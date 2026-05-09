Ankara'da eğlence mekanlarına insan kaçakçılığı operasyonu: 29 gözaltı

Ankara'da yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirerek usulsüz şekilde çalıştıran eğlence mekanlarına yönelik insan ticareti soruşturması başlatıldı.
Eğlence merkezlerinde çalıştığı tespit edilen 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya ve 1 Kenya uyruklu olmak üzere toplam 38 kadın, Göç Müdürlüğüne teslim edildi. 38 yabancı uyruklu kadın hakkında deport edilme kararı verilerek sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyonların 2'nci aşamasında 5 ayrı mekanda 9 yabancı kadın daha tespit edilerek deport işlemleri başlatıldı. Kadınlar, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.
Yabancı kadınlara çalışma izni alarak garson ve temizlik görevlisi gibi gösterip usulsüzlük yapan mekanlara yönelik denetimlerin artırıldığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.