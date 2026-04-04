Meryem Uzerli'den sonra Yabancı Damat'ın Nazlı'sı Nehir Erdoğan da tükenmişlik sendromuna yakalandı!

Koçum Benim, Yabancı Damat, Reaksiyon, Benim Adım Melek ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol alan Nehir Erdoğan uzun bir aranın ardından katıldığı programda peş peşe itiraflarını sıraladı. Bir dönem Meryem Uzerli ile hayatımız giren tükenmişlik sendromuna kendisinin de yakalandığını belirten Nehir Erdoğan, "Bana arkadaşlarım 'Doktora gözük, çünkü bu tükenmişlik sendromu' dediler" diyerek yaşadığı durumu paylaştı.
NEHİR ERDOĞAN'DAN TÜKENMİŞLİK SENDROMU İTİRAFI
Nehir Erdoğan bir dönem çok zorlu zamanlar geçirdiğini belirterek, "Biraz yüklendik kendimize. Yıllarca 'Ben çıkamıyorum rolümden' diye gezdim. Bir dönem haftanın 12 günü çalıştığım zamanlar oldu! Oyunculuk haftanın 7 günü yapılmaması gereken bir meslek. İşin psikolojisinin dersi de okullara eklenmeli. Bana arkadaşlarım 'Doktora gözük, çünkü bu tükenmişlik sendromu' dediler. Maalesef, günümüz koşullarında koşuştururken bu tarz şeyleri yaşayabiliyoruz." diyerek itiraflarını sıraladı.
NEHİR ERDOĞAN: YANLIŞLIKLA EVLENMİŞİZ
Nehir Erdoğan yönetmen Ahmet Sesigürgil ile 2014 yılında evlendi ve 2016 yılında boşandı. Evliliği ile ilgili konuşan Nehir Erdoğan, "Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlenmişiz. İki yıl olduğu için 'Ben evlenmiş miydim?' falan diyordum. Fakat o kadar iyi işler yapıyor ki. Hatırlıyorum böylece" dedi.
16 Haziran 1980 doğumlu Nehir Erdoğan, Erdoğan kısa bir süre için ABD'de yaşamış, daha sonra Yabancı Damat dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştür. Bugüne kadar çeşitli televizyon kanallarında oyunculuk ve sunuculuk yapmış; filmlerde rol almıştır.
|Kişi Adı
|Doğum Tarihi
|Yaşam Yeri (Kısa Süre)
|Geri Dönüş Nedeni
|Kariyer Faaliyetleri
|Nehir Erdoğan
|16 Haziran 1980
|ABD
|Yabancı Damat dizisi
|Oyunculuk, sunuculuk, filmlerde rol alma