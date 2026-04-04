Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, 51 yaşında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Vural Çelik'in rol arkadaşı Hale Caneroğlu, katıldığı programda eski rol arkadaşı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hale Caneroğlu, Vural Çelik'in vefatı hakkında konuştu "Herkes kendi seçtiği hayatı yaşıyor"

HABERİN ÖZETİ Hale Caneroğlu, Vural Çelik'in vefatı hakkında konuştu "Herkes kendi seçtiği hayatı yaşıyor" Avrupa Yakası dizisinin Kubilay'ı Vural Çelik kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybederken, rol arkadaşı Hale Caneroğlu da oyunculuğu bırakma nedenlerini açıkladı. Vural Çelik'in rol arkadaşı Hale Caneroğlu, onun o dönemde de rahatsızlıkları olduğunu ve diyetini yapmadığını belirtti. Hale Caneroğlu, oyunculuğu bırakma nedeni olarak maddi tekliflerin sinir bozucu olmasını ve set şartlarının zorluğunu gösterdi. Caneroğlu, hak ettiği parayı alamama ve çocuğuyla ilgilenememe endişesiyle oyunculuk yapmama hakkını kullandığını ifade etti.

HALE CANEROĞLU'NDAN VURAL ÇELİK İTİRAFI

Vural'ın o zaman da rahatsızlıkları vardı. Vural'a o kadar kızdım ki, şöyle bir göbek, diyetini yapmıyor, spor yapmıyor." dedi.

AVRUPA YAKASI OYUNCULARI

Gülse Birsel,

Hale Caneroğlu,

Engin Günaydın,

Şenay Gürler,

Gazanfer Özcan,

Ata Demirer,

Hümeyra,

Evrim Akın,

Binnur Kaya,

Hasibe Eren,

Sarp Apak,

Tolga Çevik,

Peker Açıkalın



HALE CANEROĞLU OYUNCULUĞU NEDEN BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası'nda Yaprak rolüyle yer alan Hale Caneroğlu uzun bir aranın ardından katıldığı programda itiraflarını sıraladı. Caneroğlu, "Maddi teklifler çok sinir bozucuydu" dedi.

Caneroğlu, “Gelen teklifler, verdikleri maddi teklifler çok sinir bozucuydu. Başrol, dünyasın parasını alıyor, sen bir kaşe istiyorsun; Avrupa Yakası'nda bıraktığın kaşenin bir tık yukarısını istiyorsun, Avrupa Yakası'ndaki kaşenin yarısını veriyorlar. Anneyim, sabahın yedisinde çıkacağım, gece yarıları geri geleceğim, çocuğumu büyütemeyeceğim, çocuğumdan ayrı kalacağım ve hak ettiğim parayı alamayacağım korkunç set şartlarında... Biliyorsun set şartları nasıl. O yüzden yapmama hakkımı kullandım.” dedi.