Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak AK Parti'ye geçme kararı CHP’de "deprem" etkisi oluşturdu. Gelişme üzerine siyaset kulisleri hareketlenirken, gelişmeye dair bir kritik bilgi de TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’ten geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun süreçle ilgili hamle yaptığı ortaya çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CHP'de Burcu Köksal depremi! Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi: 'Keşke' diyerek isteğini aktardı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçme kararı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da süreçle ilgili devreye girmesiyle gündeme oturdu. Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi Salı günü gerçekleşecek ve rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Burcu Köksal ile yaptığı görüşmede istifasına üzüldüğünü belirttiği ve AK Parti'ye geçmesi yerine bağımsız kalmasını tavsiye ettiği öğrenildi. Burcu Köksal'ın mevcut CHP yönetimiyle arasının iyi olmadığı belirtildi.

BURCU KÖKSAL'IN ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Fatih Atik konuyla ilgili canlı yayında şunları söyledi:

"Burcu Köksal konusu, CHP için yeni bir konu değil. Daha önce grup başkanvekilliği döneminde de mevcut yönetimle arası çok iyi değildi. Kendisinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğunu düşünüyorlardı. Biraz da aday olmasını 'Nasıl olsa kazanamaz, biz de kurtuluruz' yaklaşımıyla onaylatmışlardı. Ama Burcu Hanım gitti kazandı. Neticede mevcut yönetimle arası hiçbir zaman iyi olmadı. Özellikle son dönemde. Önceki gün sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüyor, zaten kendisi de anlattı. Kabul ediyor geçmeyi. Salı günü katılımı gerçekleşecek, rozetini de sayın Cumhurbaşkanı takacak.

"KEŞKE BAĞIMSIZ KALSAYDINIZ"

Burcu Köksal ile ilgili sosyal medyada 'Kılıçdaroğlu ile görüştü mü? Randevu istedi, vermedi' şeklinde bir polemik vardı. Ben Kılıçdaroğlu ile görüştüm. TGRT'ye özel olarak açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal'ı aramış. İstifa konusunu değerlendirmişler. Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal'ın istifasına üzüldüğünü söylemiş. Burcu Hanım da demiş ki, 'Bu yönetimle artık çalışma imkanımız kalmadı. CHP'de siyaset yapma imkanımız kalmadı.' cevabını verince Kemal Bey de 'İstifayı anlıyorum. Keşke bağımsız kalsaydınız daha uygun olurdu' değerlendirmesinde bulunmuş. Yani AK Parti'ye geçmesi yerine bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam etmesini söylemiş."