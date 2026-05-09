Hantavirüs tespit edilen gemideki 3 kişi Türkiye'ye getiriliyor: Sağlık Bakanlığı duyurdu

Sağlık Bakanlığı dünyayı endişelendiren Hantavirüs vakası görülen uluslararası seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının yarın ülkeye getirileceğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada gelişmelere ilişkin şunlar belirtildi:
"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir.
İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir.
Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir."
