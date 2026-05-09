Sağlık Bakanlığı dünyayı endişelendiren Hantavirüs vakası görülen uluslararası seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının yarın ülkeye getirileceğini duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hantavirüs tespit edilen gemideki 3 kişi Türkiye'ye getiriliyor: Sağlık Bakanlığı duyurdu Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisindeki 3 vatandaşın semptom göstermemesine rağmen karantinaya alınmak üzere ülkeye getirileceğini duyurdu. Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 vatandaş yarın ülkeye getirilecektir. Vatandaşlarda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu bildirilmemiştir. Ülkeye ulaştıklarında karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri titizlikle yürütülecektir.

HANTAVİRÜS TESPİT EDİLMEDİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada gelişmelere ilişkin şunlar belirtildi:

"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir.

İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir.

Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir."

