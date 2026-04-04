SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mehmet Ali Erbil’den üzen haber: Annesi Yurdagül Eken'in cenazesine katılamadı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken 91 yaşında hayatını kaybetti. Eken dün İzmir'de toprağa verilirken, cenaze törenine oğlu Mehmet Ali Erbil katılamadı.

Bir süredir yaşayan 'in annesi Yurdagül Eken 91 yaşında hayatını kaybetti. Eken dün 'de toprağa verilirken, Mehmet Ali Erbil sağlık sorunları nedeniyle törenine katılmadı.

HABERİN ÖZETİ

Sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil'in 91 yaşındaki annesi Yurdagül Eken hayatını kaybetti ve cenaze törenine Mehmet Ali Erbil sağlık sorunları nedeniyle katılamadı.
Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken 91 yaşında vefat etti.
Yurdagül Eken'in bir süredir sağlık problemleri yaşadığı ve haftalar önce kalça kemiğini kırdığı öğrenildi.
Mehmet Ali Erbil, sağlık sorunları nedeniyle annesinin cenaze törenine katılamadı.
Cenaze dün İzmir'de toprağa verildi.
Mehmet Ali Erbil'in kızları Sezin Erbil ve Yasmin Erbil duygusal paylaşımlar yaptı.
Yurdagül Eken, 1940'lı yıllarda Saadettin Erbil ile evlenerek Mehmet Ali Erbil'in annesi olmuştu.
MEHMET ALİ ERBİL ANNESİNİN CENAZESİNE KATILMADI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Yurdagül Eken'in haftalar önce kalça kemiğini kırdığı öğrenildi. Annesinin ölümü sonrası konuşan Mehmet Ali Erbil, "2 yıldır görmüyordum annemi" dedi.

Mehmet Ali Erbil dün İzmir'de toprağa verilen annesinin cenaze törenine gitmedi. Mehmet Ali Erbil'in sağlık sorunları nedeniyle cenazeye katılmadığı öğrenildi.

Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, ile küçük kızı Yasmin Erbil babaanneleri Yurdagül Eken'in vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Babaannesiyle birlikte çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından yayımlayan Sezin Erbil, yaşadığı derin üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

YURDAGÜL EKEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yurdagül Eken, 1940’lı yıllarda doğmuş ve genç yaşta Saadettin Erbil ile evlenerek Mehmet Ali Erbil’in annesi olmuştu. Evlenmesinin ardından çocuklarıyla birlikte yaşamaya çalışan Eken, boşanma ve sonrasındaki yeni evlilik süreci nedeniyle özel yaşamıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

BilgiDetay
İsimYurdagül Eken
Doğum Yılı1940'lı yıllar
Evlilik 1Saadettin Erbil
OğluMehmet Ali Erbil
Özel HayatBoşanma ve sonrası yeni evlilik süreci nedeniyle magazin gündeminde yer aldı.
