Yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan “Altı Üstü İstanbul”, güçlü oyuncu hamleleriyle şimdiden televizyon dünyasında konuşulmaya başladı. NTC Medya’nın imzasını taşıyan ve aile bağlarıyla mahalle yaşamını merkezine alan yapımın kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Nehir Erdoğan katıldı. Uzun yıllardır yer aldığı projelerde etkileyici performanslarıyla dikkat çeken Erdoğan, özellikle “Yabancı Damat” dizisiyle hafızalarda unutulmaz bir iz bırakmıştı. Sevilen oyuncu, bu kez izleyici karşısına derin hikâyesi ve güçlü duruşuyla öne çıkacak yeni karakteriyle çıkmaya hazırlanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ “Altı Üstü İstanbul”a bomba transfer! Nehir Erdoğan sürprizi dizinin dengelerini değiştirecek NTC Medya'nın yeni dizisi “Altı Üstü İstanbul”un oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Nehir Erdoğan'ın katıldığı duyuruldu. Nehir Erdoğan, dizide Adanalı “Zehra” karakterini canlandıracak ve Emir’in annesi olarak hikâyede önemli bir yere sahip olacak. Dizinin çekimlerinin 15 Mayıs'ta başlaması planlanıyor. “Altı Üstü İstanbul”un oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan, Rahimcan Kapkap, Berk Ali Çatal, İlker Aksum, Öykü Gürman gibi isimler yer alıyor. Dizi, mahalle kültürü, aile ilişkileri ve gençlik hikâyelerini harmanlayan senaryosuyla dikkat çekiyor.

“ALTI ÜSTÜ İSTANBUL”A BOMBA TRANSFER!

Başarılı oyuncu Nehir Erdoğan, dizide aslen Adanalı olan “Zehra” karakterini oynayacak. Emir’in annesi olarak hikâyede önemli bir yere sahip olacak Zehra karakterinin, aile bağları ve geçmişten gelen sırlarla dizinin dramatik yapısını güçlendireceği konuşuluyor.

Uzun süredir televizyon projelerinde seçici davranan Erdoğan’ın “Altı Üstü İstanbul” kadrosuna katılması, diziye olan ilgiyi daha da artırdı. Oyuncunun hem duygusal hem de sert yönleriyle öne çıkacak bir karakteri oynayacağı öğrenildi.

SET TARİHİ BELLİ OLDU

Merakla beklenen dizinin çekimlerinin 15 Mayıs’ta başlaması planlanıyor. İstanbul’un farklı semtlerinde çekilecek yapımın, yaz sezonunun dikkat çeken işlerinden biri olması bekleniyor. Hem genç oyuncuları hem de deneyimli isimleri bir araya getiren proje, güçlü hikâyesiyle öne çıkmayı hedefliyor.

DİKKAT ÇEKEN OYUNCU KADROSU

“Altı Üstü İstanbul” geniş ve iddialı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide başlıca rolleri genç kuşağın yükselen isimleriyle deneyimli oyuncular paylaşacak.

Kadronun öne çıkan isimleri şöyle:

Nehir Erdoğan - Zehra

Rahimcan Kapkap – Emir

Berk Ali Çatal – Uzay

İlker Aksum – Bayram

Öykü Gürman – Fahriye

Kaan Çakır – Galip

Sacide Taşaner – Pamuk

Yüsra Geyik – Nihal

Cem Söküt – Şeker İbo

Can Kızıltuğ – Bora

Oğulcan Çiftçioğlu – Pamir

Doğan Can Sarıkaya – Hasan

Efe Taşdelen – Mert

Kaan Akkaya – Sado

Farklı kuşaklardan oyuncuları buluşturan kadro yapısı, dizinin hikâyesine hem dinamizm hem de güçlü bir dramatik atmosfer katacak.

YAZ SEZONUNUN EN ÇOK KONUŞULAN DİZİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR

Henüz yayın tarihi netleşmeden sosyal medyada konuşulmaya başlayan “Altı Üstü İstanbul”, özellikle mahalle kültürü, aile ilişkileri ve gençlik hikâyelerini harmanlayan senaryosuyla dikkat çekiyor.