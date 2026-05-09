Sağlık
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Hantavirüs pandemiye neden olur mu? Uzman isim kritik soruları cevapladı

Hantavirüs paniği tüm dünyayı sardı. Bugüne kadar 9 kişinin virüs taşıdığı tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetti. Elde edilen veriler normal şartlarda büyük etkilere karşılık gelmese de kısa dönem önce atlatılan Coronavirüs pandemisi herkesi tedirgin etti. Peki, hantavirüs pandemiye neden olur mu? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Tgrthaber.com editörü Şenay Yurtalan’a hantavirüse dair önemli detaylar aktaran Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Funda Timurkaynak, hastalığın bir aşı veya tedavisi olmadığına dikkat çekti ve pandemi riskini değerlendirdi.

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 10:47

Arjantin'den yola çıkan Hollanda bayraklı bir yolcu gemisinde, Mayıs başından itibaren 9 vakası tespit edilirken ve 3 kişi hayatını kaybetti. 2023 yılında sona eren Coronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle insanların hafızaları yeniden tazelendi, o günlerde yaşanan kapanmalar ve korku atmosferi bir kez daha gündeme geldi. Tgrthaber.com Editörü Şenay Yurtalan’a konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Funda Timurkaynak, tespit edilen hantavirüs vakalarına neden olan andes virüsünün insandan insana bulaşabilen tek tür olduğuna dikkat çekti. Halkın hantavirüs ile ilgili bilmesi gerekenleri aktardı…

HABERİN ÖZETİ

Hantavirüs pandemiye neden olur mu? Uzman isim kritik soruları cevapladı

Bilgi Okunma süresi 51 saniyeye düşürüldü.
Arjantin'den yola çıkan bir yolcu gemisinde tespit edilen ve insandan insana bulaşabilen Andes virüsünün neden olduğu hantavirüs vakaları, virüsün bulaşma yolları, belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi vermektedir.
Hantavirüslerin kemirgenler aracılığıyla yayılan ve ciddi hastalıklara yol açabilen bir virüs ailesi olduğu, tespit edilen vakaların ise Andes virüsü olduğu belirtilmiştir.
Andes virüsünün Hantavirüs ailesi içinde insandan insana bulaşabilen tek tür olduğu ve bu bulaşmanın özellikle yakın ve uzun süreli temaslarda gerçekleştiği vurgulanmıştır.
Hantavirüsün en yaygın bulaşma yolunun virüsle kirlenmiş tozların solunması olduğu, nadiren kemirgen ısırması veya kirli yüzeylere temas sonrası ellerin yüze götürülmesiyle de bulaşabileceği belirtilmiştir.
Hantavirüslerin iki ana klinik tabloya neden olduğu: akciğerleri etkileyen Hantavirüs Akciğer Sendromu (pulmoner) ve böbrekleri hedef alan Böbrek Sendromlu Kanamalı Ateş.
Hantavirüsün erken evrede grip ile karıştırılabileceği, kesin tanı için PCR ve antikor testlerinin kullanıldığı, virüse özel bir ilaç olmadığı ve tedavinin destekleyici bakım üzerine kurulu olduğu ifade edilmiştir.
Hantavirüsten korunmak için lisanslı bir aşı olmadığı, el hijyeni, maske kullanımı, kemirgenlerle teması kesmek ve potansiyel olarak kirli alanları temizlerken ıslak temizlik yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiği önerilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 51 saniyeye düşürüldü.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüslerin, kemirgenler aracılığıyla yayılan ve insanlarda ciddi hastalıklara, hatta ölüme yol açabilen bir virüs ailesi olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Funda Timurkaynak tespit edilen 9 hantavirüs vakası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Yapılan testler sonucunda virüsün Andes virüsü olduğu doğrulanmıştır. Bu salgında etken olarak saptanan Andes virüsü, Hantavirüs ailesi içinde insandan insana bulaşabildiği kanıtlanmış tek türdür. Diğer Hantavirüs türleri (örneğin Avrupa'da görülenler) insandan insana yayılmazken, Andes virüsü bu konuda bir istisnadır. İnsandan insana bulaşma özellikle bu virüsün yerleşik (endemik) olduğu Güney Amerika ülkelerinde görülmektedir. Bu tür bir geçiş genellikle bireyler arasında yakın ve uzun süreli temas olduğu durumlarda gerçekleşir.” İfadelerini kullandı.

EN YAYGIN BULAŞMA HAVA YOLU İLE

Hantavirüslerin insanlara temel olarak enfekte kemirgenlerin (sıçan, fare vb.) idrarı, dışkısı veya salyasıyla temas edilmesiyle bulaştığını belirten Prof. Dr. Funda Timurkaynak virüsün bulaşma yollarını ise şu şekilde sıraladı:

Hava Yolu: Virüsle kirlenmiş maddelerden çıkan tozların solunması en yaygın bulaşma yoludur.

Nadiren: Kemirgen ısırması veya virüsün bulaştığı bir yüzeye dokunulduktan sonra elin ağza veya burna götürülmesiyle de geçebilir.

İnsandan İnsana Geçiş: Avrupa ve Asya’da görülen Hantavirüs enfeksiyonlarında gözlenmezken, Güney Amerika'da bulunan Andes virüsü türünde, yakın ve uzun süreli temas durumunda (aile içi, hastaya bakım verme gibi) insandan insana bulaşma vakaları bildirilmiştir.

Riskli Gruplar: Orman işçileri, çiftçiler ve kemirgen istilası olan bölgelerde temizlik yapan veya kamp kuran kişiler daha yüksek risk altındadır.

HASTALIK TÜRLERİ VE BELİRTİLERİ FARKLI

Hantavirüslerin, coğrafi konuma ve virüsün türüne göre iki ana klinik tabloya neden olduğunu belirten Prof. Dr. Funda Timurkaynak, virüsün akciğer ve böbrekler üzerindeki etkilerini şu şekilde aktardı.

1. Hantavirüs akciğer (Pulmoner) Sendromu

Genellikle Amerika kıtasında görülen bu tablonun akciğerleri ve kalbi etkileyen ağır bir hastalık olduğunu belirten uzman isim, semptomların genellikle virüse maruz kaldıktan 1 ila 8 hafta sonra ortaya çıktığını kaydetti.

Erken Belirtiler: İlk aşamada yorgunluk, ateş ve özellikle uyluk, kalça, sırt ve omuz gibi büyük kas gruplarında şiddetli ağrılar görülür. Hastaların yaklaşık yarısında bunlara baş ağrısı, baş dönmesi, titreme ve mide bulantısı, kusma, ishal ile karın ağrısı gibi mide bağırsak sorunları eşlik eder.

Geç Belirtiler (Hastalığın 4. ila 10. günleri): Hastalığın seyri aniden kötüleşerek öksürük ve şiddetli nefes darlığına dönüşür. Akciğerler sıvı ile dolduğundan hastalar göğüslerinde aşırı bir sıkışma hissederler.

Prognoz: Solunum semptomları geliştiren hastaların yaklaşık %38'i hayatını kaybetmektedir.

Timurkaynak “Bu salgında da vakalar ateş ve mide-bağırsak sorunlarıyla başlamış, ancak çok kısa sürede zatürre (pneumonia), akut solunum güçlüğü sendromu (ARDS) ve şoka evrilmiştir. Ölen hastalarda semptomların başlamasından sadece 4-5 gün sonra ölüm gerçekleştiği bildirilmiştir. Bu durum, virüsün solunum sistemini hızla devre dışı bıraktığını göstermektedir.” İfadelerini kullandı.

2. Böbrek Sendromlu Kanamalı Ateş

Daha çok Avrupa ve Asya'da görülen bu formun böbrekleri hedef aldığını belirten Prof. Dr. Funda Timurkaynak, hastalığın genellikle 1-2 hafta içinde geliştiğine, ancak nadiren 8 haftayı bulabildiğine dikkat çekti.

Başlangıç Belirtileri: Şiddetli baş ağrısı, bel ve karın ağrısı, ateş, titreme ve bulanık görme aniden başlar.

Fiziksel Bulgular: Hastalarda yüzde kızarıklık (flushing), gözlerde iltihaplanma veya kızarıklık ve deri döküntüleri görülebilir.

İleri Safha Belirtileri: Hastalık ilerledikçe düşük kan basıncı, akut şok, iç kanama ve ciddi sıvı yüklenmesine yol açan akut böbrek yetmezliği gelişebilir.

Şiddet: Virüsün türüne göre ölüm oranı %1'in altından (Seoul, Puumala virüsleri) %15'e (Hantaan, Dobrava virüsleri) kadar çıkabilir.

NASIL TESPİT EDİLİR?

Hantavirüsün erken evrede grip ile karıştırılmasının oldukça kolay olduğunu belirten Timurkaynak, “Kesin tanı için PCR testi ve antikor testleri (IgM/IgG antikorları) kullanılır. Hantavirüs enfeksiyonu için virüse özel bir ilaç yoktur. Ribavirin adlı antiviral ilacın, Avrupa ve Asya'da yaygın olan Böbrek Sendromlu Kanamalı Ateş üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. Ancak bu ilaç, Amerika kıtasında görülen Hantavirüs Akciğer Sendromu için etkinlik göstermemiştir ve bu hastalığın tedavisi veya korunması (profilaksisi) için lisanslanmamıştır. Hantavirüs bir viral enfeksiyon olduğu için antibiyotikler virüse karşı etkili değildir. Tedavi, hastanede (genellikle yoğun bakımda) destekleyici bakım üzerine kuruludur. Bu, sıvı dengesinin korunmasını, solunum desteğini (solunum cihazına bağlanma) ve böbrek sorunları için diyalizi kapsar.” şeklinde konuştu.

PANDEMİYE NEDEN OLUR MU?

Hantavirüsten korunmak için lisanslı bir aşı olmadığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Funda Timurkaynak, el hijyeni ve maske kullanımının önemli olduğunu vurguladı ve “Evlerde ve çalışma alanlarında kemirgenlerle teması kesmek; delikleri kapatmak ve kapan kullanmak. Potansiyel olarak kirli alanları temizlerken kuru süpürme yapmamak, tozu kaldırmamak için ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir. Riskli alanlarda maske ve eldiven kullanmak gerekir. Yiyecekleri kemirgenlerin erişemeyeceği kapalı kaplarda saklamak önemlidir.” uyarısında bulundu.

Timurkaynak ayrıca “Dünya Sağlık Örgütü Hantavirüsün grip ya da Covid-19 virüsleri kadar kolay bulaşmaması ve onlar gibi mutasyon göstermemesi nedeniyle şu an için bir pandemiye yol açma potansiyelinin olmadığını bildirmiştir.” İfadelerini kullandı.

