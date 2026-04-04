Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Meryem Uzerli'den sonra Yabancı Damat'ın Nazlı'sı Nehir Erdoğan da tükenmişlik sendromuna yakalandı!

Yabancı Damat dizisinde Nazlı karakteriyle yer alan Nehir Erdoğan, katıldığı programda sözleriyle izleyicisini şaşırttı. Yönetmen Ahmet Sesirgügil ile 2 yıl evli kalan Nehir Erdoğan "Yanlışlıkla evlendik" derken, Meryem Uzerli'nin yaşadığı tükenmişlik sendromunu kendisinin de yaşadığını itiraf ederek "Maalesef, günümüz koşullarında koşuştururken bu tarz şeyleri yaşayabiliyoruz." dedi.

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 17:21

Koçum Benim, Yabancı Damat, Reaksiyon, Benim Adım Melek ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol alan Nehir Erdoğan uzun bir aranın ardından katıldığı programda peş peşe itiraflarını sıraladı. Bir dönem Meryem Uzerli ile hayatımız giren tükenmişlik sendromuna kendisinin de yakalandığını belirten Nehir Erdoğan, "Bana arkadaşlarım 'Doktora gözük, çünkü bu ' dediler" diyerek yaşadığı durumu paylaştı.

Meryem Uzerli'den sonra Yabancı Damat'ın Nazlı'sı Nehir Erdoğan da tükenmişlik sendromuna yakalandı!

HABERİN ÖZETİ

Meryem Uzerli'den sonra Yabancı Damat'ın Nazlı'sı Nehir Erdoğan da tükenmişlik sendromuna yakalandı!

Nehir Erdoğan, uzun bir aradan sonra katıldığı programda tükenmişlik sendromu yaşadığını itiraf etti ve ilk evliliğinin yanlış bir evlilik olduğunu belirtti.
Nehir Erdoğan, Meryem Uzerli gibi tükenmişlik sendromu yaşadığını ve arkadaşlarının doktora görünmesini önerdiğini söyledi.
Yıllarca rolünden çıkamadığını ve haftanın 12 günü çalıştığı zamanlar olduğunu belirtti.
Yönetmen Ahmet Sesigürgil ile 2014'te evlenip 2016'da boşanan Erdoğan, evliliğini 'Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlenmişiz' sözleriyle tanımladı.
16 Haziran 1980 doğumlu olan Nehir Erdoğan, kısa bir süre ABD'de yaşadı ve 'Yabancı Damat' dizisi için Türkiye'ye döndü.
NEHİR ERDOĞAN'DAN TÜKENMİŞLİK SENDROMU İTİRAFI

Nehir Erdoğan bir dönem çok zorlu zamanlar geçirdiğini belirterek, "Biraz yüklendik kendimize. Yıllarca 'Ben çıkamıyorum rolümden' diye gezdim. Bir dönem haftanın 12 günü çalıştığım zamanlar oldu! Oyunculuk haftanın 7 günü yapılmaması gereken bir meslek. İşin psikolojisinin dersi de okullara eklenmeli. Bana arkadaşlarım 'Doktora gözük, çünkü bu tükenmişlik sendromu' dediler. Maalesef, günümüz koşullarında koşuştururken bu tarz şeyleri yaşayabiliyoruz." diyerek itiraflarını sıraladı.

NEHİR ERDOĞAN: YANLIŞLIKLA EVLENMİŞİZ

Nehir Erdoğan yönetmen Ahmet Sesigürgil ile 2014 yılında evlendi ve 2016 yılında boşandı. Evliliği ile ilgili konuşan Nehir Erdoğan, "Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlenmişiz. İki yıl olduğu için 'Ben evlenmiş miydim?' falan diyordum. Fakat o kadar iyi işler yapıyor ki. Hatırlıyorum böylece" dedi.

NEHİR ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

16 Haziran 1980 doğumlu Nehir Erdoğan, Erdoğan kısa bir süre için ABD'de yaşamış, daha sonra Yabancı Damat dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştür. Bugüne kadar çeşitli televizyon kanallarında oyunculuk ve sunuculuk yapmış; filmlerde rol almıştır.

Kişi AdıDoğum TarihiYaşam Yeri (Kısa Süre)Geri Dönüş NedeniKariyer Faaliyetleri
Nehir Erdoğan16 Haziran 1980ABDYabancı Damat dizisiOyunculuk, sunuculuk, filmlerde rol alma
#Magazin
#evlilik
#oyuncu
#tükenmişlik sendromu
#Nehir Erdoğan
