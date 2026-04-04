Babaannesi vefat etti, Yasmin Erbil içerik çekti! Makyaj videosuna eleştiri yağdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken 91 yaşında hayatını kaybetti. Annesiyle sık sık problemler yaşadığını dile getiren Mehmet Ali Erbil cenaze törenine katılmazken, torun Yasmin Erbil ise paylaşımlarıyla tepki topladı.
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen kızları Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Babaannesi Yurdagül Eken'in vefatı sonrası fotoğraf paylaşan Yasmin Erbil daha ise makyaj videosu paylaşarak tepki topladı.
Yasmin Erbil TikTok hesabından ise eğlenceli video paylaşarak yorum yağmuruna tutuldu. 1 gün önce babaannesi vefat eden Yasmin Erbil'e "Gerek var mıydı?" "2 gün bari bekleseydin" gibi yorumlar yapıldı.
Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızıdır. 2 Aralık 1995 İstanbul doğumlu Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nden mezun oldu. Erbil, Dünyanın En Güzel Kokusu 2 ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol aldı.
Mehmet Ali Erbil annesinin vefatı sonrası Tiktok hesabından açtığı canlı yayında “Bugün annesi Yurdagül Eken’i kaybeden Mehmet Ali Erbil: ‘2 yıldır görmüyordum annemi. Genç yaşta problemler yaşadık, üvey baba olduğu için arada ama yine de ben evlat olarak vicdanen maddi manevi her şeyi yaptım.’ dedi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl katıldığı canlı yayında çocukluk yıllarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Annesi Yurdagül Eken ile ilişkisini anlatan Erbil, "Bize sahip çıkmadı. Üvey babam kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu. Annemi bizi üvey babaya ezdirdiği için asla sevemedim" ifadelerini kullandı.
Annesi ile ilgili itiraflarını sıralayan Mehmet Ali Erbil, "Konservatuarı Ankara'da okudum. Annem de Ankara'daydı. Yine ilişkimiz hiç normal değildi. En acısı, hiç unutamadığım, kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu üvey babam. Komşumuz vardı ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım, 'Allahım ben hiç böyle olmayacağım' derdim. Ama hiç dediğim olmadı. Bu arayıştan, bu sevgisizlikten 4 tane eşimden de ayrıldım, annemi sevemedim sonra. Bu benim hatam değil. Sevemedim annemi, içimden öyle şeyler boşaldı gitti ki, sevemedim asla! Bizi üvey babaya ezdirdiği için!'' dedi.