahliyesi ise henüz başlamadı.

Dinle Özetle

Hantavirüs gemisi Kanarya Adaları'na geldi! Yolcuların tahliyesi için bazı şartlar var Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 157

HABERİN ÖZETİ Hantavirüs gemisi Kanarya Adaları'na geldi! Yolcuların tahliyesi için bazı şartlar var Üç kişinin hayatını kaybettiği hantavirüslü MV Hondius gemisi, hastaların tahliyesi için İspanya'nın Tenerife kentine geldi. Gemideki tüm yolcu ve mürettebat, tahliyeden önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Yolcular, uçakları hazır olana kadar gemiden ayrılmayacak. İlk olarak 14 İspanyol yolcu tahliye edilecek ve tüm yolcular kendi ülkelerine gönderilecek. Transferler sırasında tüm personel FFP2 tipi yüz maskesi takacak ve yolcu bagajları torbalara konulacak. Gemide toplam 147 kişi bulunuyor ve farklı ülkelerden yolcular var. Yetkililer, sivil halkla hiçbir temasın olmayacağını belirtti.

ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ

İspanya İçişleri ile Sağlık bakanlıklarının verdiği bilgiye göre, Askeri Acil Müdahale (UCM) birimine bağlı askerlerin kontrolünde gerçekleştirilecek tahliye işleminden önce tüm yolcular ve mürettebat, gemide sağlık kontrolünden geçirilecek.

UÇAKLARIN HAZIR OLMASI GEREKİYOR!

Hükümet, havalimanına transferin mümkün olduğunca hızlı ve güvenli yapılmasını sağlamak için yolcuların uçakları hazır edilene kadar gemiden ayrılmayacaklarını bildirdi.

ÖNCE İSPANYOL YOLCULAR İNECEK

Ayrıca ilk 14 İspanyol yolcunun gemiden ineceğini, tüm yolcuların ülkelerine gönderileceğini, transfere dahil tüm personelin "FFP2" tipi yüz maskesi takacağını, yolcu bagajlarının torbalara konulacağını açıkladı.

KANARYA ADALARI'NDA PANİK

Adada ister istemez panik oluşturan geminin gelmesi nedeniyle 3 İspanyol bakan ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus da ​​​​​​​Tenerife'de bulunuyor.

GEMİDE HANGİ ÜLKEDEN YOLCULAR VAR?

Gemide Filipinler'den 38 (hepsi mürettebat), İngiltere'den 23, ABD'den 17, İspanya'dan 14, Hollanda'dan 11, Almanya'dan 8, Fransa ve Ukrayna'dan beşer, Kanada ve Avustralya'dan dörder, Türkiye'den 3, Hindistan, Belçika ve İrlanda'dan ikişer, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Karadağ, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya, Arjantin ile Guatemala'dan birer olmak üzere toplam 147 kişi bulunuyor.

SİVİL HALKLA HİÇBİR TEMAS OLMAYACAK

İspanya hükümeti yetkilileri, limandan havalimanına her transferin yaklaşık 10 dakika sürmesinin beklendiğini, uçakların hazır olmadan yolcuların gemiden çıkartılmayacağını ve sivil halkla hiçbir temasın olmayacağını bildirmişti.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.