Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Akıllı telefon satışına taksit düzenlemesi: Fiyat limiti yükseltiliyor

Akıllı telefon satışındaki taksit uygulamasında yeni düzenlemeye gidiliyor. Mevcut durumda fiyatı 20 bin TL'ye kadar olan telefonlara sunulan 12 taksit uygulamasında üst limit yükseltiliyor. Yeni düzenlemeyle 35 bin TL'ye kadar olan telefonlara da 12 taksit yapılabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Akıllı telefon satışına taksit düzenlemesi: Fiyat limiti yükseltiliyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 06:50
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 07:59

Akıllı telefonlardaki taksitli satışlarda fiyat limiti yükseltiliyor. , taksit sınırına yönelik yeni bir düzenleme için kolları sıvadı.

Akıllı telefon satışına taksit düzenlemesi: Fiyat limiti yükseltiliyor

0:00 124
HABERİN ÖZETİ

Akıllı telefon satışına taksit düzenlemesi: Fiyat limiti yükseltiliyor

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanlığı, akıllı telefonlarda taksit sınırını yükselterek daha fazla modeli 12 taksit kapsamına almayı hedefliyor.
Mevcut 20 bin TL olan taksit sınırı 30 bin TL'nin üzerine çıkarılıyor.
Yeni düzenlemenin mayıs sonu veya haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Bu düzenleme ile orta segment cihazlarda satışlarda canlılık bekleniyor.
Uzmanlar, düzenlemenin yılın ikinci yarısında satışlarda %15-20 arası artış getireceğini öngörüyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

5G'Lİ AKILLI TELEFON MODELLERİNE YOĞUN TALEP

Küresel tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve bellek fiyatlarındaki artışlar, maliyetlerini yukarı çekmeye devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinden itibaren hissedilen bu maliyet artışı, giriş seviyesi yani erişilebilir olarak nitelendirilen modellerde fiyatları artırırken, 5G ile birlikte yeni modellere olan talep de artış gösterdi. Bu durum ise fiyat ve talep arasında sıkışan üretici ve GSM operatörlerini olumsuz etkiliyordu.

Akıllı telefon satışına taksit düzenlemesi: Fiyat limiti yükseltiliyor

TAKSİTLİ SATIŞTA FİYAT BARAJI YÜKSELİYOR

Her defasında taksit sınırının kaldırılmasını ya da esnetilmesini talep eden sektörün bu tıkanıklığı aşmak adına attığı adımlar sonuç vermeye başladı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sektör temsilcilerinin Ticaret Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde, mevcut 20 bin TL olan taksit sınırı barajının 30 bin TL ya da 35 bin TL bandına yükseltilmesi gündeme getirildi.

Akıllı telefon satışına taksit düzenlemesi: Fiyat limiti yükseltiliyor

TAKVİM BELLİ OLDU

Mevcut durumda fiyatı 20 bin TL’nin altındaki telefonlara 12 taksit yapılabilirken, bu tutarın üzerindeki cihazlarda taksit sayısı 3 ile sınırlandırılıyor. Düzenleme ile daha geniş bir model yelpazesinin 12 taksit kapsamına girmesi hedefleniyor. yönetiminin üzerinde çalıştığı düzenlemenin mayıs ayı sonu veya haziran ayında açıklanması bekleniyor.

Akıllı telefon satışına taksit düzenlemesi: Fiyat limiti yükseltiliyor

SATIŞLARDA CANLILIK BEKLENİYOR

Taksit sınırının esnetilmesinin özellikle orta segment cihazlarda büyük bir canlılık oluşturması bekleniyor. Uzmanlar, taksit sınırındaki güncellemenin yılın ikinci yarısında satışlarda yüzde 15 ile 20 arasında bir artış getireceğini öngörüyor. Düzenleme ayrıca hem dijital dönüşümün önünü açacak hem de daralan perakende pazarına can suyu olacak.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Ticaret Bakanlığı
#akıllı telefon
#satışlar
#Taksit Sınırı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.