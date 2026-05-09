Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

“Altı Üstü İstanbul”a bomba transfer! Nehir Erdoğan sürprizi dizinin dengelerini değiştirecek

Atv’nin yaz sezonu için hazırladığı iddialı yapımlardan biri olan “Altı Üstü İstanbul”, oyuncu kadrosuna yaptığı dikkat çekici transferlerle şimdiden gündem oluşturmayı başardı. NTC Medya imzası taşıyan ve sıcak aile hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemesi beklenen dizinin kadrosuna, Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Nehir Erdoğan dahil oldu. Özellikle “Yabancı Damat” dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan başarılı oyuncu, yeni projede güçlü ve etkileyici bir karakterle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
“Altı Üstü İstanbul”a bomba transfer! Nehir Erdoğan sürprizi dizinin dengelerini değiştirecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 08:54
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 08:54

Yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan “”, güçlü oyuncu hamleleriyle şimdiden televizyon dünyasında konuşulmaya başladı. ’nın imzasını taşıyan ve aile bağlarıyla mahalle yaşamını merkezine alan yapımın kadrosuna son olarak başarılı oyuncu katıldı. Uzun yıllardır yer aldığı projelerde etkileyici performanslarıyla dikkat çeken Erdoğan, özellikle “Yabancı Damat” dizisiyle hafızalarda unutulmaz bir iz bırakmıştı. Sevilen oyuncu, bu kez izleyici karşısına derin hikâyesi ve güçlü duruşuyla öne çıkacak yeni karakteriyle çıkmaya hazırlanıyor.

HABERİN ÖZETİ

“Altı Üstü İstanbul”a bomba transfer! Nehir Erdoğan sürprizi dizinin dengelerini değiştirecek

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
NTC Medya'nın yeni dizisi “Altı Üstü İstanbul”un oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Nehir Erdoğan'ın katıldığı duyuruldu.
Nehir Erdoğan, dizide Adanalı “Zehra” karakterini canlandıracak ve Emir’in annesi olarak hikâyede önemli bir yere sahip olacak.
Dizinin çekimlerinin 15 Mayıs'ta başlaması planlanıyor.
“Altı Üstü İstanbul”un oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan, Rahimcan Kapkap, Berk Ali Çatal, İlker Aksum, Öykü Gürman gibi isimler yer alıyor.
Dizi, mahalle kültürü, aile ilişkileri ve gençlik hikâyelerini harmanlayan senaryosuyla dikkat çekiyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

“ALTI ÜSTÜ İSTANBUL”A BOMBA TRANSFER!

Başarılı oyuncu Nehir Erdoğan, dizide aslen Adanalı olan “Zehra” karakterini oynayacak. Emir’in annesi olarak hikâyede önemli bir yere sahip olacak Zehra karakterinin, aile bağları ve geçmişten gelen sırlarla dizinin dramatik yapısını güçlendireceği konuşuluyor.

“Altı Üstü İstanbul”a bomba transfer! Nehir Erdoğan sürprizi dizinin dengelerini değiştirecek

Uzun süredir televizyon projelerinde seçici davranan Erdoğan’ın “Altı Üstü İstanbul” kadrosuna katılması, diziye olan ilgiyi daha da artırdı. Oyuncunun hem duygusal hem de sert yönleriyle öne çıkacak bir karakteri oynayacağı öğrenildi.

“Altı Üstü İstanbul”a bomba transfer! Nehir Erdoğan sürprizi dizinin dengelerini değiştirecek

SET TARİHİ BELLİ OLDU

Merakla beklenen dizinin çekimlerinin 15 Mayıs’ta başlaması planlanıyor. İstanbul’un farklı semtlerinde çekilecek yapımın, yaz sezonunun dikkat çeken işlerinden biri olması bekleniyor. Hem genç oyuncuları hem de deneyimli isimleri bir araya getiren proje, güçlü hikâyesiyle öne çıkmayı hedefliyor.

“Altı Üstü İstanbul”a bomba transfer! Nehir Erdoğan sürprizi dizinin dengelerini değiştirecek

DİKKAT ÇEKEN

“Altı Üstü İstanbul” geniş ve iddialı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide başlıca rolleri genç kuşağın yükselen isimleriyle deneyimli oyuncular paylaşacak.

“Altı Üstü İstanbul”a bomba transfer! Nehir Erdoğan sürprizi dizinin dengelerini değiştirecek

Kadronun öne çıkan isimleri şöyle:
Nehir Erdoğan - Zehra
Rahimcan Kapkap – Emir
Berk Ali Çatal – Uzay
İlker Aksum – Bayram
Öykü Gürman – Fahriye
Kaan Çakır – Galip
Sacide Taşaner – Pamuk
Yüsra Geyik – Nihal
Cem Söküt – Şeker İbo
Can Kızıltuğ – Bora
Oğulcan Çiftçioğlu – Pamir
Doğan Can Sarıkaya – Hasan
Efe Taşdelen – Mert
Kaan Akkaya – Sado

“Altı Üstü İstanbul”a bomba transfer! Nehir Erdoğan sürprizi dizinin dengelerini değiştirecek

Farklı kuşaklardan oyuncuları buluşturan kadro yapısı, dizinin hikâyesine hem dinamizm hem de güçlü bir dramatik atmosfer katacak.

“Altı Üstü İstanbul”a bomba transfer! Nehir Erdoğan sürprizi dizinin dengelerini değiştirecek

YAZ SEZONUNUN EN ÇOK KONUŞULAN DİZİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR

Henüz yayın tarihi netleşmeden sosyal medyada konuşulmaya başlayan “Altı Üstü İstanbul”, özellikle mahalle kültürü, aile ilişkileri ve gençlik hikâyelerini harmanlayan senaryosuyla dikkat çekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meryem Uzerli'den sonra Yabancı Damat'ın Nazlı'sı Nehir Erdoğan da tükenmişlik sendromuna yakalandı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nehir Erdoğan kimdir, kaç yaşında, boyu kilosu ne? Nehir Erdoğan dizi ve filmleri…
ETİKETLER
#dizi haberleri
#oyuncu kadrosu
#nehir erdoğan
#NTC medya
#Altı Üstü İstanbul
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.