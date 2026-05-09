Akıllı telefonlardaki taksitli satışlarda fiyat limiti yükseltiliyor. Ticaret Bakanlığı, taksit sınırına yönelik yeni bir düzenleme için kolları sıvadı.

Akıllı telefon satışına taksit düzenlemesi: Fiyat limiti yükseltiliyor

HABERİN ÖZETİ Akıllı telefon satışına taksit düzenlemesi: Fiyat limiti yükseltiliyor Ticaret Bakanlığı, akıllı telefonlarda taksit sınırını yükselterek daha fazla modeli 12 taksit kapsamına almayı hedefliyor. Mevcut 20 bin TL olan taksit sınırı 30 bin TL'nin üzerine çıkarılıyor. Yeni düzenlemenin mayıs sonu veya haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu düzenleme ile orta segment cihazlarda satışlarda canlılık bekleniyor. Uzmanlar, düzenlemenin yılın ikinci yarısında satışlarda %15-20 arası artış getireceğini öngörüyor.

5G'Lİ AKILLI TELEFON MODELLERİNE YOĞUN TALEP

Küresel tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve bellek fiyatlarındaki artışlar, akıllı telefon maliyetlerini yukarı çekmeye devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinden itibaren hissedilen bu maliyet artışı, giriş seviyesi yani erişilebilir olarak nitelendirilen modellerde fiyatları artırırken, 5G ile birlikte yeni modellere olan talep de artış gösterdi. Bu durum ise fiyat ve talep arasında sıkışan üretici ve GSM operatörlerini olumsuz etkiliyordu.

TAKSİTLİ SATIŞTA FİYAT BARAJI YÜKSELİYOR

Her defasında taksit sınırının kaldırılmasını ya da esnetilmesini talep eden sektörün bu tıkanıklığı aşmak adına attığı adımlar sonuç vermeye başladı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sektör temsilcilerinin Ticaret Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde, mevcut 20 bin TL olan taksit sınırı barajının 30 bin TL ya da 35 bin TL bandına yükseltilmesi gündeme getirildi.

TAKVİM BELLİ OLDU

Mevcut durumda fiyatı 20 bin TL’nin altındaki telefonlara 12 taksit yapılabilirken, bu tutarın üzerindeki cihazlarda taksit sayısı 3 ile sınırlandırılıyor. Düzenleme ile daha geniş bir model yelpazesinin 12 taksit kapsamına girmesi hedefleniyor. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı düzenlemenin mayıs ayı sonu veya haziran ayında açıklanması bekleniyor.

SATIŞLARDA CANLILIK BEKLENİYOR

Taksit sınırının esnetilmesinin özellikle orta segment cihazlarda büyük bir canlılık oluşturması bekleniyor. Uzmanlar, taksit sınırındaki güncellemenin yılın ikinci yarısında satışlarda yüzde 15 ile 20 arasında bir artış getireceğini öngörüyor. Düzenleme ayrıca hem dijital dönüşümün önünü açacak hem de daralan perakende pazarına can suyu olacak.