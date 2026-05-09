 | Onur Kaya

Ankara'da eğlence mekanlarına insan kaçakçılığı operasyonu: 29 gözaltı

Ankara'da yabancı uyruklu kadınları garson ve temizlikçi gibi göstererek eğlence mekanlarında çalıştıranlara yönelik operasyon düzenlendi. İnsan kaçakçılığı soruşturması kapsamında 29 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.

GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 08:16
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 08:18

'da yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirerek usulsüz şekilde çalıştıran eğlence mekanlarına yönelik soruşturması başlatıldı.

Operasyonlar kapsamında 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya ve 1 Kenya uyruklu olmak üzere toplam 38 kadın tespit edilerek sınır dışı edildi.
Operasyonların 2'nci aşamasında 5 ayrı mekanda 9 yabancı kadın daha tespit edilerek deport işlemleri başlatıldı.
Yabancı kadınlara çalışma izni alarak garson ve temizlik görevlisi gibi gösterip usulsüzlük yapan mekanlara yönelik denetimlerin artırıldığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.
YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIR DIŞI

Eğlence merkezlerinde çalıştığı tespit edilen 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya ve 1 Kenya uyruklu olmak üzere toplam 38 kadın, Göç Müdürlüğüne teslim edildi. 38 yabancı uyruklu kadın hakkında deport edilme kararı verilerek sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonların 2'nci aşamasında 5 ayrı mekanda 9 yabancı kadın daha tespit edilerek deport işlemleri başlatıldı. Kadınlar, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

GARSON VE TEMİZLİKÇİ KILIFI

Yabancı kadınlara çalışma izni alarak garson ve temizlik görevlisi gibi gösterip usulsüzlük yapan mekanlara yönelik denetimlerin artırıldığı öğrenildi.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

