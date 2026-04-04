Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Babaannesi vefat etti, Yasmin Erbil içerik çekti! Makyaj videosuna eleştiri yağdı

Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken 91 yaşında hayatını kaybetti. Eken dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlanırken, torunu Yasmin Erbil'in paylaşımı tepki topladı. Babaannesinin vefatının ardından sosyal medyada makyaj videosu paylaşan Yasmin Erbil, sadece duygusal bir mesaj paylaştı.

GİRİŞ:
04.04.2026
04.04.2026
saat ikonu 17:18

Ünlü şovmen 'in annesi Yurdagül Eken 91 yaşında hayatını kaybetti. Annesiyle sık sık problemler yaşadığını dile getiren Mehmet Ali Erbil törenine katılmazken, torun ise paylaşımlarıyla tepki topladı.

Mehmet Ali Erbil'in 91 yaşındaki annesi Yurdagül Eken hayatını kaybetti.
Mehmet Ali Erbil, annesiyle sık sık problem yaşadığını belirterek cenaze törenine katılmadı.
Yasmin Erbil, babaannesi Yurdagül Eken'in vefatının ardından yaptığı makyaj ve eğlenceli TikTok videolarıyla tepki çekti.
Mehmet Ali Erbil, annesiyle çocukluk yıllarında yaşadığı zorluklar ve üvey babası nedeniyle arasının hiçbir zaman normal olmadığını ifade etti.
Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı olup, oyunculuk yapmaktadır.
YASMİN ERBİL'İN PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen kızları Yasmin Erbil paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Babaannesi Yurdagül Eken'in vefatı sonrası fotoğraf paylaşan Yasmin Erbil daha ise makyaj videosu paylaşarak tepki topladı.

Yasmin Erbil TikTok hesabından ise eğlenceli video paylaşarak yorum yağmuruna tutuldu. 1 gün önce babaannesi vefat eden Yasmin Erbil'e "Gerek var mıydı?" "2 gün bari bekleseydin" gibi yorumlar yapıldı.

YASMİN ERBİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızıdır. 2 Aralık 1995 İstanbul doğumlu Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nden mezun oldu. Erbil, Dünyanın En Güzel Kokusu 2 ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol aldı.

AdıYasmin Erbil
AilesiMehmet Ali Erbil (Baba), Nergis Kumbasar (Anne)
Doğum Tarihi2 Aralık 1995
Doğum Yeriİstanbul
EğitimiSaint Benoit Fransız Kız Lisesi
Rol Aldığı YapımlarDünyanın En Güzel Kokusu 2, Yasak Elma

MEHMET ALİ ERBİL ANNESİNİN CENAZESİNE KATILMADI

Mehmet Ali Erbil annesinin vefatı sonrası Tiktok hesabından açtığı canlı yayında “Bugün annesi Yurdagül Eken’i kaybeden Mehmet Ali Erbil: ‘2 yıldır görmüyordum annemi. Genç yaşta problemler yaşadık, üvey baba olduğu için arada ama yine de ben evlat olarak vicdanen maddi manevi her şeyi yaptım.’ dedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl katıldığı canlı yayında çocukluk yıllarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Annesi Yurdagül Eken ile ilişkisini anlatan Erbil, "Bize sahip çıkmadı. Üvey babam kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu. Annemi bizi üvey babaya ezdirdiği için asla sevemedim" ifadelerini kullandı.

Annesi ile ilgili itiraflarını sıralayan Mehmet Ali Erbil, "Konservatuarı Ankara'da okudum. Annem de Ankara'daydı. Yine ilişkimiz hiç normal değildi. En acısı, hiç unutamadığım, kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu üvey babam. Komşumuz vardı ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım, 'Allahım ben hiç böyle olmayacağım' derdim. Ama hiç dediğim olmadı. Bu arayıştan, bu sevgisizlikten 4 tane eşimden de ayrıldım, annemi sevemedim sonra. Bu benim hatam değil. Sevemedim annemi, içimden öyle şeyler boşaldı gitti ki, sevemedim asla! Bizi üvey babaya ezdirdiği için!'' dedi.

