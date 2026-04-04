Aslı Bekiroğlu isyan etti: 6 ameliyat yetmedi, 2 tane daha çıktı

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, miyom ameliyatına girdikten sonra doktorunun yanlışlıkla bağırsağını kesmesiyle 6 kez ameliyat oldu. Gözyaşları içinde yaşadığı zorluklardan bahseden Aslı Bekiroğlu'nun önümüzdeki günlerde 2 kez daha ameliyat olacağı öğrenildi.

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 17:08
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 17:34

Aslı Bekiroğlu, son aylarda peş peşe yaşadığı sağlık problemleriyle gündeme geliyor. Miyon ameliyatı sonrası bağırsağının bir bölümü kesilen Aslı Bekiroğlu, daha sonra peş peşe ameliyatlar oldu. Son olarak sebebiyle gözlerinde dahi sorunlar yaşayan Aslı Bekiroğlu iki tane daha olacağını duyurdu.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, miyon ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonlar ve stres kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle toplamda altı ameliyat geçirdiğini ve iki ameliyat daha olacağını duyurdu.
Aslı Bekiroğlu, miyon ameliyatı sırasında bağırsağının bir bölümünün kesilmesi üzerine peş peşe ameliyatlar geçirdi.
Altıncı ameliyatın ardından bağırsaklarından bir bölümünün kesilmesi ve rektovajinal fistül nedeniyle zorlu bir süreç yaşadığını belirtti.
Süreç boyunca yaşadığı stresin gözlerinde üveit ve görme problemlerine yol açtığını, bu durumun nöroloji ve psikiyatrist desteğiyle tedavi edildiğini açıkladı.
Aslı Bekiroğlu, 28 yaşından beri bu sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve psikolojisinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getirdi.
16 Kasım 1995 doğumlu olan Aslı Bekiroğlu, Nisan 2026 itibarıyla 30 yaşında ve Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur.
ASLI BEKİROĞLU 6'NCI AMELİYAT SON ZANNETMİŞTİ

Miyon ameliyatı sırasında bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu, 6'ncı ameliyatın ardından kötü haberi takipçileriyle paylaştı. Bekiroğlu, “bağırsağımızı kesip, 6 kere ameliyat edip bide durduk yere 2 ameliyat daha çıktı diye tarzımızdan ödün verecek değiliz" dedi.

ASLI BEKİROĞLU NEDEN 6 KEZ AMELİYAT OLDUĞUNU TEK TEK ANLATTI

Hastane odasından video çeken Aslı Bekiroğlu, “Her ameliyattan sonra, içeride organın kendini iyileştirmesi için bir ay bekleme süresi oluyor. Ama stoma açıldıktan iki ay sonra bir ameliyata daha girdim. Uzun karın kasımı aldılar ve rektovajinal fistül olan bölgeye yerleştirdiler ki aradaki açıklık kapansın. Çok zor bir ameliyattı. Ondan sonra çok da kilo verdim. Kalkınca yürüyemiyordum, bacağımı hissetmiyordum. O da geçti. Biz her şey iyileşecek ve bu son olacak zannettik. iki ay sonra tekrar gittiğimde durumu yine ben fark ettim. Doktor bana, ‘Hepsini baştan yapmamız gerekecek’ dedi.

Yıllardır bu süreçle uğraştığını ve psikolojisinin çok yorulduğunu belirten Aslı Bekiroğlu, “Üç-beş ay sonra bu sefer de 'Hangi kasımı alsalar acaba?' diye düşündük. Karnımda kocaman bir yarık var, bir de şimdi bacağımda da kocaman bir yarık var. O kadar deforme bir hale geliyorum ki... Gerçekten şu an 30 yaşındayım. 28 yaşından beri bununla uğraşıyorum. Sürekli deforme oluyorum, psikolojim zorlanıyor. Sürekli böyle bir mücadele içindeyim.” dedi.

ASLI BEKİROĞLU'NUN STRESTEN GÖZLERİNDE PROBLEM OLUŞTU

Stres sebebiyle vücudunun sürekli reaksiyon verdiğinden bahseden Aslı Bekiroğlu, “Bacağım da kocaman oldu. Böyle dalgalı dalgalı, çirkin bir şey oldu yani. Onun da dikişleri patladı. Bu süreçte gözüm bozuldu. Bütün bu ameliyatlar olurken başım çok ağrıyordu. Artık gözüme vuruyordu. Gözümde üveit gelişti, kör noktası büyüdü. Ondan sonra bir sürü göz doktoruna, bir sürü beyin doktoruna gittik. En son nöroloji doktoruna gittik. Nörooftalmoloji doktoru, kendi tedavisini uyguladıktan sonra , ‘Bu seninki herhalde stresle alakalı bir şey’ dedi. O da çok normal ama ben o kadar pozitif yaşamaya çalıştığım için kendimi ne kadar strese soktuğumun farkında değilim belli ki. Çünkü psikiyatriste gittim, o da iki üç tane antidepresan verdi. Ondan sonra baş ağrılarım geçti antidepresanlar sayesinde. Yaşadıklarım bu şekilde. Bilinsin istedim. Her şey yoluna girecek, çok az kaldı. Doktorlarımızdan razıyım. Şu anki doktorlarımı seviyorum, güveniyorum ve iyileşmeyi umuyorum.” dedi.

ASLI BEKİROĞLU KAÇ YAŞINDA?

16 Kasım 1995 doğumlu olan oyuncu Aslı Bekiroğlu, Nisan 2026 itibarıyla 30 yaşındadır. Son dönemde geçirdiği ameliyat komplikasyonları ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Bekiroğlu, 1995 İstanbul doğumlu olup Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur. Yol Arkadaşım, Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Adı Mutluluk gibi projelerde yer aldı.

Oyuncu AdıAslı Bekiroğlu
Doğum Tarihi16 Kasım 1995
Doğum Yeriİstanbul
EğitimBahçeşehir Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu
Mevcut Yaş (Nisan 2026 itibarıyla)30
Son Gündem MaddeleriGeçirdiği ameliyat komplikasyonları ve sağlık sorunları
Yer Aldığı ProjelerYol Arkadaşım, Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Adı Mutluluk
İlber Ortaylı'nın ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı geldi
Hale Caneroğlu, Vural Çelik'in vefatı hakkında konuştu "Herkes kendi seçtiği hayatı yaşıyor"
