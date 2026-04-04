Mehmet Ali Erbil’den üzen haber: Annesi Yurdagül Eken'in cenazesine katılamadı

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken 91 yaşında hayatını kaybetti. Eken dün İzmir'de toprağa verilirken, Mehmet Ali Erbil sağlık sorunları nedeniyle cenaze törenine katılmadı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Yurdagül Eken'in haftalar önce kalça kemiğini kırdığı öğrenildi. Annesinin ölümü sonrası konuşan Mehmet Ali Erbil, "2 yıldır görmüyordum annemi" dedi.
Mehmet Ali Erbil dün İzmir'de toprağa verilen annesinin cenaze törenine gitmedi. Mehmet Ali Erbil'in sağlık sorunları nedeniyle cenazeye katılmadığı öğrenildi.
Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, ile küçük kızı Yasmin Erbil babaanneleri Yurdagül Eken'in vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Babaannesiyle birlikte çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından yayımlayan Sezin Erbil, yaşadığı derin üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.
Yurdagül Eken, 1940’lı yıllarda doğmuş ve genç yaşta Saadettin Erbil ile evlenerek Mehmet Ali Erbil’in annesi olmuştu. Evlenmesinin ardından çocuklarıyla birlikte yaşamaya çalışan Eken, boşanma ve sonrasındaki yeni evlilik süreci nedeniyle özel yaşamıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
|Bilgi
|Detay
|İsim
|Yurdagül Eken
|Doğum Yılı
|1940'lı yıllar
|Evlilik 1
|Saadettin Erbil
|Oğlu
|Mehmet Ali Erbil
|Özel Hayat
|Boşanma ve sonrası yeni evlilik süreci nedeniyle magazin gündeminde yer aldı.