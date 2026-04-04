Yoğun bakımda tedavi altında olan İlber Ortaylı, 13 Mart tarihinde hayatını kaybetti. İlber Ortaylı'nın ailesi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel başta olmak üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önceki Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a ve birçok isme teşekkür mesajı yayınladı.

HABERİN ÖZETİ İlber Ortaylı'nın ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı geldi Yoğun bakımda tedavi gören ve 13 Mart'ta hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi, İstanbul Müftüsü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve törenlere katılan birçok isme teşekkür mesajı yayımladı. İlber Ortaylı'nın ailesi, vefatı sonrasında gösterilen yakın ilgi ve acıyı paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en içten teşekkürlerini sundu. Cenaze merasiminin düzenlenmesindeki destekleri için İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliği çalışanları, İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ve İstanbul Müftülüğü'ne teşekkür edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski başbakanlar Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım ile çeşitli siyasi parti yöneticilerinin cenaze törenine katılımıyla aile onurlandırıldı. Galatasaray Üniversitesi'ndeki anma törenini düzenleyen Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ ve üniversite çalışanlarına teşekkür edildi. Hastalığı boyunca, cenaze töreni sırasında ve sonrasında verdikleri destek için Semahat Arsel, Rahmi Koç, Çiğdem Simavi ve Ömer Koç'a minnettar olunduğu belirtildi. Kronik Kitap çalışanlarına, İlber Ortaylı'yı babaları gibi uğurladıkları için teşekkür edildi.

İLBER ORTAYLI'NIN AİLESİNDEN TEŞEKKÜR MESAJLARI

"TEŞEKKÜR Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a İlber Ortaylı’nın vefatı sonrasında göstermiş oldukları yakın ilgi ve acımızı paylaştıkları için en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız. Bu zor günümüzde cenaze merasiminin düzenlenmesindeki destekleri için başta İstanbul Valisi Sayın Davut Gül olmak üzere, Valilik çalışanlarına, İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ve İstanbul Müftülüğüne de içtenlikle teşekkür ederiz. ORTAYLI Ailesi" dedi.

"TEŞEKKÜR İlber Ortaylı’nın cenaze törenine katılarak bizleri onurlandıran; CHP genel başkanı Sayın Özgür Özel ve parti yöneticilerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önceki Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a, Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanları Sayın Ahmet Davutoğlu ve Sayın Binali Yıldırım’a, Türkiye Cumhuriyeti bakanları ve eski bakanlarına, AK Parti yöneticilerine, İYİ Parti genel başkanı ve yöneticilerine, Gelecek Partisi genel başkanı ve yöneticilerine, Anahtar Parti genel başkanı ve yöneticilerine, İl ve ilçe belediye başkanlarına, Sayın Patrik I. Bartholomeos; Sayın Hahambaşı Rav David Sevi ve Süryani Ortodoks Cemaati’nin ruhani lideri ve Patrik vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin’e, bu zor günümüzde göstermiş oldukları nazik katılım ve destek için en içten teşekkürlerimizi sunarız. ORTAYLI Ailesi"

"TEŞEKKÜR İlber Ortaylı’nın vefatı sebebiyle Galatasaray Üniversitesi’ndeki anma törenini düzenleyen başta Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ ve tüm meslektaşlarına, üniversite çalışanlarına ve öğrencilerine; hastalığı boyunca, cenaze töreni sırasında ve sonrasında verdikleri candan destek için Sayın Semahat Arsel, Sayın Rahmi Koç, Sayın Çiğdem Simavi ve Sayın Ömer Koç’a; İlber Ortaylı’yı yalnızca yayınevinin bir yazarı gibi değil, babaları gibi uğurladıkları için Kronik Kitap’ın bütün çalışanlarına; desteklerinden ve dostluklarından dolayı Demet Sabancı ve ONE Derneği’ne; Emine Bağlı ve ailesine; yürekten teşekkür ediyoruz. Bu zor görevi bizlerle birlikte yüklendikleri için minnettarız. ORTAYLI Ailesi"