BİM’de yepyeni ürünlerin yer aldığı 8-15 Mayıs aktüel ürünler kataloğu reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Küçük, orta ve büyük boy valiz çeşitleri 829 TL-1069 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken Midi Fırın 3.490 TL, Baharat Öğütücü 399 TL, Koltuk Örtüsü 179 TL, Masa Örtüsü ise 129 TL’den satışa çıkacak. Erkek ve Kadın Sandalet çeşitleri 259 TL’den raflarda olurken Çelik Derin Tencere ise 849 TL, Paslanmaz Çelik 6’lı Bıçak Seti 1.350 TL olacak. Mutfak ürünlerinden olan Çelik Karnıyarık Tencere 849 TL, 42 Litre Taşıma Sepeti 269 TL, Çiğ Köfte Tepsisi 189 TL’den satışa sunulacak. Motor Görünümlü Çocuk Bisikleti 5.499 TL, Dolap İçi Raf 109 TL, Yumurta Saklama Kabı 59 TL, Pazar Arabası 299 TL, Araç İçi Süpürge 2.250 TL, Basınçlı Yıkama Makinesi 5.490 TL, Pro Scooter 579 TL’den reyonlarda olacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 8-15 Mayıs aktüel ürünler kataloğu…

HABERİN ÖZETİ BİM 15 Mayıs cuma Aktüel Ürünler Kataloğu 2026! Vantilatör, klima çeşitleri, lambader, yatak, midi fırın geliyor BİM, 8-15 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu; katalogda teknolojik ürünlerden ev eşyalarına, giyimden çocuk ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürünler yer alıyor. Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında Inverter Klimalar (12000 BTU 24.500 TL, 18000 BTU 33.500 TL), 65 inç 4K QLED HDR Google TV (34.900 TL) ve farklı boyutlardaki valizler (829 TL - 1069 TL) bulunuyor. Mutfak ürünlerinden Midi Fırın (3.490 TL), Çelik Derin Tencere (849 TL), Paslanmaz Çelik 6'lı Bıçak Seti (1.350 TL) ve çeşitli tava çeşitleri satışa sunulacak. Giyim ve tekstil ürünleri kategorisinde Erkek ve Kadın Sandalet çeşitleri (259 TL), Koltuk Örtüsü (179 TL) ve Masa Örtüsü (129 TL) gibi ürünler yer alıyor. Kataloğta ayrıca Elektrikli Scooterlar (ZT3 Pro 57.900 TL, ET3 Pro 28.500 TL), Elektrikli Motosiklet (15.990 TL) ve Katlanabilir Elektrikli Bisiklet (28.900 TL) gibi motosiklet ve bisiklet ürünleri de dikkat çekiyor. Ev ve yaşam kategorisinde ise çeşitli boylarda yataklar (Çift Kişilik Visco Torba Yaylı Yatak 7.990 TL, Tek Kişilik Bamboo Pedli Yatak 2.790 TL), lambader çeşitleri (Modern Tripod Lambader 2.490 TL) ve vantilatörler (Kule Tipi Vantilatör 1.590 TL, Ayaklı Vantilatör 1.150 TL) yer alıyor.

BİM 15 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL

Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL

Tavan Vantilatörü: 799 TL

Uzatılabilir Döner Priz: 750 TL

Portatif Klima 7000 BTU: 9.900 TL

Buz Makinesi: 5.750 TL

Kule Tipi Vantilatör: 1.590 TL

Ayaklı Vantilatör: 1.150 TL

Sürgülü Aspiratör: 790 TL

Vakumlu Paketleme Makinesi: 1.250 TL

Cam Set Üstü Ocak: 3.490 TL

70 L XXL Midi Fırın: 3.490 TL

Baharat Öğütücü: 399 TL

Modern Tripod Lambader: 2.490 TL

Metal Lambader: 3.490 TL

Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak: 7.990 TL

Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak: 5.790 TL

Bamboo Pedli Tek Kişilik Yatak: 2.790 TL

Full Ortopedik Yaylı Çift Kişilik Yatak: 9.990 TL

Tek Kişilik Sünger Yatak: 1.590 TL

Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarlar

Elektrikli Scooter ZT3 Pro: 57.900 TL

Elektrikli Scooter ET3 Pro: 28.500 TL

Elektrikli Motosiklet: 15.990 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL

Motosiklet Intercom Sistemi: 2.360 TL

4K Aksiyon Kamerası: 2.750 TL

Kablosuz Kompresör ve Powerbank: 1.990 TL

Titreşim Engellemeli Telefon Tutucu: 590 TL

Disk Fren Kilidi: 590 TL

Akıllı Navigasyon Ekranı: 2.990 TL

Motosiklet Sele Brandası: 119 TL

Kask Filesi: 490 TL

Kask Kedi Kulağı Süsü: 139 TL

Şarjlı Isıtmalı Elbise: 1.990 TL

Motosiklet Çantası 40 L: 2.450 TL

Motosiklet Deflektörü: 990 TL

Motosiklet Telefon Tutucu: 790 TL

Motosiklet Kilidi: 229 TL

Zincir Temizleme Fırçası: 119 TL

Şarjlı Led Flaşör: 129 TL

Bluetooth Kask Kulaklık Sistemi: 399 TL

Çelik Derin Tencere 30 cm: 849 TL

2'li Düdüklü Tencere Seti: 1.350 TL

Çelik Karnıyarık Tenceresi 30 cm: 849 TL

Wok Tava 28 cm: 389 TL

Tava 26 cm: 299 TL

Ekmek Bıçağı: 129 TL

Çelik Satır / Zırh: 449 TL

Et Dövücü: 279 TL

Çiğ Köfte Tepsisi 38 cm: 189 TL

Kaydırmaz Çelik Tepsi: 149 TL

Gravürlü Ayaklı Kurabiyelik: 59 TL / 85 TL

Kapaklı Borcam Tencere: 229 TL

Cam Yağ Spreyi: 109 TL

Sıcak Soğuk Taşıma Çantası: 85 TL

Pazar Arabası: 299 TL

Yumurta Saklama Kabı 15'li: 59 TL

Dolap İçi Raf: 109 TL

Valiz, Giyim ve Tekstil

Büyük Boy Valiz: 1.069 TL

Orta Boy Valiz: 949 TL

Küçük Boy Valiz: 829 TL

Valiz Etiketi: 65 TL / 69 TL / 75 TL

Pasaport Kılıfı: 129 TL / 145 TL

Eva Sandalet (Kadın/Erkek): 259 TL

Koltuk Örtüsü: 179 TL

Masa Örtüsü: 129 TL

Dantelli Sütyen: 379 TL

Patik Çorap 2'li: 89 TL

Araç İçi Süpürge: 2.250 TL

Basınçlı Yıkama Makinesi: 5.490 TL

Şarjlı Araç Yıkama Tabancası: 1.250 TL

Araç İçi Düzenleyici / Organizer: 99 TL / 229 TL

Araç İçi Hava Nemlendirici: 229 TL

Ayak Basınçlı Hava Pompası: 229 TL

Bagaj Organizer: 349 TL

Araç İçi Çöp Kutusu: 129 TL

Çok Fonksiyonlu Telefon Tutucu: 79 TL

Oto Bakım Ürünleri (Cila, Parlatıcı vb.): 35 TL / 65 TL / 95 TL

Çocuk ve Hobi Ürünleri

Motor Görünümlü Çocuk Bisikleti 16 Jant: 5.499 TL

20 Jant Bisiklet: 4.990 TL

Çocuk Scooter: 579 TL

Fiyonklu Elbiseli Bebek: 399 TL

Pelüş Tavşan: 499 TL

BİM 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

65 inç 4K QLED HDR Google TV: 34.900 TL

43 inç FHD Android QLED TV: 11.690 TL

Üflemeli Saç Düzleştirici: 2.990 TL

Saç Düzleştirici: 999 TL / 499 TL

Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada: 899 TL

Mini Düzleştirici Tarak: 599 TL

Lady Shaver: 799 TL

Yüz ve Boyun Bakım Cihazı: 599 TL

Ağız Duşu: 599 TL

Şarjlı Diş Fırçası: 499 TL / 699 TL

Yüz Masaj Cihazı Guasha: 699 TL

Siyah Nokta Temizleyici: 399 TL

Elektrikli Topuk Törpüsü: 379 TL

Kaş Düzeltme Cihazı: 349 TL

Manikür Pedikür Seti: 299 TL

El Ayak Bakım Seti: 269 TL

Elektronik Tırnak Oje Kurutucu: 219 TL

Led Işıklı Ayna: 199 TL

Led Işıklı Cımbız: 149 TL

4'lü Alkalin Pil (AA/AAA): 69 TL

Dondurucu 5+1 Çekmece: 15.490 TL

Maraton Süpürge: 11.900 TL

Dondurucu 3 Çekmece: 8.900 TL

Dikey Şarjlı Süpürge: 6.250 TL

Tezgah Altı Buzdolabı: 5.900 TL

Mini Buzdolabı: 4.900 TL

Buharlı Temizleme Makinesi: 4.900 TL

Dondurma ve Sorbe Makinesi: 6.990 TL

Elektrikli Süpürge Cyclone: 3.750 TL

Azur Ütü: 3.990 TL

Buharlı Ütü: 1.590 TL

Mega Blender: 2.490 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 849 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.199 TL

3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık: 1.690 TL

Pratik Katlanabilir Balkon Masası: 699 TL

Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası: 499 TL



Pijama Takımı Kadın: 679 TL

Triko Ayakkabı Kadın: 599 TL

Çift Kişilik Pike: 349 TL

Tek Kişilik Pike: 299 TL

Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (Çift/Tek): 299 TL / 229 TL

Lastikli Çarşaf (Çift/Tek): 199 TL / 169 TL

Kol Çantası: 369 TL

Saat ve Bileklik Seti Kadın: 329 TL

Sütyen Çeşitleri: 299 TL

Dolgulu Kırlent: 199 TL

Yüz Havlusu: 99 TL

El Havlusu: 69 TL

Yastık Alezi: 79 TL

Babet / Patik Çorap Çeşitleri: 25 TL

Mutfak ve Ev Gereçleri

Tava 32 cm: 899 TL

Wok Tava 28 cm: 999 TL

Krep Tava 25 cm: 699 TL

Tava 24 cm: 649 TL

Tava Seti 2'li: 599 TL

Otomatik Temizlik Seti: 1.290 TL

Tek Fiyat Emaye Ürünler: 369 TL

Bambu Kesme Tahtası: 359 TL

Metal Ekmek Kutusu: 229 TL

Bölmeli Organizer Kutu: 109 TL / 229 TL

Örme Hasır Sepet Çeşitleri: 169 TL

Bambu Mutfak/Çerezlik Seti: 119 TL / 149 TL

Kapaklı Hamur Leğeni: 79 TL

Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 69 TL

Desenli Porselen Pasta Tabağı 4'lü: 349 TL

Desenli Kabartmalı Kupa: 299 TL

Cam Gravürlü Ayaklı Kase: 269 TL

Dikdörtgen Fırın Tepsisi: 269 TL

Cam Çerezlik Seti 6'lı: 249 TL

Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı: 199 TL

Kahve Fincan Seti 8 Parça: 199 TL

Cam Kurabiyelik: 175 TL

Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri: 79 TL - 139 TL arası

Cam Gravürlü Kayık Tabak: 59 TL / 99 TL

Oyuncak ve Kitap

Neon Yarış Temalı Arabalar: 249 TL

Pelüş Oyuncak Çeşitleri: 499 TL

Manyetik Küp Blok 108 Parça: 899 TL

Air Hokey: 829 TL

Işıklı Paten: 799 TL

Kesilebilir Meyveli Lavabo Seti: 749 TL

Masal Anlatan Bebek: 549 TL

Şut ve Gol Oyunu: 319 TL

Oyuncak Güzellik Seti: 239 TL

Ahşap Domino 100 Parça: 199 TL

Eğitici Bardaklar: 169 TL

Hikaye / Aktivite Kitapları: 55 TL - 149 TL arası