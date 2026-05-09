Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Avrupa'da bir hantavirüs şüphesi daha! Aynı uçakta seyahat etmişler

Atlantik Okyanusu’nda seyreden MV Hondius gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin ölümüyle dünyada 'yeni pandemi mi başlıyor?' endişesi yayıldı. Güney Afrika’da hayatını kaybeden yolcuyla aynı uçakta seyahat eden İspanyol bir kadın, belirtiler göstermesi üzerine Alicante’de özel gözetim altına alındı

Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cape Verde’ye gitmekte olan MV Hondius isimli yolcu gemisinde tespit edilen paniğe neden oldu. 8 şüpheli vakadan 5’inde hantavirüs tespit edilirken dünya da alarma geçti. "Yeni bir başlar mı?" sorusu gündem olurken, 'dan da korkutan açıklama geldi. İspanya’da hantavirüs belirtileri gösteren bir kadın enfeksiyon şüphesiyle Alicante kentinde tedavi altına alındı.

Arjantin'den Cape Verde'ye giden MV Hondius gemisinde hantavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine dünya alarma geçti ve İspanya'da da şüpheli bir vaka belirlendi.
MV Hondius isimli yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakaları paniğe neden oldu.
8 şüpheli vakadan 5'inde hantavirüs tespit edildi.
İspanya'da hantavirüs belirtileri gösteren bir kadın enfeksiyon şüphesiyle tedavi altına alındı.
Şüpheli vakaya yapılan testin sonuçları 24 ila 48 saat içinde açıklanacak.
Şüpheli hastanın, virüsten ölen kişiyle aynı uçakta iki sıra arkasında oturduğu belirtildi.
TEST 24 İLA 48 SAAT İÇİNDE SONUÇLANACAK

Atlantik Okyanusu'nda seyreden MV Hondius adlı lüks yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgını küresel sağlık endişelerini artırırken, İspanya’da şüpheli bir vaka tespit edildi. İspanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; MV Hondius yolcu gemisiyle seyahat ettikten sonra virüse yakalandığı ortaya çıkan ve Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde hayatını kaybeden Hollandalı hastayla daha önce aynı uçakta bulunan 32 yaşındaki İspanyol bir kadının, enfeksiyon şüphesiyle Alicante kentindeki bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Şahsa yapılan testin 24 ila 48 saat içinde sonuçlanacağı aktarıldı.

"HANTAVİRÜSTEN ÖLEN KİŞİNİN İKİ SIRA ARKASINDA OTURUYORDU"

İspanya Sağlık Bakanı Yardımcısı Javier Padilla, enfeksiyon şüphesi taşıyan hastanın hantavirüsten ölen kişinin iki sıra arkasında oturduğunu belirterek, uçakta kısa bir süre bulundukları için temasın oldukça sınırlı olduğunu ifade etti. Padilla ayrıca, aynı uçakta bulunan Hollandalı bir kabin görevlisi de dahil olmak üzere bazı kişilerin potansiyel semptomlar gösterdiğini ancak yapılan testlerin negatif çıktığını aktardı.

