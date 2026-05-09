“Altı Üstü İstanbul”a bomba transfer! Nehir Erdoğan sürprizi dizinin dengelerini değiştirecek

Yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan “Altı Üstü İstanbul”, güçlü oyuncu hamleleriyle şimdiden televizyon dünyasında konuşulmaya başladı. NTC Medya’nın imzasını taşıyan ve aile bağlarıyla mahalle yaşamını merkezine alan yapımın kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Nehir Erdoğan katıldı. Uzun yıllardır yer aldığı projelerde etkileyici performanslarıyla dikkat çeken Erdoğan, özellikle “Yabancı Damat” dizisiyle hafızalarda unutulmaz bir iz bırakmıştı. Sevilen oyuncu, bu kez izleyici karşısına derin hikâyesi ve güçlü duruşuyla öne çıkacak yeni karakteriyle çıkmaya hazırlanıyor.
“ALTI ÜSTÜ İSTANBUL”A BOMBA TRANSFER!
Başarılı oyuncu Nehir Erdoğan, dizide aslen Adanalı olan “Zehra” karakterini oynayacak. Emir’in annesi olarak hikâyede önemli bir yere sahip olacak Zehra karakterinin, aile bağları ve geçmişten gelen sırlarla dizinin dramatik yapısını güçlendireceği konuşuluyor.
Uzun süredir televizyon projelerinde seçici davranan Erdoğan’ın “Altı Üstü İstanbul” kadrosuna katılması, diziye olan ilgiyi daha da artırdı. Oyuncunun hem duygusal hem de sert yönleriyle öne çıkacak bir karakteri oynayacağı öğrenildi.
SET TARİHİ BELLİ OLDU
Merakla beklenen dizinin çekimlerinin 15 Mayıs’ta başlaması planlanıyor. İstanbul’un farklı semtlerinde çekilecek yapımın, yaz sezonunun dikkat çeken işlerinden biri olması bekleniyor. Hem genç oyuncuları hem de deneyimli isimleri bir araya getiren proje, güçlü hikâyesiyle öne çıkmayı hedefliyor.
DİKKAT ÇEKEN OYUNCU KADROSU
“Altı Üstü İstanbul” geniş ve iddialı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide başlıca rolleri genç kuşağın yükselen isimleriyle deneyimli oyuncular paylaşacak.
Kadronun öne çıkan isimleri şöyle:
Nehir Erdoğan - Zehra
Rahimcan Kapkap – Emir
Berk Ali Çatal – Uzay
İlker Aksum – Bayram
Öykü Gürman – Fahriye
Kaan Çakır – Galip
Sacide Taşaner – Pamuk
Yüsra Geyik – Nihal
Cem Söküt – Şeker İbo
Can Kızıltuğ – Bora
Oğulcan Çiftçioğlu – Pamir
Doğan Can Sarıkaya – Hasan
Efe Taşdelen – Mert
Kaan Akkaya – Sado
Farklı kuşaklardan oyuncuları buluşturan kadro yapısı, dizinin hikâyesine hem dinamizm hem de güçlü bir dramatik atmosfer katacak.
YAZ SEZONUNUN EN ÇOK KONUŞULAN DİZİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR
Henüz yayın tarihi netleşmeden sosyal medyada konuşulmaya başlayan “Altı Üstü İstanbul”, özellikle mahalle kültürü, aile ilişkileri ve gençlik hikâyelerini harmanlayan senaryosuyla dikkat çekiyor.