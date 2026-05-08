Sağlık
Avatar
Editor
 Murat Makas

Hantavirüs tehlikesi büyüyor! İspanyol kadın hastaneye kaldırıldı

Hantavirüsten ölen biriyle aynı uçakta bulunan İspanyol kadının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 16:42

Dünyayı endişesi sardı. Güney Afrika’nın kentinde hantavirüsten hayatını kaybeden Hollandalı kadınla kısa bir süre aynı uçakta bulunan İspanyol kadının hantavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Johannesburg'da hantavirüsten hayatını kaybeden Hollandalı kadınla aynı uçakta bulunan İspanyol bir kadının hantavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine dünyada hantavirüs endişesi arttı.
Johannesburg'da hantavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 69 yaşındaki Hollandalı kadının uçmasına sağlık durumu nedeniyle izin verilmemişti.
Ölen kadınla aynı uçakta bulunan kabin görevlisi bir kadın Hollanda'da hastaneye kaldırıldı.
Johannesburg'da ölen kadınla temas etmiş ve belirti gösteren bir kişi, İspanya'nın Alicante kentinde hastaneye sevk edilerek karantinaya alındı.
Ölen kadınla temas etmiş ve son varış noktası İspanya olan ikinci bir kişinin Güney Afrika'da olduğu belirtildi.
KARANTİNADA TUTULACAK

Sağlık Bakan Yardımcısı Javier Padilla, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Johannesburg'da hayatını kaybeden kadınla temas etmiş ve hantavirüs belirtileri gösteren bir kişinin şüpheli vaka olarak Alicante'deki bir hastaneye sevk edildiğini ve karantinada tutulacağını duyurdu.

Padilla, ölen kadınla temas etmiş ve son varış noktası İspanya olan ikinci bir kişinin de şu anda Güney Afrika'da olduğunu belirtti.

KLM firmasına ait uçakla Johannesburg-Amsterdam seferini yapmak isteyen 69 yaşındaki Hollandalı kadının sağlık durumundan dolayı mürettebat tarafından uçmasına izin verilmemiş ve kadın 26 Nisan’da Johannesburg’da hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ölen kadınla kısa bir süre aynı uçakta bulunan kabin görevlisi bir kadın da önceki günlerde 'da hastaneye kaldırılmıştı.

